«Жители рыбу ловили прямо на улицах села»

Как в Зеленодольском районе Росводресурсы, Минэкологии РТ и ГИСУ РТ спасают сельчан от половодья

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году на прудах рядом с деревнями Бузаево и Большие Яки Зеленодольского района завершился капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Работы проходили в рамках федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» и в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Всего на обе дамбы было затрачено 79,2 млн рублей. Из них федеральный бюджет выделил 47,5 млн рублей, республика при поддержке раиса — 31,7 млн. Что изменилось в жизни сельчан после капремонта — «Реальное время» вместе с другими журналистами выясняло в поездке, организованной Федеральным агентством водных ресурсов и Министерством экологии РТ.

«На моторных лодках по этому лугу ездили!»

Бузаево — деревня в Зеленодольском районе Татарстана, ей уже несколько сотен лет. «Реальное время» уже рассказывало о ней, и вот появился новый повод вспомнить о деревне. Сегодня здесь побывал внушительный десант журналистов и представителей власти: федеральной и региональной прессе показывали результат капитального ремонта гидротехнического сооружения — земляной дамбы, которая разделяет два пруда непосредственно за деревней.

Этому предшествовала большая и довольно драматическая история. Андрей Клопов, глава Утяшкинского сельского поселения (куда входит Бузаево и еще пять деревень и сел), рассказал «Реальному времени», что проблемы с водой в деревне начались в 1958-м, когда чуть выше Бузаева на поверхность пробился крупный родник. Воды из него быстро затопили луг, находившийся ниже. Сейчас на месте этого луга мы видим чистое озеро, окруженное идиллическими камышами. Окрестные земли оказались заболоченными.

Ильдар-абый вспоминает большой потоп на Первомай в 1979 году: сверху, из Апастовского района, пришла вода из Свияги, деревню затопило. На двое суток под водой оказались животноводческие помещения, и по улицам Бузаева тоже ездили на лодках. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Местный житель, смотритель мечети Ильдар Хайдарович Гимадиев родился в этой деревне в 1942 году, работал трактористом, бригадиром, был заместителем председателя колхоза по производству, секретарем парткома. Он вспоминает:

— Большой пруд выкопали вручную — я уже не помню когда. Землю вывозили лошадями на огороды. А пруд использовали для полива, купались в нем, да и рыба завелась со временем. Когда родник пробило в 1958 году, эти места стали болотистыми, луг рядом залило, а пруд стал проточным. Мы силами колхоза положили 50-миллиметровую трубу, она пролегала в сторону Свияги — так отводилась вода из родника.

Ильдар-абый вспоминает большой потоп на Первомай в 1979 году: сверху, из Апастовского района, пришла вода из Свияги, деревню затопило. На двое суток под водой оказались животноводческие помещения, и по улицам Бузаева тоже ездили на лодках. Под водой остались поля, которые нужно было вспахать и засеять, и пастбища.

В итоге после образования родника оба водоема начали сливаться, да так, что прямой путь в соседнюю деревню и на колхозные поля периодически оставался отрезанным. Когда дорога раскисала, вместо 100 метров по прямой к полю трактору приходилось преодолевать в объезд 3 километра.

— На другую сторону этого стихийно образовавшегося водоема порой даже проехать было нельзя — такое случалось во время половодья, дождей. А ведь там всегда были поля, которые обрабатывали жители деревни, — рассказывает Андрей Клопов. — В 1980 году колхоз по собственной инициативе на свои средства отсыпал невысокую земляную дамбу, проложил трубу диаметром в 500 мм. И еще одну дамбу пришлось проложить по другой стороне выкопанного пруда, потому что, когда вскрывалась река Кубня, а Свияга еще оставалась подо льдом, вся вода шла сюда и затапливала здесь все. Представляете, на моторных лодках по этому лугу ездили, а когда вода немного спадала — жители рыбу руками ловили прямо на улице. Вторая дамба защищает нас от разливающейся Свияги.

Андрей Клопов, глава Утяшкинского сельского поселения (куда входит Бузаево и еще пять деревень и сел), рассказал «Реальному времени», что проблемы с водой в деревне начались в 1958-м, когда чуть выше Бузаева на поверхность пробился крупный родник. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

«Специалисты из Минэкологии приехали к нам как раз в тот момент, когда тут все было размыто»

Шириной старая дамба была метра три, высотой — около метра. О ее ремонте сельчане просили уже давно. Потому что в периоды половодья и дождей дорогу по гребню дамбы все равно размывало, она раскисала, и проезд оказывался решительно невозможен. Последнее крупное подтопление случилось в 2020 году — тогда вода дошла до мечети, которая стоит на пригорке над прудом. Долгожданный ремонт начали в 2022 году, а в 2024-м — завершили.

— Специалисты из Минэкологии приехали к нам как раз в момент, когда тут все было размыто. В итоге нам проект согласовали. И ребята — молодцы, быстро все сделали, — рассказывает Андрей Клопов.

Ремонт проходил с 2022 по 2024 год, работы выполняло ООО «Татмелиоводстрой», заказчиком выступало ГИСУ РТ, а подготовку проектно-сметной документации и взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов осуществляло Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Общая стоимость работ составила 42,5 млн рублей, из них 25,5 млн поступило из федерального бюджета, 17 млн — из республиканского.

Начальник отдела водных ресурсов по Республике Татарстан Артем Артемьев, заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Ильнур Насретдинов, представители городской и районной администраций осмотрели, что получилось в итоге: отремонтированы водосборные и водоспускные сооружения на двух прудах, приведены в порядок и подняты частично разрушенные земляные насыпные плотины.

— Здесь, в Бузаеве, в 2020 году исполкомом Зеленодольского района была подготовлена проектно-сметная документация, Министерство экологии и природных ресурсов РТ, координировавшее эту работу, подало заявку в Росводресурсы, там заявка была поддержана. Благодаря этому в 2024 году были завершены работы по капремонту гидротехнического сооружения. Общая сумма составила 42 млн рублей, 60% из них — федеральные средства. Работы завершены, подрядчик — ООО «Татмелиоводстрой», — рассказывал, стоя на гребне дамбы, заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ильнур Насретдинов. — Были проделаны работы с восстановлением тела плотины, полностью заменили водосбросные сооружения, чтобы регулировать уровень воды. Всем вместе нам удалось предотвратить негативное воздействие вод, защитить население — 285 человек, проживающих в 115 домах деревни Бузаево. Сейчас население пользуется этими прудами — рыбу ловят, купаются, поливают. А по дамбе переезжают с одного берега на другой.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

«В двух селах защитили от подтопления более 240 жилых строений»

После Бузаева делегация переместилась в деревню Большие Яки, где аналогичные работы были проведены на пруду недалеко от реки Петьялки. Здесь гидротехническое сооружение было построено в 1973 году, и работы по капремонту уже давно назрели. Их общая стоимость составила 36,7 млн рублей, из которых 22 млн поступило из федерального бюджета, 14,7 — из республиканского. Здесь тоже укреплено тело земляной дамбы, заменены трубы водосброса, отремонтирован колодец и задвижки водоспуска. 133 жилых дома, в которых живут 336 человек, защищены от затопления. А еще — газопровод, ЛЭП, автодорога, детский сад.

Артем Артемьев, начальник отдела водных ресурсов Республики Татарстан Нижневолжского БВО Федерального агентства водных ресурсов, рассказал журналистам:

— При поддержке Федерального агентства водных ресурсов и благодаря содействию руководства Татарстана в РТ ежегодно реализуются водоохранные мероприятия. Отдел водных ресурсов по РТ контролирует эти мероприятия. Сегодня мы комиссионно собрались на гидротехнические сооружения в селах Бузаево и Большие Яки Зеленодольского района РТ. Сооружения построены с 1973 по 1980 год. За это время они подверглись существенному износу. С 2022 по 2024 год прошел их капремонт. В двух селах таким образом защитили от подтопления более 240 жилых строений, детский сад, автодороги, элементы коммунальной инфраструктуры…

Артем Артемьев, начальник отдела водных ресурсов Республики Татарстан Нижневолжского БВО Федерального агентства водных ресурсов, рассказал журналистам, как Росводресурсы помогают контролировать состояние гидротехнических сооружений Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Вода из прудов используется для противопожарных, рекреационных целей, а еще отсюда берут воду для полива огородов. Начальник управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Василий Борисенко комментирует качество проведенных работ:

— После ремонта данные объекты уже пропустили сезонный паводок текущего года и подтвердили высокое качество выполненной работы с точки зрения надежности сооружений и гарантированной защиты населенных пунктов и объектов инфраструктуры, которые расположены ниже этих гидротехнических сооружений.

Представители татарстанских властей подчеркивают: выделение республиканских средств на этот и другие проекты по ремонту гидротехнических сооружений стало возможным благодаря поддержке руководства Татарстана и лично раиса республики Рустама Минниханова. А всего за последние 5 лет благодаря республиканскому финансированию были капитально отремонтированы 24 гидротехнических сооружения на сумму более 487 миллионов рублей.

В 2020 году, когда еще действовала старая дамба, вода в Бузаеве с этой отметки из пруда дошла до мечети. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

930 дамб и насыпей — для того чтобы жизнь стала лучше

— Татарстан богат водными объектами — в республике насчитывается более 36 тысяч водоемов и порядка 930 гидротехнических сооружений (ГТС). За последние 5 лет благодаря поддержке Федерального агентства водных ресурсов отремонтированы 34 ГТС на общую сумму 516 миллионов рублей. 60% из них — федеральные средства. Министерство экологии и природных ресурсов совместно с исполкомами муниципальных образований и сельсоветами следят за их состоянием. Необходимость капитального ремонта определяется после выездных комиссионных обследований, — объяснил Ильнур Насретдинов.

Работы по защите сельчан от половодья и улучшению качества их жизни продолжаются. Как рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов республики, в этом году в Высокогорском районе, в селе Шуман, при поддержке Федерального агентства Росводресурсы проводится ремонт гидротехнического сооружения на 57 млн рублей. Есть и переходящие объекты — на 2026 год планируется завершить работы на шести водоемах.

— Задача министерства и органов исполнительной власти — улучшить качество жизни населения. Поэтому на постоянной основе ведется контроль этих 930 гидротехнических сооружений. В этом участвуют и представители сельских поселений. Все эти сооружения на сегодняшний день работоспособны, мы за всеми ними следим! — говорил заместитель министра.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ильнур Насретдинов рассказал, что задача министерства и органов исполнительной власти — улучшить качество жизни населения. Поэтому на постоянной основе ведется контроль этих 930 гидротехнических сооружений. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

— Когда половодье было — мы ездили на поля в обход, вдоль железной дороги. А в соседнюю деревню вообще на лодках плавали. Теперь, с этой новой дамбой, таких проблем у нас уже нет! Жить стало лучше! — улыбается Ильдар Гимадиев, коренной житель деревни Бузаево.