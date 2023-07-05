«Мечеть очень нужна в любой маленькой деревне!»

Как благотворитель подарил мечеть деревне, из которой вышли его предки

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В деревне Бузаево Зеленодольского района с 2005 года стоит нарядная мечеть. Ее, а еще асфальтированную дорогу и ограду кладбища подарил деревне меценат Рустэм Магдеев. Когда советская власть разрушила мечеть в Бузаево, его дядя взял на себя роль муэдзина, произнося азан у ворот своего дома. А теперь племянник вернул деревне мечеть, обиходил кладбище, на котором лежат его предки, каждый Курбан-байрам присылает сельчанам 15 барашков… Подробнее — в репортаже «Реального времени» из Бузаево.

Мечеть разрушили, а любовь к Аллаху — осталась



На просторах Зеленодольского района, среди лугов и перелесков, у живописного озера стоит небольшая деревня Бузаево. Известна она еще со времен Казанского ханства, это древнее поселение. На местном кладбище есть могильные плиты, датирующиеся XVIII веком, — их уже изучили специалисты и подтвердили их почтенный возраст.

На просторах Зеленодольского района, среди лугов и перелесков, у живописного озера стоит небольшая деревня Бузаево. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Из поколения в поколение передается и убеждение в том, что старики из Бузаево были самыми грамотными в округе и их нередко приглашали в окрестные деревни на роль муллы. Конечно же, была здесь и мечеть: она фигурирует в официальных документах 1859 года, но, разумеется, стояла в деревне и задолго до этого.

Но революция не могла обойти и этих тихих мест, где все издавна шло в заведенном порядке. В 1932 году поборники воинствующего атеизма снесли мечеть в Бузаево, позже на ее месте построили клуб. Роза Забихулловна Галиакберова, местная жительница, рассказывает:

— Мой дедушка по маминой линии был правоверным. Одно время он и муллой был, и людей учил. В 1932 году ведь не только мечеть разрушили — и его с семьей раскулачили, выгнали из деревни. Все отобрали, и деревенским не велели с ними даже разговаривать, не то что помогать… Бабушка сидела с моей четырехлетней мамой на улице с узелком, в котором была одежда. И одна старушка ночью тайком их кормила.

Позже, когда все успокоилось, семья вернулась в деревню. Как вспоминает Роза Забихулловна, разрушение мечети не искоренило ислам в сердцах людей. Намаз читали у себя дома, на гает-намаз (коллективная молитва, которая читается по праздникам) собирались у пожилых знающих людей. А один старик пять раз в день выходил к своим воротам и кричал азан — призыв к молитве. Дети, услышав его, бежали по деревне и кричали: «Азан эйтте! Азан эйтте!» — чтобы все бабушки и дедушки знали, что пришло время намаза.

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В 1932 году ведь не только мечеть разрушили — и деда с семьей раскулачили, выгнали из деревни

«Чем помочь вашей деревне?»

Племянник этого старика, добровольно взявшего на себя роль муэдзина, Рустэм Эльбрусович Магдеев родился уже в Казани — его отец был выходцем из Бузаево, но покинул деревню еще в молодости. Потом Рустэм уехал дальше, в Москву. Занялся бизнесом, начал принимать большое участие в работе Московской автономии татар — в этой организации его знают прежде всего как мецената.

В 2004 году он впервые приехал в Бузаево — как говорят сельчане, «земля, родная кровь людей зовет». Роза Забихулловна рассказывает:

— Он приехал в деревню, зашел к нам домой, представился и спрашивает: «Чем помочь вашей деревне?» Я их проводила до дома, где живут его родственники (тогда еще жива была жена его дяди), потом вышла от них и думаю: «Ой, Аллах! Ограда кладбища-то у нас в плохом состоянии. Дай-ка попрошу — может, они помогут». Он попросил показать кладбище, где лежат и его предки. Посмотрел, пообещал с оградой помочь и говорит вдруг: «А у вас мечеть была в деревне раньше?» Я отвечаю: «Конечно». Он спрашивает: «А вы знаете, в каком месте? Покажете? Если мы ее восстановим, как сельчане на это посмотрят?» Я отвечаю: «Кто же откажется от такого благодеяния?»

На следующий день Роза Забихулловна созвала сельсовет — она большая активистка, а еще с молодости читает Коран и поэтому имела в деревне большой авторитет. Кстати, уже когда мечеть была построена, она окончила медресе «Мухаммадия»! А тогда, в 2004 году, получив согласие земляков на строительство мечети, она проинформировала об этом внезапного благодетеля — и все принялись ждать.

Через несколько дней привезли штакетник, потом кирпич, потом другие материалы. Сначала поставили 700-метровую ограду вокруг кладбища. Потом приехали строители и заложили фундамент новой мечети. А потом появились… дорожники!

— У нас ведь тут дороги не было совсем. Одна сплошная колея и грязь. Люди оставляли машины в соседней деревне и шли сюда пешком, потому что тут можно было застрять. Рустэм Эльбрусович нам сделал 4 километра асфальтированной дороги, — рассказывает Роза-апа. — И строителей, и дорожников нужно было кормить — меня председатель сельсовета попросил, и я три раза в день тридцать человек кормила у себя дома. Но спасибо Аллаху, конечно, за то, что он нам послал такую радость.

Хазрат приезжает в Бузаево из соседнего села — Нурлатов. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Всем народом за него Богу молимся»

4 августа 2005 года в Бузаево открыли мечеть. Был большой праздник, приезжали гости: хазрат из Казани, из Зеленодольска, чиновники республиканского уровня. Был даже вертолет — все очень удивились! Первым хазратом в мечети стал местный житель, но в 2018 году ему стало тяжело выполнять эти обязанности — он уже очень пожилой. Поэтому пригласили на эту роль знающего человека из соседнего села — Нурлатов.

Рустэм Магдеев не ограничился строительством мечети. Он целиком и полностью взял на себя заботу о содержании всех своих даров родной деревне. Присылает людей, которые раз в два-три года красят и подновляют ограду на кладбище. Его помощник внимательно следит за состоянием мечети: регулярно приезжают работники, которые следят за забором, красят трубы, чинят сломавшееся… А еще сельчане не знают забот с коммунальными платежами за мечеть — и за газ, и за электричество платит благотворитель. Недавно асфальтированные дорожки на территории храма заменили на нарядную брусчатку.

Недавно асфальтированные дорожки на территории храма заменили на нарядную брусчатку. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Рядом с мечетью построили дом: в нем обустроен учебный класс, в котором занимаются те, кто хочет научиться читать Коран, есть небольшая кухня и общий зал. В этом доме однажды проходил летний лагерь для зеленодольских ребят — они вместе с хазратом приезжали в Бузаево, чтобы изучать арабский язык, Коран и основы ислама. Нынешним летом лагерь снова повторится.

А ежедневные работы в мечети выполняет местный житель, 82-летний Ильдар Хайдарович Гимадиев. Он родился здесь в 1942 году, всю жизнь тут и живет.

— Мы всей деревней Рустэму Эльбрусовичу очень благодарны. Всем народом за него Богу молимся. И мечеть построил, и дом построил, и дорогу нам сделал, и кладбище обиходил... А я здесь ухаживаю за мечетью. Как только ее в 2005 году построили, я тут все содержу в надлежащем порядке. Мы никакой заботы не знаем: за газ он сам платит, за электричество. А значит, всю садака (пожертвования прихожан, — прим. ред.) мы сами отдаем на благотворительность: нуждающимся, больным, погорельцам помогаем по мере возможностей...

«А я здесь ухаживаю за мечетью. Как только ее в 2005 году построили, я тут все содержу в надлежащем порядке». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Во дворе мечети разбиты благоустроенные клумбы, стоят пушистые ели, декоративный кустарник, все чисто подметено — Ильдар-абый свою работу знает. Вот только волнуется — он уже немолод, и пока непонятно, кто возьмет на себя труд следить за мечетью, когда он сам уже не сможет этого делать…

«Если двери мечети открыты, Аллах беду от деревни отводит»

Мы приехали в Бузаево летней ночью, когда деревня встречала Курбан-байрам. Праздник символический — он и о важности жертвы, и о том, что нужно заботиться о ближнем, и о том, что нужно делать добрые дела. И тогда Аллах даст все, что человек попросит.

Вот уже 18 лет, с тех самых пор, как открылась мечеть, жертву для Курбан-байрама — 15 барашков — присылает в Бузаево Рустэм Магдеев. По закону заклание происходит после того, как прочитан гает-намаз, нужно успеть управиться до захода солнца. Треть мяса, по правилам, можно оставить себе, треть раздается нуждающимся, и еще треть используется для того, чтобы организовать коллективную трапезу — аш.

Вот уже 18 лет, с тех самых пор, как открылась мечеть, жертву для Курбан-байрама — 15 барашков — присылает в Бузаево Рустэм Магдеев. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Роза Забихулловна, дом которой стоит рядом с мечетью, отвечает и за процесс заклания:

— Барашков привозят на мой двор. Я организовываю ребят, они приходят, человек 7—8. Приезжают мои племянница и приемная дочка — помогают мне разделывать мясо. Мы его раскладываем по пакетам, подготавливаем к раздаче. Потом раздаем по деревне — всем, невзирая на национальность и вероисповедание. Отправляем нуждающимся в соседнюю деревню. 15 барашков на всех хватает! Еще обязательно отправляем в город — там есть выходцы из нашей деревни. Например, женщина, которой 93 года, она всю жизнь работала преподавателем, и теперь дети забрали ее к себе. Есть и другие пожилые люди, которые переехали жить к детям — им тоже обязательно отправляем жертвенную баранину. А еще — медсестра, почтальон из другой деревни, их тоже не забываем…

Мы стоим рядом с мечетью на рассвете. Вот мужчины прочитали утренний намаз в мечети. Вышли из нее и прошли в конец деревни — а оттуда начинается шествие. В этом году 25 мужчин вместе с муллой прошли через всю деревню, останавливаясь и читая такбир, специальную молитву, возвещающую о том, что пришел праздник. Роза Забихулловна рассказывает, что в деревнях так делается испокон веку (а в городе эта традиция ушла). После этого люди уходят в мечеть, чтобы прочитать там гает-намаз.

В этом году 25 мужчин вместе с муллой прошли через всю деревню, останавливаясь и читая такбир. Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В три часа утра на трех деревенских улицах уже очень оживленно: все, кто может ходить, вышли из домов. Деревня маленькая, здесь меньше 100 жителей (и поэтому здесь даже ФАПа нет), самому младшему постоянному обитателю уже исполнилось 50 лет. Но летом сюда стекаются люди — потомки тех, кто когда-то отсюда уехал. «Кровь зовет», — говорит Роза Забихулловна. Порой бывает, что в гает-намазе принимают участие и тридцать, и сорок человек.

Хазрат, Кабир Хабирович Бикмуллин, приезжает из соседней деревни с 2018 года. Читает пятничный намаз, гает-намаз, растолковывает прихожанам Коран, дает советы. Сетует на то, что постоянных прихожан немного: это сейчас, на Курбан, здесь собралась вся деревня. А на пятничный намаз приходят 8—10 человек. Но порой пятничная молитва не читается, потому что на нее не собирается должное количество людей…

«Если Аллах хочет послать беду на деревню, он сперва смотрит: открыты ли двери мечети. Чистая ли тропинка в мечеть? И если мечеть работает, люди туда ходят — беду он отводит». Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Но несмотря на это, мечеть очень нужна в любой маленькой деревне! — убежденно говорит хазрат. — Это зеркало деревни. Если Аллах хочет послать беду на деревню, он сперва смотрит: открыты ли двери мечети. Чистая ли тропинка в мечеть? И если мечеть работает, люди туда ходят — беду он отводит. Спасибо Рустэму Эльбрусовичу за мечеть и дорогу, дай Аллах ему здоровья на всю жизнь! А еще большое спасибо за то, что он помогает ее содержать. Ведь обычно мечеть содержат в основном на садака, а если прихожан почти нет — откуда она возьмется? Поэтому некоторые деревни испытывают большие сложности с содержанием своей мечети. А мы тут забот не знаем, наш благотворитель сам за все платит. Мы свою садака имеем возможность раздавать нуждающимся, пускать на благие цели…



1 / 60 Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Мы уезжаем из Бузаево ранним летним утром. Молитвы прочитаны, деревня начала готовиться к закланию жертвенных барашков. А вслед нам приветливо сияет полумесяцем нарядная мечеть.