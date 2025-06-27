«Зима» в экономике: рецессия, риски девальвации рубля и новый виток инфляции

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Петербургский международный экономический форум отгремел, а послевкусие после него осталось неоднозначное. Казалось бы, официально экономическое состояние страны стабильное — под строгим надзором ЦБ РФ и экономических властей. Но неоднократно прозвучало пугающее слово «рецессия», а бизнес уже не просил, а требовал снизить ключевую ставку. Изменит ли дискуссия на ПМЭФ денежно-кредитную политику в стране или все это останется лишь выраженной болью предпринимателей — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Вечное лекарство — девальвация рубля

Дискуссия на ПМЭФ показала, что ресурсы экономики исчерпаны, считает финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Ян Арт. Он напомнил, что об этом ранее также заявлял Центр макроэкономического анализа и прогноза, который в настоящее время является одним из лучших центров по оценке происходящего в экономике. Смысл дискуссии был в том, что так дальше нельзя: «Но это слишком общий разговор, не видно, что тут можно сделать, поэтому целый ряд участников говорили о вечном лекарстве для экономики и бюджета — о девальвации рубля. Об этом говорил глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Кузбасса, Мантуров — все практически, кроме Набиуллиной», — отметил собеседник издания.

— Девальвация рубля снова запустит маховик инфляции. А инфляция и так не исчезла, а только притормозилась, и, соответственно, получается полный цугцванг. Привычное средство применять никак не хочется, но других средств не видят, поэтому мне кажется, что сейчас будет несколько патовая ситуация, и она, конечно, некоторое время продолжаться может, потому что дефицит бюджета еще не смертельный. Но теперь он дошел до состояния, когда еще чуть-чуть — и это будет критично, — говорит эксперт.

По оценкам Егора Сусина из «Газпромбанка», дефицит может увеличиться еще на 2 трлн рублей, а это уже сравнимо с оставшимися в ФНБ ликвидными средствами — 2,8 трлн рублей.

«Целый ряд участников говорили о вечном лекарстве для экономики и бюджета — о девальвации рубля». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Грубо говоря, нынешняя ситуация может тянуться до конца года, но не более, — считает Арт. — Можно ли найти решение? На мой взгляд, с этим затруднительно, потому что многое связано с амбициями государства, выраженными в бюджетных расходах. Можно ли их урезать в наше время? Практически нет — потому что треть бюджета — это силовики и оборона, а в нынешней ситуации — это священная корова».

На ПМЭФ была довольно четко обозначена проблема, причем промышленники и реальные бизнесмены выступали еще более жестко. «Например, Аркадий Ротенберг заявил, что бизнес исключительно выживает, о развитии речь не идет. Господин Когогин из КАМАЗа вообще междометием «Ух!» обозначил положение в своей отрасли, — перечислил спикер. — Но пока вариантов выхода из ситуации не видно, не считая предложенной девальвации рубля. Но в этом случае все усилия по усмирению инфляции по большому счету будут насмарку».

«В нынешней ситуации ЦБ делает единственно возможное, потому что за эти годы Россия так и не приняла свою экономическую программу. Все делалось по принципу, как в фильме «Обыкновенное чудо»: «Потерпи, может, обойдется». В этой ситуации политика Центробанка была вынужденной, но единственно возможной, — считает экономист. — Опусти сейчас ставку — в чем-то пойдет развитие, особенно для экспортеров и сырьевиков, но внутри страны будет коллапс на уровне потребительского рынка, инфляции и стоимости продуктов».

«Господин Когогин из КАМАЗа вообще междометием «Ух!» обозначил положение в своей отрасли», — сказал спикер. взято с telegram-канала Госсовета Татарстана

Что касается угрозы рецессии, это не страшилка. «Более того, Центр макроэкономического анализа и прогноза, который трудно обвинить в оппозиционности, поскольку одним из руководителей является брат министра обороны РФ Андрея Белоусова Дмитрий, уже констатировал, что если считать только гражданское производство, то наметился спад. Не критичный, но все же спад. Рецессия в российской экономике — вполне реальная ситуация, другое дело, что рецессия — это не то, чтобы прям совсем смертельная история. Вопрос не в угрозе самой рецессии, а в том, сколько она может продлиться. В этом нет ничего страшного, с точки зрения лозунгов только выглядит плохо, но это несмертельно».

«Давление на Эльвиру Набиуллину нарастает беспрестанно, но при этом она не сдается, что означает с учетом нашего политического устройства, что на уровне первого кабинета эти действия все-таки согласованы и, наверное, получают поддержку, а вот долго ли это продлится, не знаю, — отмечает эксперт. — Но я думаю, что на уровне администрации президента и самого президента все понимают, что спустить сейчас инфляцию опять с тормозов — это было бы очень печально».

Власти до конца попытаются найти решение без девальвации рубля. «И вот эти крики, которые сейчас раздаются, что рубль не может быть на таком уровне, что это жутко противоречит расчетам бюджета, всей логике, но мне кажется, что все-таки может. Поэтому власти будут стараться до последнего решить вопрос без девальвации рубля, — прогнозирует Ян Арт. — Но эта попытка не будет означать, что девальвации не будет. Просто это будет крайняя мера, и это будет не очень хорошим сигналом, что все остальные варианты исправить ситуацию в экономике исчерпаны».

«В этой ситуации политика Центробанка была вынужденной, но единственно возможной», — считает экономист. Арсений Губаев / realnoevremya.ru

Все рассчитывают на «мягкую посадку»

— Дискуссия на питерском форуме вряд ли изменит траекторию развития экономики. Важно, что эти вопросы довольно жестко обсуждаются в публичном пространстве, и тем самым даются определенные сигналы и населению, и бизнесу, причем с разных сторон «экономического блока». Вопрос — как их истолковать, — дал комментарий «Реальному времени» главный экономист «Эксперт РА», доцент экономфака МГУ Антон Табах.

Снижение ключевой ставки в июле, скорее всего, будет, считает он. Но оно не достигнет такого масштаба, чтобы сделать снижение судьбоносным. По словам эксперта, этого не получится по совокупности обстоятельств.

«Журналисты и блогеры любят во всем видеть знаки больших и судьбоносных изменений, но нет — намечаемые изменения будут проходить мелкими шагами», — полагает Табах. ЦБ РФ действительно делает все, чтобы снизить инфляцию, но при этом у всего этого есть цена, отметил он: «Эта цена — сильное замедление экономики, ее подмораживание. И как уже говорилось не только на ПМЭФ, есть риски свалиться в полноценную рецессию в гражданских секторах экономики».

При этом считать ли действия ведомства Эльвиры Набиуллиной правильными — вопрос скорее философский, отметил экономист: «Мы, например, не считаем, что снижение инфляции до 4%, уровня, который был установлен в совершенно других исторических условиях, требует загона экономики в рецессию». С точки зрения ЦБ, все делается правильно, считает он.

При этом считать ли действия ведомства Эльвиры Набиуллиной правильными — вопрос скорее философский, отметил экономист. взято с сайта duma.gov.ru

Рецессия сегодня — это вполне реальная угроза, которая обсуждается, продолжил мысль Табах. «Но в ЦБ считают, что ее не будет, а умеренное торможение роста — это прекрасно».

— Давление на Эльвиру Набиуллину растет, но и сама она, с одной стороны, отбивается от давления, с другой стороны, тоже калибрует свою политику. Есть ощутимое замедление экономики, есть подмораживание и риск рецессии. При этом власть в целом хочет «мягкой посадки», но поскольку экономические ведомства разные, они добиваются этого по–разному, — резюмировал собеседник издания.

Важным сигналом может стать пересмотр макропрогноза на июльском заседании ЦБ РФ

— Дискуссия была достаточно острой и выявила, что жесткость денежно-кредитной политики (хотя это далеко не единственная проблема в экономике) становится все более чувствительной для многих в правительстве и бизнесе, — прокомментировала ситуацию Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». — Одновременно руководство ЦБ подтвердило, что по-прежнему сохраняет цель добиться устойчивого снижения инфляции к 4% в будущем году, а ситуация в экономике развивается близко к его прогнозу (предполагающему замедление роста ВВП до 1—2% в этом году, но не рецессию).

Если ситуация продолжит развиваться как сейчас, то Банк России на заседании 25 июля, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки, начатое в июне. Шаг снижения прогнозировать сейчас трудно, но резкое (более чем на 100 б. п.) снижение сейчас представляется менее вероятным, полагает спикер.

Важным сигналом для рынка может стать пересмотр макропрогноза на опорном июльском заседании, отмечает Беленькая. ЦБ отмечает, что инфляция сейчас складывается близко к нижней границе его апрельского прогноза на конец года 7—8%. И на пресс-конференции после июньского заседания Эльвира Набиуллина отметила, что в июле прогноз инфляции может быть пересмотрен в сторону снижения. В этом случае, по мнению Ольги Беленькой, возможен и сдвиг вниз прогнозной траектории средней ключевой ставки на этот год. В этом случае пространство для возможного дальнейшего снижения «ключа» может увеличиться, хотя, как постоянно отмечает регулятор, все решения будут зависеть от данных.

Банк России на заседании 25 июля, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Ключевая ставка на уровне около 20% (а в реальном выражении более 10%) в течение более чем двух кварталов, безусловно, оказывает ограничительное влияние на экономическую активность. Но нужно понимать, что это следствие того разгона инфляции, условия для которого были созданы в 2023—2024 годах. И сейчас, по мере замедления инфляции, ЦБ готов снижать ключевую ставку, что правильно. «Оптимальная траектория снижения может обсуждаться — есть аргументы для более быстрого снижения, но регулятор проявляет объяснимую осторожность, опасаясь, что в условиях все еще серьезных проинфляционных рисков чрезмерно быстрое снижение ставки (и даже его ожидание экономическими агентами) может резко изменить модель поведения домохозяйств от сберегательной к потребительской, стимулировать излишнюю кредитную активность, а это может подорвать складывающийся тренд на замедление инфляции», — объясняет эксперт.

Пока данные говорят в пользу продолжения роста экономики в этом году (прогноз «Финама» — примерно на 1,5%), хотя это значительно более медленные темпы, чем в 2023—2024 годах, и ниже, чем предполагает апрельский прогноз Минэка (2,5%).

По итогам года рецессия в России не ожидается, хотя с учетом уже случившегося сокращения ВВП в I квартале 2025 года на 0,6% по отношению к предыдущему кварталу с коррекцией на сезонность нельзя полностью исключить внутригодовую техническую рецессию — последовательное снижение ВВП к предыдущему кварталу в течение двух кварталов. Риски связаны с неоднородной динамикой экономической активности по отраслям и с неизбежным запаздыванием экономических данных (поэтому Максим Решетников назвал их «зеркалом заднего вида»).

Снижение ключевой ставки на 1% сэкономило федеральному бюджету около 260 млрд рублей

— Сама по себе дискуссия на ПМЭФ не повлияет на политику Банка России и федерального правительства, но она продемонстрировала позиции представителей бизнеса, правительства и Центробанка. И как видим, они разнонаправлены. Банк России сконцентрировался на снижении инфляции, оставляя без должного внимания происходящие кризисные явления в экономике. Правительственные чиновники, видя ухудшение показателей, за которые они отвечают, и бизнес-структуры пытаются влиять на монетарную политику, но пока безуспешно, — считает экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

При этом активизировались сторонники политики слабого рубля, которые предлагают снизить его до 100 рублей за доллар, игнорируя то обстоятельство, что именно резкое падение курса рубля стало спусковым крючком для стремительных темпов инфляции, с которыми не могут справиться до настоящего времени.

«Действия по существенному снижению курса рубля несут особые риски для стабильности в экономике, так как подстегивают без того высокую инфляцию, что снизит внутренний спрос и сформирует снижение производства, направленного на внутреннее потребление, не говоря о том, что это обесценит накопления граждан и бизнеса, что отразится на инвестиционных процессах», — объясняет Шайахметов.

Действия по снижению курса рубля несут риски для экономики, так как подстегнут инфляцию, что снизит внутренний спрос и сформирует снижение производства. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом эксперт согласен, что ставка ЦБ РФ сегодня избыточно высока, что увеличивает инфляцию в стране и повышает расходы бюджета. «Я согласен с заявлением вице-премьера России Дениса Мантурова, сообщившего, что снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт сэкономило федеральному бюджету около 260 млрд рублей, так как снизило объем субсидирования различных секторов экономики, — подчеркнул эксперт. — Кроме того, существующая ключевая ставка, в два раза превышающая темпы инфляции, блокирует долговременные инвестиционные проекты, определяющие стратегическое развитие России».

По данным ЦБ РФ, объем депозитов юридических лиц на 1 мая 2025 года составил 34,5 трлн рублей, что 15% больше, чем на 1 мая 2024 года. При этом рост депозитов организаций в 2024 году составил около 20%. «Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что бизнес, ускоренно увеличивая объем вкладов, начинает снижать инвестиционные вложения, что отразится на дальнейшем развитии», — подчеркивает Шайахметов.

«Давление на политику высоких ставок Банка России усиливается по мере ухудшения экономической ситуации и роста бюджетного дефицита. Я думаю, что оно будет увеличиваться, так как из-за этого страдают интересы значительной части бизнеса. Но сейчас важно, чтобы курс рубля был стабилен, это является одним из основополагающих факторов устойчивости экономики», — резюмировал экономист.

Как экономические власти спорили о рецессии

Как уже сообщало «Реальное время», российская экономика оказалась на грани рецессии и теперь все зависит от дальнейших решений правительства, заявлял на полях ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников. Центробанк и Минфин с ним были не согласны, по их мнению, происходит нормальное охлаждение после перегрева.

Рецессия в российской экономике — вполне реальная ситуация. Предоставлено пресс-службой ООО «РГК»

— По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам, мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию. Дальше все зависит от наших решений, — отмечал Решетников.

Глава Минфина Антон Силуанов возражал, что в экономике наступило ожидаемое «похолодание», после которого «всегда приходит лето». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина напомнила, что рост последних лет обеспечивался временными факторами: тратами ФНБ, кредитным импульсом, переходом к импортозамещению. Эти ресурсы исчерпаны, компании столкнулись с дефицитом рабочей силы, а экономика возвращается к «сбалансированной траектории». «Другими словами, это выход из перегрева», — заключила она.

Прогнозы тоже расходятся, причем Банк России настроен пессимистичнее. Минэкономразвития ждет роста экономики на 2,5% в 2025 году, тогда как регулятор заявлял об 1—2%. При этом в I квартале экономика прибавила всего 1,4% — меньше обеих оценок.