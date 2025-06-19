Глава Минэкономразвития: «По цифрам у нас охлаждение, по текущим ощущениям, уже на грани перехода в рецессию»

По его словам, нынешние показатели работают скорее как зеркало заднего вида

Максим Решетников, министр экономического развития РФ, заявил о «похолодании» в экономике страны и обозначил, что Россия находится на грани перехода в рецессию. По его словам, текущие экономические показатели отражают ситуацию в прошлом, а по текущим индикаторам и ощущениям бизнеса можно говорить о критическом моменте. Об этом он заявил на полях ПМЭФ-2025.

В ходе дискуссии с Андреем Макаровым, председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам, министр подчеркнул, что дальнейшая траектория развития экономики будет зависеть от принимаемых решений. При этом он отметил, что его заявление не является прогнозом рецессии, а лишь констатацией текущего положения дел.

— По цифрам у нас охлаждение, по текущим ощущениям, уже на грани перехода в рецессию, — сказал министр экономического развития.



Антон Силуанов, министр финансов РФ, также охарактеризовал состояние экономики как «похолодание», выступая на площадке ПМЭФ-2025. При этом он выразил оптимизм, отметив, что «после холода всегда приходит лето», подчеркнув тем самым циклический характер экономических процессов и возможность последующего роста.

Эксперты отмечают, что заявления руководителей экономического блока правительства свидетельствуют о признании существующих вызовов и необходимости принятия своевременных мер для стабилизации ситуации в экономике.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что на полях ПМЭФ-2025 представили первый в России рейтинг «дронификации» регионов.



Дмитрий Зайцев