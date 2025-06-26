Незащищенная Казань: почему часть знаковых зданий города не вошла в реестр памятников

Здания Закабанной части Казани. Фото: Коллаж "Реального времени"

В середине июня в Казани снесли здание клуба строителей Ленинского района. За день до этого ТРО ВООПИК направило заявление в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия на выявление и принятия дома на Копылова, 13 к1 на государственную охрану. Оказалось, что важных объектов, не защищенных законом, в городе еще немало. К примеру, в Закабанной части татарстанской столицы.

Ново-Татарская слобода

В «Ново-Татарке» до сих пор вызывает вопросы состояние дома Якуба Козлова (Меховщиков, 78). На бывшей Большой Симбирской сейчас находится два ОКН регионального значения. Это дом общества «Мазут», который, как надеются градозащитники, скоро превратится в культурный центр чувашской общины. И восстановленная в прошлом году Ново-Слободская мечеть, она же «Урта Таш».

Неподалеку от нее стоит закрытый сайдингом единственный дореволюционный жилой дом Ново-Татарской слободы. После революции здесь работала школа рабочей молодежи, школа №40, автошкола.

Дом Якуба Козлова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Изначально же это был дом Якуба Козлова. В народе его называли Кәҗә Якубы, а потому и школу потом именовали «Кәҗә мәктәбе». Козлов спонсировал медресе при «Розовой мечети». За его домом находилось кожевенное производство Луи Зальма, еще до появления Меховой фабрики. Также в этой округе жили эвакуировавшиеся в Первую мировую войну польские татары: Резвановичи, Хасановичи, Богдановичи.

Старо-Татарская слобода

В слободе защищено несколько зданий, связанных с фамилией Крестовниковых — братья, родившиеся в Москве, открыли в Казани стеариновое производство. Занимались не только работой, активно включились в общественную жизнь — от балов до театров. Были среди инициаторов создания купеческого клуба, казанской биржи, общества взаимной помощи приказчиков, первой частной газеты под названием «Казанский биржевой листок».

Контора Крестовниковых. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В реестрах не удалось найти упоминания конторы Крестовниковых — внушительного здания на Габдуллы Тукая, 105. Неподалеку, на улице Ватутина, 13, находится Домрачевская больница, она же — Рабочая больница при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» 1914 года. Шансы, что она попадет в реестр, очень велики.

Братья в целом активно занимались подобными проектами — они построили школу, казармы, столовую, прачечную, жилые дома, училище, «харчевую» лавку, фонд материальной помощи. Кроме того, у них была заводская больничная касса, выдававшая кредиты.

Народное название больница получила по имени главы хирургического отделения Ивана Домрачева. Любопытно, что под стать своей фамилии двухметровый доктор любил гонять на автомобилях и мотоциклах. Прямо во время операции у него случился сердечный приступ, но Домрачев от стола не отошел, продолжал давать советы. Скончался на следующее утро. Раньше у больницы был его барельеф на стене.

Стоит обратить внимание и на колледж малого бизнеса и предпринимательства (Тукая, 114). Это бывшая школа фабрично-заводского ученичества имени товарища Сталина — один из образцов казанского конструктивизма, построенный еще в начале 1930-х. Правда, из-за керамогранитных панелей в его архитектуре уже не приметишь образ конструктивизма, хотя проглядывается форма ключа в виде цилиндра и куба.

Колледж малого бизнеса и предпринимательства. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Там, за улицей Татарстан

На улице Парижской Коммуны сейчас два объекта ОКН — это дом Каюма Насыри (несколько раз горевший и возрождавшийся) и типография братьев Каримовых. В последнем ОКН в 1917 году размещалась типография газеты «Рабочий», органа Казанского комитета РСДРП(б).

Корпус Усманова (Парижской Коммуны, 8) уже не защитишь — это новодел. Вообще, на улице можно найти несколько купеческих домов.

Дом Мусина. скриншот с сайта Гугл.карты

Кажется, не должен особо вызывать беспокойства двухэтажный дом Ибрагимова (ул. Парижской Коммуны, 15), который как бы продолжает постройки Сеннобазарной мечети. Его сын Валиулла жил в доме на углу Каюма Насыри и Зайни Султана — отсутствие крыши и кривые стены на объекте вызывают неподдельный интерес у туристов.

Следующие здания входят в реестр ИЦГФО, но разве это им помогает? Глаз цепляется, к примеру, за дом Мусина (Парижской Коммуны, 24), который не относится к соседней Галеевской мечети. Одним из его владельцев был миллионер Мухамед-Садык Мусин, сподвижник Галимжана Баруди, имама Галеевской.

Самая печальная ситуация — с домом Утяганова (ул. Парижской Коммуны, 17). Изначально дом Марии Бергенгрин, в начале прошлого века он перешел к торговому дому Абдуллазяна, Габдрахмана, Салахутдина и их матери Мафтухи. Утягановы активно торговали не только в Казани, но и в Сибирь товары отправляли. Глава семейства Фахрутдин служил приказчиком у Вафы Бигаева — в его доме почти напротив находится музей чак-чака (он является исторически ценным градоформирующим объектом и формально входит в состав комплекса типографии Каримовых).

Дом Утягановых. скриншот с сайта Гугл.карты

Дом Утягановых давно облюбовали бомжи, а лавка по соседству много лет уже пустует — никто не спешит арендовать помещение, казалось бы, на туристической улице.

Если вы считаете, что какое-то здание следует включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, то вы всегда можете подать заявку в интернет-приемную Комитета РТ по охране ОКН.