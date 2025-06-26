Незащищенная Казань: почему часть знаковых зданий города не вошла в реестр памятников
В середине июня в Казани снесли здание клуба строителей Ленинского района. За день до этого ТРО ВООПИК направило заявление в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия на выявление и принятия дома на Копылова, 13 к1 на государственную охрану. Оказалось, что важных объектов, не защищенных законом, в городе еще немало. К примеру, в Закабанной части татарстанской столицы.
Ново-Татарская слобода
В «Ново-Татарке» до сих пор вызывает вопросы состояние дома Якуба Козлова (Меховщиков, 78). На бывшей Большой Симбирской сейчас находится два ОКН регионального значения. Это дом общества «Мазут», который, как надеются градозащитники, скоро превратится в культурный центр чувашской общины. И восстановленная в прошлом году Ново-Слободская мечеть, она же «Урта Таш».
Неподалеку от нее стоит закрытый сайдингом единственный дореволюционный жилой дом Ново-Татарской слободы. После революции здесь работала школа рабочей молодежи, школа №40, автошкола.
Изначально же это был дом Якуба Козлова. В народе его называли Кәҗә Якубы, а потому и школу потом именовали «Кәҗә мәктәбе». Козлов спонсировал медресе при «Розовой мечети». За его домом находилось кожевенное производство Луи Зальма, еще до появления Меховой фабрики. Также в этой округе жили эвакуировавшиеся в Первую мировую войну польские татары: Резвановичи, Хасановичи, Богдановичи.
Старо-Татарская слобода
В слободе защищено несколько зданий, связанных с фамилией Крестовниковых — братья, родившиеся в Москве, открыли в Казани стеариновое производство. Занимались не только работой, активно включились в общественную жизнь — от балов до театров. Были среди инициаторов создания купеческого клуба, казанской биржи, общества взаимной помощи приказчиков, первой частной газеты под названием «Казанский биржевой листок».
В реестрах не удалось найти упоминания конторы Крестовниковых — внушительного здания на Габдуллы Тукая, 105. Неподалеку, на улице Ватутина, 13, находится Домрачевская больница, она же — Рабочая больница при заводе фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы» 1914 года. Шансы, что она попадет в реестр, очень велики.
Братья в целом активно занимались подобными проектами — они построили школу, казармы, столовую, прачечную, жилые дома, училище, «харчевую» лавку, фонд материальной помощи. Кроме того, у них была заводская больничная касса, выдававшая кредиты.
Народное название больница получила по имени главы хирургического отделения Ивана Домрачева. Любопытно, что под стать своей фамилии двухметровый доктор любил гонять на автомобилях и мотоциклах. Прямо во время операции у него случился сердечный приступ, но Домрачев от стола не отошел, продолжал давать советы. Скончался на следующее утро. Раньше у больницы был его барельеф на стене.
Стоит обратить внимание и на колледж малого бизнеса и предпринимательства (Тукая, 114). Это бывшая школа фабрично-заводского ученичества имени товарища Сталина — один из образцов казанского конструктивизма, построенный еще в начале 1930-х. Правда, из-за керамогранитных панелей в его архитектуре уже не приметишь образ конструктивизма, хотя проглядывается форма ключа в виде цилиндра и куба.
Там, за улицей Татарстан
На улице Парижской Коммуны сейчас два объекта ОКН — это дом Каюма Насыри (несколько раз горевший и возрождавшийся) и типография братьев Каримовых. В последнем ОКН в 1917 году размещалась типография газеты «Рабочий», органа Казанского комитета РСДРП(б).
Корпус Усманова (Парижской Коммуны, 8) уже не защитишь — это новодел. Вообще, на улице можно найти несколько купеческих домов.
Кажется, не должен особо вызывать беспокойства двухэтажный дом Ибрагимова (ул. Парижской Коммуны, 15), который как бы продолжает постройки Сеннобазарной мечети. Его сын Валиулла жил в доме на углу Каюма Насыри и Зайни Султана — отсутствие крыши и кривые стены на объекте вызывают неподдельный интерес у туристов.
Следующие здания входят в реестр ИЦГФО, но разве это им помогает? Глаз цепляется, к примеру, за дом Мусина (Парижской Коммуны, 24), который не относится к соседней Галеевской мечети. Одним из его владельцев был миллионер Мухамед-Садык Мусин, сподвижник Галимжана Баруди, имама Галеевской.
Самая печальная ситуация — с домом Утяганова (ул. Парижской Коммуны, 17). Изначально дом Марии Бергенгрин, в начале прошлого века он перешел к торговому дому Абдуллазяна, Габдрахмана, Салахутдина и их матери Мафтухи. Утягановы активно торговали не только в Казани, но и в Сибирь товары отправляли. Глава семейства Фахрутдин служил приказчиком у Вафы Бигаева — в его доме почти напротив находится музей чак-чака (он является исторически ценным градоформирующим объектом и формально входит в состав комплекса типографии Каримовых).
Дом Утягановых давно облюбовали бомжи, а лавка по соседству много лет уже пустует — никто не спешит арендовать помещение, казалось бы, на туристической улице.
Если вы считаете, что какое-то здание следует включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, то вы всегда можете подать заявку в интернет-приемную Комитета РТ по охране ОКН.
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