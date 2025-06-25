GAUGA, Нурминский, Al Su и ОММАЖ: какой будет татарская сцена на VK Fest

В воскресенье у Центра семьи «Казан» будут работать две музыкальные площадки фестиваля

Участники второй сцены фестиваля. Фото: Коллаж "Реального времени"

В это воскресенье, 29 июня, в Казани пройдет VK Fest (0+). Впервые в истории не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на региональном уровне у фестиваля появится вторая сцена. Организованная при поддержке журнала «Идель» она станет местом выступления татарских артистов — от рэпера Нурминского и автора блога «Хижина Музыканта» Раила Арсланова до «холостяка» Марата Яруллина и рок-группы GAUGA. Большой музыкальный праздник состоится на территории Центра семьи «Казан». Подробности — в материале «Реального времени».

Al Su

Алсу Мансурова начала петь, когда училась в Альметьевске и ездила по 20 км ежедневно из родной деревни, а электронной музыкой занялась уже в Казани. Ее постоянный музыкальный партнер — гитарист группы Gauga Марат Шаяхметов, выступающий в роли продюсера-экспериментатора. В этом году Мансурова еще и куратор летней программы озера Кабан. Музыка Алсу такая же разноплановая: много душевных переживаний, сложносочиненных звуков, образов, построенных одновременно на нежности и ярости.

Al Su — певица и куратор. предоставлено пресс-службой лейбла Yummy Music

Elina

Профессиональная оперная певица и педагог Элина Ситдикова работает со смелыми электронными продюсерами, среди которых, к примеру, проект Urtic. Пишет песни в формате психотерапии: о любви к себе и окружающему миру. Первый ее сингл назывался his, то есть «чувство».

Elina — я красиво и терапевтично. предоставлено пресс-службой Вконтакте

Ilgiz & Malsi Music

Про челнинца Ильгиза Шайхразиева говорят, что он может спеть хоть расписание электричек, и это станет хитом. Но не совсем так — модным звучанием он во многом обязан казанцу Исламу Валееву, который вырос в музыкальной среде, — его отец Рустам Валеев многие годы аккомпанировал на гармони Ильхаму Шакирову. В их дуэте Ильгиз отвечает за позитивный сценический вайб, хуковые строчки и работу с залом. А вместе с Валеевым они пишут качающие молодежные саундтреки к несуществующим короткометражкам о казанской жизни. Ежегодно их песни становятся гимнами движения «Сэлэт».

Ислам Валеев и Ильгиз Шайхразиев. предоставлено пресс-службой Вконтакте

Нурминский

Альберт Шарафутдинов взял псевдоним в честь родной деревни Норма в Балтасинском районе. Как гласил его первый хит, до нее 105 км. Сначала Нурминский читал рэп на татарском, потом появились русские песни и клипы, которые, если смотреть их подряд, превращаются в захватывающий сериал. В 2024-м Альберт женился, а в этом году у него вышло два сингла, причем один на татарском, с программным названием «Кайттым»/«Вернулся», как раз, когда Нурминский приехал из Москвы на родину.

Альберт вернулся. предоставлено пресс-службой Вконтакте

GAUGA

В этом году ведущей татарской рок-группе исполнится 12 лет. Солидный возраст: GAUGA играла концерты с оркестром La Primavera. В Доме татарской книги устраивали выставку, посвященную ее творчеству. С ее электрического сета началась «альтернативная» история Восточного зала в новом здании театра Камала. Музыканты регулярно играют в спектакле «Ромео и Джульетта» Кариевского театра. При этом GAUGA не почивает на лаврах: в прошлом году группа выпустила пятый альбом Alisa, в котором намеренно усложнила аранжировки и дала философии.

Рок-группа Gauga. предоставлено пресс-службой Вконтакте

Марат Яруллин

Яруллин родился в деревне Актуково Нижегородской области, откуда, кстати, многие предки современных татар Финляндии. Выпускник факультета режиссуры и мастерства актера МГУКИ, он работал в театрах «Турандот» и «Россия», снимался в сериале «После школы», фильмах «Мафия», «Лермонтов», «Счастья! Здоровья!», пел в мюзиклах «Маугли», «Три колдуньи и Наргиз», «Ромео и Джульета», «Русалочка». В 2017 году у него вышел альбом «Кемнәр сине шулай яратыр» и прошел первый большой сольный концерт в Москве. Новый тур Яруллина называется «Буйдак»/«Холостяк», подробности его личной жизни интересуют поклонников порой чуть ли не больше, чем его музыка — образцовый поп новой волны татарской эстрады.

Яруллин умеючи играет с имиджем холостяка. предоставлено пресс-службой Вконтакте

«Хижина Музыканта»

Раиль Арсланов — пример, как талантливый человек может реализовать себя без посторонней помощи. Уроженец поселка Джалиль и выпускник Казанской консерватории начал продвигать блог «Хижина Музыканта» с помощью чат-рулетки, играя случайным собеседникам песни на гитаре и баяне. Также он записал видео на Баумана, исполняя песни на заказ. Таким образом его ролики посмотрели более одного миллиарда раз, а на аккаунты подписались более 5 млн человек. Случайный факт из биографии Арсланова: в армии он служил в специальной музыкальной роте и барабанил на Параде Победы 9 мая на Красной площади.

Раиль Арсланов. предоставлено пресс-службой Вконтакте

Сам VK Fest в Казани начнется в 14:00 и закончится в 21:45. На его главной сцене выступят Баста, Zoloto, Элвин Грей, Юлия Савичева, группы «Комната культуры», «Три дня дождя» и «Хлеб». Вести фестиваль будут Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. Помимо музыки здесь можно будет пообщаться с инфлюенсерами, послушать лекции, поиграть в интерактивном парке, раскрасить гигантскую картину, посоревноваться в уличных играх, потанцевать с аниматорами, узнать о новой киносказке «Горыныч», создать свои стикерпаки, научиться основам диджеинга, расписать шопер, сотворить авторский коллаж, приобрести эксклюзивную одежду, аксессуары и канцелярию в айдентике VK. Подробнее об активностях фестиваля — в нашем материале.

В этом году VK Fest проходит в пяти городах страны. В Казани событие состоится впервые. Фестиваль уже побывал в Челябинске и Сириусе, а из столицы Татарстана отправится в Санкт-Петербург и Москву. Билеты на vkfest.ru

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