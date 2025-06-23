Баста и Zoloto, паблик-ток Сябитовой и Журавлева, автограф-сессия «Рубина»: чем заняться на VK Fest в Казани

29 июня у Центра семьи «Казан» впервые в столице Татарстана состоится VK Fest ― масштабный open-air

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

29 июня у Центра семьи «Казан» впервые в Казани состоится VK Fest ― масштабный open-air (0+). На фестивале пройдут выступления артистов, автограф-сессии с инфлюенсерами, паблик-токи, мастер-классы, квизы, научные интерактивы и спортивные турниры. В «Реальном времени» — полная афиша мероприятия.

Артисты, инфлюенсеры и VK Лекторий: кого послушать на VK Fest

Фестиваль стартует в 14.00 и закончится в 21.45. Для гостей будут работать две музыкальные сцены, VK Лекторий, зоны для детей, а также любителей технологий, науки, творчества, спорта. Добраться до Центра семьи «Казан» можно на автобусах №1, 6, 15, 22, 28, 29, 35, 37, 47, 74, 75, 89, 89, 117, на троллейбусе №2 до остановки «Молодежный центр» или «Энергетический университет». Ближайшая станция метро ― «Козья слобода».



На главной сцене фестиваля выступят Баста, Zoloto, Элвин Грей, Юлия Савичева, группы «Комната культуры», «Три дня дождя» и «Хлеб». Ведущие ― Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Впервые вторая музыкальная сцена будет вне Москвы и Петербурга — на ней выступят популярные татарские артисты. Свои треки исполнят Нурминский, GAUGA, «Хижина музыканта», Марат Яруллин, Оммаж, Ilgiz & Malsi Music, Al Su, Elina. Сцена организована при поддержке журнала «Идель».

В зоне инфлюенсеров гостей будут ждать Валя Карнавал, Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Журавлев, Аня Pokrov, Utopia Show, Женя Лизогуб, Милана Некрасова и Гурам Амарян. На стенде VK Видео с ними пройдут автограф-сессии — гости смогут пообщаться и сделать фото.

VK Лекторий проведет лекции с авторитетными спикерами. Сваха Роза Сябитова вместе с Дмитрием Журавлевым поговорят о любви и секретах семейного счастья. Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев и олимпийский чемпион, диагональный волейбольного клуба «Зенит-Казань» Максим Михайлов обсудят развитие спорта в столице Татарстана. О переплетении традиций и современности в Казани будет рассказывать директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин. К нему присоединятся Артем Лаптев, бренд-шеф Fine Group, лучший шеф Татарстана по версии WHERETOEAT в 2023 и 2024 годах и основатель барной сети ReLab Артур Галайчук.

Развлечения для всей семьи

• На площадке экосистемы ДОБРО для самых маленьких гостей будет работать интерактивный парк с игровыми приставками, VR-очками, мастер-классами, аквагримом, блестящими тату и другими активностями.

• В парке развлечений «Активизон» можно будет раскрасить гигантскую картину, посоревноваться в меткости, ловкости и скорости, а также выиграть подарки.

• «Движение первых» проведет «Игры нашего двора»: посетители смогут потренироваться в городках, попрыгать через скакалку и резиночку.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

• Гостей будут развлекать аниматоры «Дворца впечатлений» — здесь пройдут танцевальные флешмобы и конкурс рисунков. Также на площадке будет работать фотозона.

• На фестивале будет представлен стенд новой киносказки «Горыныч», главные роли в которой сыграли Александр Петров и обаятельный малыш-дракон. Гости смогут поучаствовать в конкурсе: выложить снимок, сделанный в фотозоне фильма, и рассказать «ВКонтакте», как бы они провели время в компании Горыныча. Автор самого креативного поста получит приглашение на премьеру фильма в Москве и встретится с героями вживую. На большие экраны фильм выйдет 23 октября.

• Отдохнуть и сделать памятные фото можно будет в лаунж-зоне радиостанции «Европа Плюс».

• Приобрести эксклюзивную одежду, аксессуары и канцелярию в айдентике VK можно будет на площадке VK Store.

Творческие и научные мастер-классы

• Зрелищные опыты, интерактивы и мастер-классы пройдут в локации Казанского федерального университета. Гости VK Fest смогут создать стикерпаки, попробовать себя в разработке приложений и потрогать арктический холод. Здесь же можно будет послушать лекции о криптографии, лекарствах будущего, комиксах, правильном питании и создании собственного языка.

• На площадке Scratch DJ School научат основам диджеинга. Здесь можно будет замиксовать первые треки и поскретчить на виниловом проигрывателе. В конце дня в локации пройдет вечеринка с выступлениями казанских диджеев.

• Специалисты Istoki.space проведут мастер-классы по росписи шоперов, гипсовых изделий, стринг-арту и изготовлению соляных саше.

• В студии Школы креативных индустрий можно будет научиться делать авторские коллажи и шрифтовые плакаты, создать анимационный ролик из переработанных материалов, поиграть в настолки и отправиться в виртуальную экскурсию по художественному училищу им. Н.И. Фешина.

Технологии и инновации на VK Fest в Казани

• В локации Университета Иннополис гости фестиваля смогут поиграть в пиксельный шутер с ИИ в духе Hotline Miami, выиграть мерч и сделать мгновенное фото.

• Команда Сколтеха представит «Фабрику технологий», где можно будет увидеть инновационные разработки, пообщаться с их создателями, поучаствовать в мини-квизе и получить подарки.

• В локации «Вау Квиз» эрудитов пригласят принять участие в играх «Угадай мелодию», «Мультфильмы», «Кино», «Обо всем» и «Музыкальное лото».

• Эксперты ИT-парка им. Башира Рамеева познакомят гостей фестиваля с роботами и киберспортом, проведут квест, мастер-классы и розыгрыш цифровых сувениров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

• VK Сообщества приготовили квест — нужно будет выполнять онлайн-задания от авторов «ВКонтакте» и исследовать территорию VK Fest. Самые активные получат эксклюзивные подарки.

• В зоне VK Знакомств будет работать интерактивная доска — посетители смогут распечатать свою анкету, прикрепить магнитом к доске и найти мэтч прямо на фестивале.

• Гости фестиваля смогут приобрести мерч от VK Store.

• На VK Fest будут работать профессиональные фотографы. Гости смогут получить свои снимки в приложении «Облако Mail» — чтобы найти все кадры с собой, достаточно загрузить селфи.

Для самых спортивных

• Футбольный клуб «Рубин» проведет автограф-сессию с футболистами, турниры по панна-футболу и сабсокеру.

• На площадке баскетбольного клуба УНИКС пройдут мастер-классы по слэм-данку и техникам игры, а также розыгрыш призов.

• Игроки волейбольного клуба «Зенит-Казань» сделают зарядку вместе с гостями. Также на площадке состоится турнир по настольному волейболу и пройдет автограф-сессия.

• «КАМАЗ-мастер» познакомит гостей VK Fest с миром автоспорта. Желающие смогут сфотографироваться с победителем «Дакара» — легендарным КАМАЗом 49252, пообщаться с экипажами и взять автограф у любимых пилотов.

• Тренеры студии йоги Paradigma проведут занятия по кундалини-йоге и индивидуальные тренировки на пилатес-реформере. Здесь можно будет отдохнуть под гонг-медитацию на этнических инструментах.

• Также на VK Fest пройдут мастер-классы от инструкторов Ассоциации гольфа Республики Татарстан.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эчпочмаки, кыстыбый и кухни народов мира: фуд-корт на VK Fest

На территории VK Fest гости смогут попробовать знаменитые татарские блюда — кыстыбый, эчпочмаки, элеш, манты и другие лакомства. На фуд-корте также будут представлены различные кухни мира: корейская, мексиканская, итальянская, восточная. В продаже будут холодные и горячие напитки.

В этом году VK Fest проходит в пяти городах страны. В Казани событие состоится впервые. Фестиваль уже побывал в Челябинске и Сириусе, а из столицы Татарстана отправится в Санкт-Петербург и Москву. Билеты на vkfest.ru

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