«Стрела-Ак Барс» была лидером ровно один день

В чемпионате страны по регби завершился первый круг

Блистательная победа над московским «Динамо» в гостях вывела регбистов казанской «Стрелы-Ак Барс» на предварительное первое место по итогам чемпионата России. Правда, на следующий день казанцам пришлось потесниться и немного уступить Красноярску. «Реальное время» подводит итоги выступлений команд.

В регби формируется новая табель о рангах

Следующая игра казанцев состоится на своем поле 27 июля — это будет полуфинал Кубка России с красноярским «Енисеем-СТМ» и битва двух супергигантов российского регби. Табель о рангах национального клубного регби меняется в очередной раз, все явственнее проступают контуры дуэта фаворитов, плюс квартета сильнейших.

«Енисей-СТМ» и Казань, набравшие по 30 очков, на полшага опережают московское «Динамо» (25 очков) и красноярский «Красный Яр» (20 очков), оторвавшиеся от второго квартета. Этот отрыв малозаметен, тот же «Красный Яр» опережает идущий на пятом месте пензенский «Локомотив» всего лишь на два очка (20 против 18), и то за счет победы в очном поединке с небольшим разрывом в счете — 26:20.

Кстати, Пенза и «Красный Яр» сойдутся 26 июля во втором полуфинале, Пенза будет в роли хозяйки на стадионе в Саранске, и у нее будет шанс опровергнуть мнение, что железнодорожники потихоньку сдают позиции. После двух вице-чемпионств, в 2021 и 2022 годах, у них было неожиданное и одновременно закономерное чемпионство, завоеванное, что называется, по накопительной системе. Тогда в финале им дико повезло, при этом команда поступательно двигалась вперед. Затем наступил спад, и в прошлом году железнодорожники стали бронзовыми призерами, что уже выглядело сенсацией, а в моменте не попадают в плей-офф.

Тагира Гаджиева поздравляют с успешным действием. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Регби — самый «подвижный» вид спорта в плане смены фаворитов

Уделить столь большое внимание пензенцам пришлось потому, что эта команда — одна из двух, кто олицетворяет подвижки в табели о рангах национального чемпионата. Вторая — это московское «Динамо», которое за пару сезонов оформилось во вполне серьезную силу. Если победа динамовцев над «Енисеем-СТМ» в Кубке России 2023 года (17:14) выглядела оглушительной сенсацией, которая облегчила путь казанской «Стреле-Ак Барс» к завоеванию почетного трофея, то в этом сезоне динамовцы прошли путь регулярного чемпионата с пятью победами и ничьей с Пензой и только в последнем туре споткнулись в поединке с казанским суперклубом. В кои-то веки библиографы и статистики «Стрелы-Ак Барс» могут заносить победу над динамовцами в коллекцию лучших матчей команды. На сегодня это лучшая игра первого круга, и трудно ожидать, что во втором круге состоится матч, который перебьет по интриге и драматичности сценария регбийную битву Москвы и Казани.

Только по одному этому матчу можно написать сценарий крутого блокбастера, поскольку в нем было всё. Динамовцы повели, занеся попытку с реализацией, на что казанцы ответили двумя точными попытками. Помимо того, команды обменялись двумя точными штрафными — 10:17 в пользу гостивших в Москве «стрелков». При заносе первой попытки казанцам повезло, поскольку двое динамовцев столкнулись в борьбе за падающий с высоты мяч, тем самым практически постелив «ковровую дорожку» для набега на свою зачетку.

Далее последовала нереализованная попытка динамовца Хансена Болдуина. Нечто подобное произошло два года назад в матче Кубка страны, когда динамовцы одолели «Енисей-СТМ». Только тогда Роман Чекалин подвесил свечу с центра площадки на ее край, когда мяч выловил Даниил Погадаев. Сейчас этот красивый эпизод был повторен в исполнении двух южноафриканцев: пасующего Кортни Винаара и занесшего попытку Болдуина. Правда, у россиян все-таки было получше, поскольку Чекалин отдавал передачу, стоя спиной.

Итог первого тайма подвело удаление казанца Казаликашвили — 15:17 по счету и 15:14 по количеству игроков на поле перед началом второго тайма.



Три попытки казанцев в меньшинстве

Второй тайм начался с двух реализованных попыток динамовцев, что сменило не только счет на 29:17, но и настроение противоборствующих команд. Оправиться от этого двойного нокдауна, куда входили и удаление, и потеря очкового преимущества, было крайне сложно. Но Казань на две попытки москвичей ответила тремя своими, перевернув ход игры на 180 градусов. Две первые были сделаны как под копирку, а вот занос Германа Давыдова был красив — мяч от газона отскочил прямо ему в руки. Но, как говорится, везет сильнейшему. В итоге давыдовская попытка номер пять стала победной. 29:38 в пользу Казани, игравшей в меньшинстве.

Однако красота поединка не ограничилась перечисленными событиями, динамовцы сумели провести и реализовать попытку, сократив счет максимально. Плюс получили право на штрафной на исходе матча, но их бьющий Сергей Козлов промахнулся, хотя мог принести победу своей команде. 36:38 в пользу «Стрелы-Ак Барс» и российского регби в целом. Потому что такие матчи — это украшение, независимо от клубных пристрастий людей, наблюдавших за игрой. Хотя для кино подобный сюжет не подойдет, потому что сценарист или режиссер скажет, что такого развития событий в одной игре просто не может произойти.

Точные реализации Кобуса Мараиса принесли победу казанцам. предоставлено РК «Стрела-Ак барс»

Прекрасный финиш казанцев в первом круге

«Стрелки» великолепно прошли окончание первого круга, разгромив Пензу в гостевом матче (37:10) плюс переломив ход неудачно складывавшегося в Казани матча с «Красным Яром». Ранее счет 7:16 после первого тайма смотрелся для казанцев как приговор, а в этот раз мотивировал на пять попыток, занесенных за один тайм в зачетку одного из сильнейших клубов страны.



Так уверенно вторую команду Красноярска обыграли только казанцы и земляки из «Енисей-СТМ». Причем счет в красноярском дерби 33:10 также стал крупным благодаря уверенно выигранному второму тайму и позволил «Енисею-СТМ» возглавить турнирную таблицу с помощью победы над казанцами в очном поединке. В целом у обеих команд по 30 очков. Что любопытно: нет в России ни одного игрового командного вида спорта, где бы так часто менялись фавориты. В этом плане стабилен только Красноярск, в компании с которыми практически все второе десятилетие пребывала команда «ВВА-Подмосковье». В 2019 году бронзу завоевала московская «Слава», в 2021 году в число лидеров вошла Пенза, с 2023-го в ранг фаворитов поднялась Казань. Сейчас в эту группу постучались динамовцы, причем одновременно еще и в регби-7. Там динамовцы стоят на втором месте после Казани, пока даже опережая Пензу.

Пенза представляет огромный спортивный концерн «Локомотив» под центральным управлением Министерства путей сообщения. Футбол в Москве и хоккей в Ярославле, который выиграл Кубок Гагарина, волейбол в Новосибирске и Калининграде, где женская команда победила в чемпионате страны, баскетбол в Краснодаре и регби в Пензе несколько распыляют внимание и средства. Что касается Казани, то после золота и серебра наших команд в волейболе, бронзы в мужском баскетболе и полного триумфа в водном поло мы нацелились в текущем регбийном сезоне сразу на три трофея: чемпионат и Кубок России по регби плюс победу в «семерке».

