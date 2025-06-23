Афанасьев прервал гегемонию силовиков: как изменились показатели в топе медиаэффективности в начале 2025 года

Фото: Реальное время

Агентство «ПромРейтинг» опубликовало результаты исследования медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, а также глав городов и районов Татарстана за первый квартал 2025 года. В топ-5 произошли изменения по сравнению с предыдущим кварталом: мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев взлетел с девятого на пятое место, отодвинув начальника ГУ МЧС России по Татарстану Ирека Кадамова. Несмотря на это, в пятерке по-прежнему остаются три руководителя силовых ведомств и мэр Казани Ильсур Метшин. В целом на позиции большинства ожидаемо повлияли коллегии. Подробнее — в материале «Реального времени».



Метшин ухудшил показатели, но остался на первом месте

Первое место осталось за мэром Казани Ильсуром Метшиным, правда, его показатели несколько ухудшились — с 8885 в четвертом квартале 2024 года до 5596 в первом квартале 2025-го. Однако он все равно опережает ближайшего преследователя на две с лишним тысячи очков. На его позицию повлияли форум «Казаныш», итоговая сессия Казгордумы, атака БПЛА на улице Можайского, открытие нового здания театра Камала и т. д.

С третьей строчки на вторую поднялся руководитель следственного управления СКР по республике Валерий Липский. Главным итогом квартала для силовика стало продление президентом России его полномочий еще на пять лет.

Липский поменялся местами с прокурором Татарстана Альбертом Суяргуловым. Главным инфоповодом с участием прокурора стал иск против уже бывшего главы Бугульмы Линара Закирова, который вырос до 121 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Четвертым остался министр внутренних дел по Татарстану Дамир Сатретдинов. Он отметился двумя отчетами по итогам года — сначала на закрытой коллегии ведомства, а затем и в Госсовете Татарстана. Причем последнее активно освещалось не только на уровне республики.

А вот начальник ГУ МЧС России по Татарстану Ирек Кадамов уступил пятое место мэру Зеленодольска Михаилу Афанасьеву, который взлетел с девятой строчки. В начале года город получил долгожданное звание «Город трудовой доблести», а сам Афанасьев — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» от Путина.

Коллегии — двигатель прогресса

Сразу на 53 позиции поднялся глава Актанышского района Ленар Зарипов. Помогли ему в этом строительство нового диагностического отделения ЦРБ за 300 млн рублей и начало масштабного ремонта дорог в районе в ответ на жалобы граждан в соцсетях — освещение в СМИ на уровне республики с откликом в соцсетях и телеграм-каналах.

Уже бывший начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов поднялся с 71-го на 34-е место — не благодаря назначению руководителем Арского района. Главные инфоповоды — итоговая коллегия, штрафы за нарушение содержания домашних собак и анонс закрытия всех скотомогильников в Татарстане в ближайшие два года.



Реальное время / realnoevremya.ru

Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) Рустем Гумеров нарастил показатели чуть более чем в два раза при таком же росте медиаактивности. Этому способствовали итоговая коллегия, регулярная сдача оружия на помощь СВО, задержания правонарушителей, в том числе и с оружием в руках.

Улучшил позиции и глава Апастовского района Айрат Зиганшин. Это произошло за счет активности главы в соцсетях, а также темы выплат многодетным по 30 тыс. рублей.

Пятерку отличников замыкает глава Минцифры Айрат Хайруллин. Как и многим другим, ему помогла итоговая коллегия. Не прошел незамеченным и обрыв магистрального кабеля в Татарстане — тогда из-за этого интернет ухудшился в 21 регионе.

У двоих — сразу по минус 50 позиций

Рухнул в рейтинге руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин — причем сразу на 50 позиций. Составители рейтинга отмечают, что глава УФНС был вообще незаметен в публичном пространстве ни как руководитель Управления налоговой службы, ни как президент «Рубина».

Второе место антирейтинга (-47 строчек) занял уже бывший глава Бугульминского района и мэр Бугульмы Линар Закиров. Здесь ключевым остался иск о «раскулачивании».

Реальное время / realnoevremya.ru

К своим невыдающимся показателям вернулся глава Советского района Роман Фатхутдинов. В прошлом рейтинге он был в числе отличников «благодаря» атаке БПЛА и оперативной реакции на ЧП, а сейчас его показатели снова рухнули.

Топ-5 замкнули глава Нижнекамского района и мэра Нижнекамска Рамиль Муллин (скандал с выдачей жилья мигрантам) и руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Анвар Закиров (жалобы в соцсетях и телеграм-каналах на работу службы в районах).

Самые неэффективные — начальники таможни, службы приставов и Ростехнадзора

Неэффективную пятерку возглавили уже упомянутые Линар Закиров и Анвар Закиров. Третьим с конца стал начальник Татарстанской таможни Марат Гараев — инфоповодов не было ни от него самого, ни от его ведомства.

Четвертый — глава администрации Автозаводского района Набережных Челнов Айрат Хуснуллин. К жалобам на мусор, плохую уборку снега, состояние дорог добавилась критика по общественному транспорту и безнадзорным собакам.

Реальное время / realnoevremya.ru

Замыкает антирейтинг руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РТ Азат Мубаракшин. Все инфоповоды были техническими — они фактически малоинтересны публичной сфере и не привлекают массмедиа.

