«Мы проектируем не квартиры, а сценарии жизни»

Ак Барс Дом запустил старт продаж квартир в новом доме Моего Ритма: фонтан и амфитеатр во дворе, гранд-лобби с консьерж-зоной и много-много воздуха!

Фото: предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

В Казани презентовали новый дом жилого комплекса Мой Ритм от лидера по объему ввода жилья в Татарстане — Ак Барс Дом. Презентация проекта состоялась в необычном формате ритма большого города: с радиошоу, выступлениями столичных музыкантов и танцоров, велотрюками под барабаны и рэп. На событии собрались представители банковской сферы и риелторского сообщества, блогеры и лидеры мнений.

«Наши проекты — это масштаб»

Все на презентации говорило о том, что Мой Ритм — современный и динамичный проект. И не только для Казани: жилой комплекс уже заслужил признание экспертов на федеральном уровне, став лучшим в России в номинации «Масштабная застройка свободных территорий» Всероссийского конкурса ТОП ЖК 2025 от ЕРЗ РФ.

Участники сошлись во мнении, что Мой Ритм стал не просто жилым комплексом, а олицетворением современной жизни. Здесь создана атмосфера, в которой хочется жить, воспитывать детей и смотреть в будущее. Пространство, где все продумано до мелочей: эстетика, функциональность и атмосфера. Жить в ритме — быть в тренде. Причем ритм каждый выбирает самостоятельно — яркие городские события или неспешные прогулки на бульваре рядом с домом, утренняя пробежка и рабочий созвон в уютном дворе или новые традиции с семейными пикниками в парке.

— Наши проекты — это масштаб. На территории 70 гектаров Ак Барс Дом создает настоящий мини-город с общественными пространствами, пешеходными бульварами, городской площадью, игровым парком, школами и детскими садами, — поделились представители компании.

Архитектурное решение опирается на тенденции ведущих архитектурных бюро с использованием преимуществ природных материалов натуральных оттенков и благородных пастельных тонов. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

«Мы задаем высокую планку»

Ак Барс Дом создает тренды развития городской среды, повышая стандарты жизни в мегаполисе. Запуск новой очереди в столь масштабном проекте требует не только подтверждения заявленного уровня, но и способности задавать новые ориентиры и решения.

— С каждым новым домом мы становимся еще лучше. Этот — особенный. Архитектурное решение опирается на тенденции ведущих архитектурных бюро с использованием преимуществ природных материалов натуральных оттенков и благородных пастельных тонов. При этом строгие очертания органично сочетаются с мягкими округлыми формами. Благодаря многослойности фасадов дом приобретает особый ритм и архитектурную пластику, — поясняет главный архитектор АБД Дмитрий Пузырев.

Жилой дом находится в самом сердце Моего Ритма. Он поддерживает стилистику всего микрорайона, подчеркивает ее и создает новые акценты. Дом расположен рядом с будущей станцией метро «Тулпар» (открытие запланировано на 2027 год) и игровым парком «Озеро дракона» на площади более гектара. Главной «артерией» микрорайона станет пешеходный бульвар длиной около километра, который будет местом для приятных прогулок.

Жилой дом соединит элегантное гранд-лобби с консьерж-сервисом и переговорной. Это многофункциональное пространство для ожидания и коротких встреч, например деловых переговоров или уроков с репетитором. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

В компании поделились, что этот дом стал объектом пристального внимания не только среди агентов по недвижимости, но и самих сотрудников Ак Барс Дом. На старте продаж еще можно выбрать свою идеальную планировку и нужную сторону света, куда будут выходить окна, а главное — зафиксировать цену.

Жилой дом соединит элегантное гранд-лобби с консьерж-сервисом и переговорной. Это многофункциональное пространство для ожидания и коротких встреч, например деловых переговоров или уроков с репетитором.

— Тихую душевную атмосферу мы создаем не только в доме, но и во дворе. Изюминка этого пространства — амфитеатр и фонтан, который мы спроектировали так, чтобы жители могли отдыхать, наблюдая за течением воды. Такой арт-объект — редкость даже для премиальных проектов, — рассказала начальник отдела развития продукта АБД Инна Тарасова.

Изящным обрамлением дома станет всесезонное озеленение. Здесь разобьют цветники, которые будут добавлять красок с ранней весны до поздней осени, а вечнозеленые ели, можжевельники и злаковые растения создадут сказочную атмосферу даже в холодный сезон.

«Изюминка» этого пространства — амфитеатр и фонтан, который спроектирован так, чтобы жители могли отдыхать, наблюдая за течением воды. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Безопасность, добрососедство и домовые чаты, которые не раздражают

Отдельно акцентировано внимание на вопросах безопасности: по периметру дома, во дворе, в подъезде, в лифте — везде есть камеры. А умное мобильное приложение «Всегда рядом» позволит посмотреть записи с них в реальном времени или через архив. Так можно, например, отследить, как ребенок прошел домой из школы.

— Запрос на безопасность сегодня очень высок. И это не только про видеонаблюдение, важным является и освещение. Поэтому входные группы — стеклянные, светлые, прозрачные. Видно, что происходит внутри. Даже освещение во дворах не только красивое и эстетичное, но и продуманное для защиты, — подчеркивает замдиректора по продвижению УК «Всегда рядом» Евгения Наумкина.

Управляющая компания предлагает полный спектр бытовых услуг на удобной площадке мобильного сервиса, где жители могут не только решить насущные вопросы, но и знакомиться, общаться, чтобы дружить семьями. Кроме того, атмосфера добрососедских отношений поддерживается созданием добрых традиций: общие мероприятия для жителей, детские праздники, кинопоказы под открытым небом, спортивные соревнования.

Евгения Наумкина: «Запрос на безопасность сегодня очень высок. И это не только про видеонаблюдение, важным является и освещение». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Комплекс продает себя сам, и покупка квартиры полностью себя оправдывает»

Мой Ритм отличается продуманными общественными пространствами, такого действительно больше нет нигде в городе: городская площадь посреди жилого комплекса, на которую будет выходить станция метро; два прогулочных бульвара (один является основной пешеходной артерией в огромном комплексе и длится около километра); игровой парк «Озеро дракона» площадью более гектара с памп-треком, «лазилками», велодорожкой, детскими и подростковыми игровыми зонами, площадками для футбола и баскетбола и многим другим. «Вишенка на торте» — собственные детские сады и школы.

Новый дом отвечает всем запросам современного горожанина, отмечают эксперты рынка, глядя на рендеры.

— Сама очень люблю этот жилой комплекс, потому что здесь есть абсолютно все для жизни, и даже станция метро будет. В шаговой доступности и садики, и школы, и прогулочный бульвар, и кафе, и торговый центр, и ипподром недалеко, локация для Казани действительно очень удобная. К тому же рядом нет старого фонда, это комплексная застройка, — объясняет эксперт в области недвижимости Айгуль Закирова.

— Мой Ритм уже обеспечен всей необходимой инфраструктурой, которая будет развиваться и в будущем. Комплекс известен и в Казани, и за ее пределами, поэтому он сам себя продает. Квартиры отлично подходят и для жизни, и сдачи в аренду. Думаю, поэтапно все лоты будут продаваться, и, как это обычно бывает, к концу строительства 90% квартир будут распроданы, — рассуждает руководитель агентства недвижимости «Квартет» Рустам Сафин.

Игровой парк «Озеро дракона» площадью более гектара с памп-треком, «лазилками», велодорожкой, детскими и подростковыми игровыми зонами, площадками для футбола и баскетбола и многим другим. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

5 причин прямо сейчас купить квартиру в новом доме Моего Ритма

Подытожим вышесказанное и попробуем разобраться, почему стоит обратить внимание на покупку в Моем Ритме.

Квартиры в таких локациях — большая редкость, и стоимость их аренды на рынке будет всегда выше среднестатистической. Потраченные средства быстро окупятся.

В ближайшем будущем эта территория станет едва ли не центром города (судя по развитию Казани), а наличие собственной станции метро сделает передвижения по городу быстрыми и удобными.

Сегодня застройщик предлагает обширные программы поддержки своего покупателя. Все понимают, что в эпоху «золотых» банковских кредитов ипотека на коммерческих условиях — непростое бремя. Поэтому Ак Барс Дом предлагает всевозможные финансовые инструменты для покупки — «Реальное время» о них рассказывало.

На ранних стадиях продажи выбор самый большой — вы найдете нужную для себя сторону по отношению к солнцу, не придется идти на компромиссы насчет планировки и метража.

Заплатив первоначальный взнос и оформив договор, вы зафиксируете цену. Эксперты считают, что после сдачи дома квартира подорожает еще на треть

Квартиры в таких локациях — большая редкость, и стоимость их аренды на рынке будет всегда выше среднестатистической. предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Планировку квартир можно выбрать из различных вариантов, от уютных студий до просторных четырехкомнатных:

1-комнатные — от 27 до 40 кв. м.

2-комнатные — от 46 до 76 кв. м.

3-комнатные — от 77 до 107 кв. м.

4-комнатные — 130 кв. м.

Продуманное зонирование, потолки до 3,3 метра, мастер-спальни с личным санузлом, отдельные гардеробные, постирочные, эргономичные кухни-гостиные. В некоторых планировках — панорамные радиусные окна, зонирование на детскую и взрослую зоны. Есть эксклюзивные предложения с индивидуальными террасами. Есть и студии, и «двушки», эргономично устроенные и подходящие для семейных пар, молодежи, студентов и молодых семей с детьми, — всего этого пока тоже в достатке в свободном предложении.

Эксперты советуют присмотреться к новому комплексу именно сейчас, ведь на старте продаж всегда действуют выгодные предложения. А к моменту открытия станции метро цены могут вырасти — по предварительным расчетам, на 30% и выше.

предоставлено пресс-службой "Ак Барс Дом"

Для покупки квартиры в Моем Ритме застройщик предлагает индивидуальные финансовые инструменты под возможности покупателей. Получить более подробную информацию о проекте, изучить документы можно на официальном сайте Ак Барс Дом. Можно оставить заявку на обратный звонок или обсудить вопросы с менеджером по телефону: 8 (843) 558-08-32.

ЖК Мой Ритм (ООО «СЗ «Микрорайон М1»). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1101690072032, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1.

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Фото предоставлены «Ак Барс Дом»

