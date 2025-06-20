«Не хочу больше смотреть, как беспилотники летают над Россией»

Боец из Башкирии рассказал, почему пошел на СВО из Татарстана

Фото: предоставлено пунктом отбора на военную службу по контракту Военкомата РТ

«В какой-то момент я решил, что хватит сидеть на диване и обсуждать новости о том, как там, на СВО. Не могу и не хочу больше смотреть, как гибнут ребята и как беспилотники летают над Россией», — заявил боец из Башкирии с позывным Гроза, который заключил контракт с Минобороны РФ в Татарстане. О преимуществах такого решения — в материале «Реального времени».

«Не ради денег я пошел, деньги не главное для меня»

Боец с позывным Гроза недавно заключил контракт с Министерством обороны РФ и сейчас служит на донецком направлении. Он рассказал, что его решение пойти на СВО было взвешенным и окончательным. Семье было нелегко принять это, но и жена, и родители в итоге поддержали.

— В какой-то момент я решил, что хватит сидеть на диване и обсуждать новости о том, как там, на СВО. Не могу и не хочу больше смотреть, как гибнут ребята и как беспилотники летают над Россией, — рассказал Гроза.

Боец родился в Башкирии, но приехал заключать контракт в Казань, так как условия для новобранцев СВО в Татарстане лучше, чем в других регионах. Дорогу ему оплатили, быстро прошел медкомиссию, получил обмундирование и прошел пятидневное обучение. Выплата составила 2,5 миллиона рублей.

— Не ради денег я пошел, деньги не главное для меня. Но пока меня нет, они пригодятся моей семье, — поделился Гроза.

«Каждому подписавшему контракт выделяется комплект экипировки стоимостью в 40 тысяч рублей»

Татарстан, действительно, привлекает желающих подписать контракт на службу в зоне СВО из других регионов страны. Во время одной из отправок заключивших контракт к местам боевого слаживания мы пообщались с жителями Дальнего Востока, Москвы, Дагестана, Марий Эл.



— В Республике Татарстан одни из самых высоких выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Сейчас сумма единовременной финансовой поддержки составляет 2,5 миллиона рублей. Ее военнослужащие получают сразу же после подписания контракта, — объяснил начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Андрей Козлов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По его словам, все меры поддержки, включая финансовые, военнослужащие получают в полном объеме.

— Каждому подписавшему контракт выделяется комплект экипировки «Защитник», который стоит порядка 40 тысяч рублей, — это аналог штатного военного обмундирования. Предусмотрена также начальная военная подготовка, которая идет около пяти дней. Особое внимание уделяется тактической, военной медицинской подготовке и навыкам управления беспилотным летательным аппаратом, — рассказал Андрей Козлов.

«Если человек брал кредит, то выплаты по нему замораживаются на время службы»

Замначальника пункта отбора на военную службу Игорь Булега объяснил, что, в соответствии с Федеральным законом №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», при заключении контракта о прохождении службы в Вооруженных силах РФ в зоне проведения специальной военной операции «исполнительное производство по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруги списывается на сумму до 10 млн рублей».

— Если человек брал кредит, то он приостанавливается, замораживается на время службы. Если человек из другой области или района, то ему купят билет до Казани, привезут, разместят, организуют питание, проживание, проведут все мероприятия отбора, медкомиссию и централизованно направят в воинскую часть, — рассказал Игорь Булега.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Татарстан поддерживает своих бойцов и после их возвращения с СВО. В 2025 году стартовала программа «Батырлар. Герои Татарстана». Это возможность для ветеранов СВО реализовать себя в мирной жизни.



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