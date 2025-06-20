Теперь «Лемана ПРО»

Фото: пресс-служба "Лемана ПРО"

«Лемана ПРО» завершила ребрендинг трех своих гипермаркетов в Казани. Изменился не только визуальный стиль — вывески, униформа сотрудников, интерьер торгового зала, но и бизнес-стратегия. Для чего нужен был ребрендинги что изменилось в известном гипермаркете — в интервью Виктора Смирнова, директора магазина «Лемана ПРО» в Казани.

— Виктор Андреевич, расскажите, пожалуйста, с чем было связано решение о проведении ребрендинга?

— Ребрендинг — это не только визуальное изменение стиля магазина, но и новый подход к стратегии, новые акценты. В прошлом году исполнилось 20 лет с момента открытия первого магазина сети в России. Для того чтобы оставаться первыми и отвечать новым вызовам рынка и ожиданиям клиентов, было принято решение о ребрендинге. Сегодня мы ставим перед собой задачу завоевать рынок профессиональных клиентов, сохранив при этом лидерство в сегменте B2C и став платформой, которая объединит розничных клиентов и профессионалов в строительстве.

Сейчас востребованы не только товары, но и решения по строительству или обустройству объекта «под ключ». Согласно исследованиям нашей компании, 70% потребителей хотят приобретать товары и услуги в одном месте. Сейчас сеть предлагает более 60 категорий услуг для ремонта, строительства и обустройства жилья, объединяя свыше 2 000 работ.

— Работаете ли вы с местными поставщиками?

— На сегодняшний день у нас порядка 1 087 поставщиков, из которых более 12% — местные компании. При выборе нового поставщика в первую очередь смотрим на потребность наших клиентов и такие факторы, как репутация компании или бренда, прозрачная и чистая финансовая и налоговая история, наличие всей документации в соответствии с законодательством Республики Татарстан, актуальность гаммы, предлагаемой поставщиком, ценовая политика, логистические мощности и открытость в переговорах.

— Что-то изменилось в сервисе и клиентском обслуживании после ребрендинга?

— Мы внесли изменения в области сервиса и клиентского обслуживания в соответствии с нашей стратегией завоевания рынка профессиональных клиентов. В настоящее время сегмент профи-клиентов и B2B уже составляет 33% оборота нашего магазина, и до конца 2025 года мы планируем увеличить этот показатель на 17%. При этом стараемся сохранить лидерство в классическом для нас розничном сегменте. Наш магазин обслуживает более 10 000 покупателей ежедневно и предлагает более 43 000 товаров. Каждый месяц на склад поступает более 1,3 единицы товаров для последующей доставки в более чем 20 городов Татарстана.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Планируется ли открытие новых магазинов «Лемана ПРО» в Казани?

— На данный момент нет, сейчас мы сосредоточены на улучшении клиентского опыта и развитии омниканальных возможностей для наших покупателей. Решение об открытии новых магазинов в Казани будем принимать на основе множества факторов, включая динамику спроса и потребления, а также текущую экономическую ситуацию.

— Как за 9 лет работы магазина изменилась его команда? Как вы решаете проблему дефицита кадров?

— Сегодня в нашем гипермаркете работает 370 сотрудников, 74 из которых — с момента его открытия. При этом стабильность команды составляет 92%. У нас сильная корпоративная культура. Мы верим, что человек — это центр нашей экосистемы. Один из принципов нашей бизнес-стратегии — «Бережно к людям, бережно к природе».

— Как реализуется этот принцип на практике?

— В компании 2 года назад был разработан и внедрен подход к работе с «зелеными» товарами: 6 критериев, по которым оценивается экологическая безопасность товара на протяжение всего жизненного цикла — от создания до утилизации. Сегодня более трети ассортимента составляют «зеленые» товары.

Еще одно важное направление — раздельный сбор и переработка отходов. Мы начали сотрудничать с новым партнером «Экология Поволжья», обеспечивая вывоз вторсырья, а также специализированных отходов, таких как РЕТ-бутылки, твердый пластик, бумага и картон, металл, Tetra Pak, стаканы из бумаги и стекло.



Это способствует не только вывозу отходов, но и их переработке. С декабря 2024-го по март 2025 года мы собрали 160 кг бумаги, 190 кг картона, 300 кг стекла, 60 кг PET-бутылок, 50 кг флаконов и канистр из ПНД, а также 30 кг пленки. Эти показатели демонстрируют важность раздельного сбора и переработки для наших клиентов, участвующих в экосборе.