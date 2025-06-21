Гид по улице Мусы Джалиля: сложный торговый центр и звукозаписывающая студия XX века

Прогулка по Акчуринскому переулку, часть 1-я

Номера «Франция» и Александровский пассаж, начало XX века. Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

После прогулки по улице Николая Ершова вернемся в центр Казани, чтобы изучить последнюю поперечную продолжительную артерию исторического центра — улицы Мусы Джалиля, Тази Гиззата, Ямскую. Здесь жили татарские и русские купцы, писатели, поэты, банкиры. Двигаясь по этой части города, можно пройти от оживленного парка до одиноких домов у железной дороги.

Улица в честь поэта

Начнем с названия — в России около 15 улиц Мусы Джалиля. Изначально здесь было два топонима. Акчуринский переулок (до пересечения с Кремлевской) и Петропавловская улица, тянувшаяся до Булака. В 1924-м их объединили, и улица стала называться Банковской. 2 февраля 1956 года за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Мусе Джалилю посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. А 13 февраля Банковская получила имя Мусы Джалиля.

Начнем с названия — в России около 15 улиц Мусы Джалиля. Взято с сайта Всемирного конгресса татар

Александровский пассаж (Дзержинского, 14, М. Джалиля, 22)

Со стороны Черного озера улица Мусы Джалиля начинается с Александровского пассажа. В ту его часть, что смотрит на Дзержинского, можно было попасть через высокую арку, а дальше — в высокий «петербургский» двор со складами.

Александр Александров, соучредитель Купеческого банка, получил немало денег еще и от Ивана Алафузова, который после смерти Сергея Александрова выкупил их совместную индустриальную империю в современном Кировском районе. Территорию, на которой он собирался построить пассаж, банкир приобрел у Муртазы Усманова.

Пассаж изнутри. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В конце 1870-х годов Усманов, купец первой гильдии, владелец большой текстильной фабрики в деревне Кшкар (ныне Арский район), оказался банкротом. Его друзья разобрали себе векселя — среди них были купец Ахметзян Сайдашев и имам Шигабутдин Марджани. В результате, когда об этом узнали кредиторы, пожилого Марджани отправили под домашний арест, а Сайдашева — в камеру на три дня. После этого Сайдашев передал следователю деньги, и его выпустили на поруки. Дело длилось 13 лет, купца признали невиновным.

Пассаж открылся в 1883 году, в 1889-м владелец умер, вскоре его сестра Ольга, уезжавшая в Петербург, поскольку вышла замуж, предложила городскому голове Сергею Дьяченко выкупить здание. Особых доходов оно не приносило, мягко говоря. После революции здание в первую очередь запомнили как кинотеатр «Пионер». В 1977 году со стороны Черного озера появился огромный провал, часть строения разрушилась. Тем не менее оно еще долго продолжало функционировать. К примеру, именно здесь располагался первый офис агентства «Татар-информ».

Дом Акчурина (М. Джалиля, 25)

Доходный дом купца Акчурина, построенный в первой половине XIX века, где располагались гостиницы, магазины, жилые комнаты. Дом перестроили уже в 1840 году по проекту Михаила Коринфского.

Дом Акчурина. Вячеслав Кириллин

На исторических фотографиях начала XX века видно, что здесь располагались номера «Франция», первоклассная гостиница, а внизу, в частности, кондитерская. В это время здание принадлежало Хохряковым (самый известный представитель фамилии, купец Андрей Михайлович, владел стекольным заводом и построил церковь в селе Гари Елабужского района).

Жили во «Франции» поэт Николай Некрасов, писатели Иван Панаев, Иван Гончаров, Владимир Короленко, композитор Милий Балакирев, математик Николай Бугаев. Последний особенно хвалил местные обеды.

К слову, когда в 1977-м рухнул Пассаж, та же участь постигла фасад дома Акчурина, который выходит на Черное озеро. К этому времени он утратил большинство элементов декора. Здесь располагалось управление «Татплодоовощпрома», в наше время — комиссионный магазин, а сейчас — гостиница «Джузеппе» и одноименная пиццерия.

Кроме того, в номерах «Франция» работал главный эксперт компании «Граммофон» — Фредерик Вильям Гайсберг. В 1901 году он приезжал с Синклером Дарби в Россию, в Казани он записывал татарских певцов, зафиксировав 38 музыкальных номеров. К примеру, записал певцов-гармонистов Яруллу Валиуллина и Измаила Абдрашитова. Профессиональный пианист, Гайсберг был далеко не в восторге от услышанного, но сценическая татарская музыка тогда только начала формироваться.

Институт геологии и нефтегазовых технологий (Кремлевская, 4)

«Здание Казанской духовной семинарии, где в 1871 г. жил и работал ученый и просветитель Каюм Насыри» — под таким названием институт фигурирует в приказе об объекте культурного наследия регионального значения 2018 года.

Духовная семинария. скриншот с сайта Гугл.карты

Семинарию строили в 1734—1741 годах, в XIX веке у нее появилась колоннада, но ее убрали в 1858 году, так же, как и антресольный этаж. Насыри, которому в этом году исполнилось 200 лет, начал работать здесь в 1855 году, когда ему было 30 лет, и преподавал в семинарии 15 лет татарский язык.

Позднее он попробовал организовать русско-татарскую школу (в доме на Каюма Насыри, 10), но без должной поддержки она проработала всего пять лет.

Дом Пчелина (улица М. Джалиля, 20)

Здание 1864 года постройки, через 15 лет перестроенное — в частности, у него появился третий этаж. Изначально этим домом владел Иван Кобелев, чьей купеческой семье принадлежал и другой особняк, который сегодня знают как Дом Каменева — Крупенниковых на Кремлевской, 13.

Впоследствии им владел дед химика Александра Зайцева. Савва Зайцев был старостой Петропавловского собора, в значительной степени помогавший его восстанавливать после пожара 1815 года.

Дом Пчелина. скриншот с сайта Гугл.карты

Затем дом продали купцу первой гильдии С.И. Пчелину. В здании в разное время работала библиотека Михайловых, Купеческий клуб, Военное собрание, заседало Общество врачей города, Общество любителей сценического искусства. Здесь же работали магазины и аптека.

После Пчелина последними дореволюционными владельцами были чаеторговцы Савины и Николай Шмелев. Чаем, кстати, торговали и в доме Смоленцева — Шмелева, где сейчас находится гостиница «Шаляпин Палас Отель».

На здании сохранилась памятная табличка о том, что в этом доме 5 июля 1923 года при Центральном коммунистическом клубе был организован первый казанский отряд юных пионеров. Затем здесь работали Казанский авиационный техникум, Академия государственного и муниципального управления, а ныне — Казанский университет, в частности Институт государственного и муниципального управления и Высшая школа ландшафтного дизайна.