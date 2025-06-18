Должны успеть в срок: в Казани установили крест на храм-памятник павшим воинам
Реставрацию объекта культурного наследия завершат в течение двух месяцев
Спустя 10 лет в Казани завершают реставрацию и благоустройство храма-памятника павшим войнам. Сегодня здесь установили и освятили венчающий крест. Работы планируется закончить к концу июля, а 29 августа здесь пройдет служба в честь престольного праздника. Осмотреть готовый объект культурного наследия приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробнее о ходе реставрации 200-летнего храма и его дальнейшей судьбе — в репортаже «Реального времени».
Установление креста
Храм-памятник павшим воинам на Казанке ждет последних штрихов до полного восстановления после векового опустения. Полностью завершить ремонт планируется к 20-м числам июля. Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест, который установили на храм.
— Это образ Георгиевского креста, потому что это храм-памятник посвящен павшим воинам. Спустя 200 лет крест возвращается сюда. Если мы откроем настилы, то увидим на фасадах изображения щитов и мечей — всего, что касается службе Отечеству. Нужно помнить, что крест — это символ спасения человека, — рассказал он.
29 августа в храме пройдут первые службы в честь престольного праздника. Митрополит объявил, что в этот день в Казань приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он благословит храм и священнослужителей.
— Главное — сберечь то, что у нас осталось, и сохранить эту историю. Годы, разруха не прошли бесследно — очень многое потеряно. А то, что осталось, надо сохранить с любовью, чтобы у наших детей и внуков было такое наследие. Эта красота связывает поколения, — подчеркнул митрополит.
По мнению священнослужителя, в храме вряд ли появится приход, поскольку в центре Казани много церквей — они необходимы в спальных районах. Скорее всего, служба здесь будет проходить по субботам и священным праздникам. Также храм будет открыт для крещений и венчаний. Штат, по его словам, укомплектуют в скором времени.
— Храм посвящен всем воинам, погибшим на полях сражений за нашу Родину. Это до сих пор живо и трепетно для всех нас, потому что каждый день нам приходят известия о новых павших, — произнес митрополит.
Об увеличении бюджета неизвестно
Как рассказали «Реальному времени» в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия, на реставрацию храма выделено 300 млн рублей — поровну из республиканского и федерального бюджетов.
— Федеральный бюджет обеспечивает реставрацию самого объекта культурного наследия — фундамент, стены, крыша и интерьер храма. Бюджет республики направили на установку габионов, шпунтовые ограждения, покрытие брусчатки — то, что касается благоустройства и берегоукрепления, — сообщили в комитете.
При этом в декабре глава комитета Иван Гущин заявлял, что финансирование придется увеличить минимум на 50 млн рублей — до 350 миллионов:
— В ближайшее время уйдем на дополнительную историко-культурную экспертизу. Узаконим обновленное проектное решение и сделаем смету. Я думаю, придется добавить еще 50 млн рублей. Но загадывать не будем, потому что мы еще не просчитывали стоимость живописи, иконостаса, религиозной утвари.
Однако сегодня в комитете о дополнительном финансировании не сообщили.
В целом реконструкция храма выполнена на 87% — осталось завершить реставрационные работы. В частности, необходимо:
- устроить историческую лестницу — готово на 90%;
- устроить каменное ограждение — 80%;
- внутренние отделочные работы — 95%;
- воссоздать портики — 90%;
- облицевать фасад природным камнем — 30%;
- отреставрировать кровлю — 8%;
- воссоздать столярные заполнения дверных и оконных проемов — работы еще не начаты.
Храм ждал ремонта 10 лет
Памятник находится на острове на Казанке, возле Кировской дамбы. Он был заложен в 1823 году на месте братской могилы воинов, павших в бою в 1552 году при взятии Казани. Храм внутри был приписан к Зилантову монастырю.
Даже в современности этот храм был неотапливаемый, здесь не было электричества — помещения освещались свечками. В 2015 году в здании провели электроснабжение и отопление под рекой.
Под центральной частью храма-памятника был расположен склеп. Останки находили и в современной истории.
Из-за месторасположения храма-памятника в 2015 году рабочим приходилось доплывать сюда на лодке. Помост к объекту создали уже позже. К противоаварийным мероприятиям приступили в этом году.
Помимо самого храма-памятника, планируется обустроить и прилегающую территорию. Так, например, после реставрации здесь появится пешеходный мост, который объединит объект и Кировскую дамбу.
Также возле памятника расположатся две парковки. Одну обустроят в кармане на Кировской дамбе, где и сейчас паркуются автомобили, а вторую — на пересечении улицы Несмелова и Кировской дамбы, ближе к жилым застройкам.
Запустят здесь и речные трамваи — причал появится в нескольких метрах от храма.
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