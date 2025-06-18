Должны успеть в срок: в Казани установили крест на храм-памятник павшим воинам

Реставрацию объекта культурного наследия завершат в течение двух месяцев

Фото: Руслан Ишмухаметов

Спустя 10 лет в Казани завершают реставрацию и благоустройство храма-памятника павшим войнам. Сегодня здесь установили и освятили венчающий крест. Работы планируется закончить к концу июля, а 29 августа здесь пройдет служба в честь престольного праздника. Осмотреть готовый объект культурного наследия приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробнее о ходе реставрации 200-летнего храма и его дальнейшей судьбе — в репортаже «Реального времени».

Установление креста

Храм-памятник павшим воинам на Казанке ждет последних штрихов до полного восстановления после векового опустения. Полностью завершить ремонт планируется к 20-м числам июля. Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест, который установили на храм.

— Это образ Георгиевского креста, потому что это храм-памятник посвящен павшим воинам. Спустя 200 лет крест возвращается сюда. Если мы откроем настилы, то увидим на фасадах изображения щитов и мечей — всего, что касается службе Отечеству. Нужно помнить, что крест — это символ спасения человека, — рассказал он.

29 августа в храме пройдут первые службы в честь престольного праздника. Митрополит объявил, что в этот день в Казань приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он благословит храм и священнослужителей.

— Главное — сберечь то, что у нас осталось, и сохранить эту историю. Годы, разруха не прошли бесследно — очень многое потеряно. А то, что осталось, надо сохранить с любовью, чтобы у наших детей и внуков было такое наследие. Эта красота связывает поколения, — подчеркнул митрополит.

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест, который установили на храм. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

По мнению священнослужителя, в храме вряд ли появится приход, поскольку в центре Казани много церквей — они необходимы в спальных районах. Скорее всего, служба здесь будет проходить по субботам и священным праздникам. Также храм будет открыт для крещений и венчаний. Штат, по его словам, укомплектуют в скором времени.

— Храм посвящен всем воинам, погибшим на полях сражений за нашу Родину. Это до сих пор живо и трепетно для всех нас, потому что каждый день нам приходят известия о новых павших, — произнес митрополит.

Об увеличении бюджета неизвестно

Как рассказали «Реальному времени» в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия, на реставрацию храма выделено 300 млн рублей — поровну из республиканского и федерального бюджетов.

— Федеральный бюджет обеспечивает реставрацию самого объекта культурного наследия — фундамент, стены, крыша и интерьер храма. Бюджет республики направили на установку габионов, шпунтовые ограждения, покрытие брусчатки — то, что касается благоустройства и берегоукрепления, — сообщили в комитете.

В целом, реконструкция храма выполнена на 87% — осталось завершить реставрационные работы. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

При этом в декабре глава комитета Иван Гущин заявлял, что финансирование придется увеличить минимум на 50 млн рублей — до 350 миллионов:

— В ближайшее время уйдем на дополнительную историко-культурную экспертизу. Узаконим обновленное проектное решение и сделаем смету. Я думаю, придется добавить еще 50 млн рублей. Но загадывать не будем, потому что мы еще не просчитывали стоимость живописи, иконостаса, религиозной утвари.

Однако сегодня в комитете о дополнительном финансировании не сообщили.

В целом реконструкция храма выполнена на 87% — осталось завершить реставрационные работы. В частности, необходимо:

устроить историческую лестницу — готово на 90%;

устроить каменное ограждение — 80%;

внутренние отделочные работы — 95%;

воссоздать портики — 90%;

облицевать фасад природным камнем — 30%;

отреставрировать кровлю — 8%;

воссоздать столярные заполнения дверных и оконных проемов — работы еще не начаты.

Храм ждал ремонта 10 лет

Памятник находится на острове на Казанке, возле Кировской дамбы. Он был заложен в 1823 году на месте братской могилы воинов, павших в бою в 1552 году при взятии Казани. Храм внутри был приписан к Зилантову монастырю.

Даже в современности этот храм был неотапливаемый, здесь не было электричества — помещения освещались свечками. В 2015 году в здании провели электроснабжение и отопление под рекой.

Под центральной частью храма-памятника был расположен склеп. Останки находили и в современной истории.

Проект объекта. предоставлено Институтом развития города

Из-за месторасположения храма-памятника в 2015 году рабочим приходилось доплывать сюда на лодке. Помост к объекту создали уже позже. К противоаварийным мероприятиям приступили в этом году.

Помимо самого храма-памятника, планируется обустроить и прилегающую территорию. Так, например, после реставрации здесь появится пешеходный мост, который объединит объект и Кировскую дамбу.

Также возле памятника расположатся две парковки. Одну обустроят в кармане на Кировской дамбе, где и сейчас паркуются автомобили, а вторую — на пересечении улицы Несмелова и Кировской дамбы, ближе к жилым застройкам.



Запустят здесь и речные трамваи — причал появится в нескольких метрах от храма.



1 / 20 Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов

Руслан Ишмухаметов