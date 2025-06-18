Новости общества

09:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Должны успеть в срок: в Казани установили крест на храм-памятник павшим воинам

17:25, 18.06.2025

Реставрацию объекта культурного наследия завершат в течение двух месяцев

Должны успеть в срок: в Казани установили крест на храм-памятник павшим воинам
Фото: Руслан Ишмухаметов

Спустя 10 лет в Казани завершают реставрацию и благоустройство храма-памятника павшим войнам. Сегодня здесь установили и освятили венчающий крест. Работы планируется закончить к концу июля, а 29 августа здесь пройдет служба в честь престольного праздника. Осмотреть готовый объект культурного наследия приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробнее о ходе реставрации 200-летнего храма и его дальнейшей судьбе — в репортаже «Реального времени».

Установление креста

Храм-памятник павшим воинам на Казанке ждет последних штрихов до полного восстановления после векового опустения. Полностью завершить ремонт планируется к 20-м числам июля. Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест, который установили на храм.

— Это образ Георгиевского креста, потому что это храм-памятник посвящен павшим воинам. Спустя 200 лет крест возвращается сюда. Если мы откроем настилы, то увидим на фасадах изображения щитов и мечей — всего, что касается службе Отечеству. Нужно помнить, что крест — это символ спасения человека, — рассказал он.

29 августа в храме пройдут первые службы в честь престольного праздника. Митрополит объявил, что в этот день в Казань приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он благословит храм и священнослужителей.

— Главное — сберечь то, что у нас осталось, и сохранить эту историю. Годы, разруха не прошли бесследно — очень многое потеряно. А то, что осталось, надо сохранить с любовью, чтобы у наших детей и внуков было такое наследие. Эта красота связывает поколения, — подчеркнул митрополит.

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл освятил крест, который установили на храм. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

По мнению священнослужителя, в храме вряд ли появится приход, поскольку в центре Казани много церквей — они необходимы в спальных районах. Скорее всего, служба здесь будет проходить по субботам и священным праздникам. Также храм будет открыт для крещений и венчаний. Штат, по его словам, укомплектуют в скором времени.

— Храм посвящен всем воинам, погибшим на полях сражений за нашу Родину. Это до сих пор живо и трепетно для всех нас, потому что каждый день нам приходят известия о новых павших, — произнес митрополит.

Об увеличении бюджета неизвестно

Как рассказали «Реальному времени» в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия, на реставрацию храма выделено 300 млн рублей — поровну из республиканского и федерального бюджетов.

— Федеральный бюджет обеспечивает реставрацию самого объекта культурного наследия — фундамент, стены, крыша и интерьер храма. Бюджет республики направили на установку габионов, шпунтовые ограждения, покрытие брусчатки — то, что касается благоустройства и берегоукрепления, — сообщили в комитете.

В целом, реконструкция храма выполнена на 87% — осталось завершить реставрационные работы. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

При этом в декабре глава комитета Иван Гущин заявлял, что финансирование придется увеличить минимум на 50 млн рублей — до 350 миллионов:

— В ближайшее время уйдем на дополнительную историко-культурную экспертизу. Узаконим обновленное проектное решение и сделаем смету. Я думаю, придется добавить еще 50 млн рублей. Но загадывать не будем, потому что мы еще не просчитывали стоимость живописи, иконостаса, религиозной утвари.

Однако сегодня в комитете о дополнительном финансировании не сообщили.

В целом реконструкция храма выполнена на 87% — осталось завершить реставрационные работы. В частности, необходимо:

  • устроить историческую лестницу — готово на 90%;
  • устроить каменное ограждение — 80%;
  • внутренние отделочные работы — 95%;
  • воссоздать портики — 90%;
  • облицевать фасад природным камнем — 30%;
  • отреставрировать кровлю — 8%;
  • воссоздать столярные заполнения дверных и оконных проемов — работы еще не начаты.

Храм ждал ремонта 10 лет

Памятник находится на острове на Казанке, возле Кировской дамбы. Он был заложен в 1823 году на месте братской могилы воинов, павших в бою в 1552 году при взятии Казани. Храм внутри был приписан к Зилантову монастырю.

Даже в современности этот храм был неотапливаемый, здесь не было электричества — помещения освещались свечками. В 2015 году в здании провели электроснабжение и отопление под рекой.

Под центральной частью храма-памятника был расположен склеп. Останки находили и в современной истории.

Проект объекта. предоставлено Институтом развития города

Из-за месторасположения храма-памятника в 2015 году рабочим приходилось доплывать сюда на лодке. Помост к объекту создали уже позже. К противоаварийным мероприятиям приступили в этом году.

Помимо самого храма-памятника, планируется обустроить и прилегающую территорию. Так, например, после реставрации здесь появится пешеходный мост, который объединит объект и Кировскую дамбу.

Также возле памятника расположатся две парковки. Одну обустроят в кармане на Кировской дамбе, где и сейчас паркуются автомобили, а вторую — на пересечении улицы Несмелова и Кировской дамбы, ближе к жилым застройкам.

Запустят здесь и речные трамваи — причал появится в нескольких метрах от храма.

1/20
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоКультураИсторияНедвижимость Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Новости общества

09:20 МСК Все новости
Новости раздела