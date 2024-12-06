«Важно было решить вопросы с водой»: в Казани продолжается реставрация храма-памятника павшим воинам

Фото: Михаил Захаров

Защитить объект от воды, а затем приступить к реставрации — так обозначил два этапа обновления храма-памятника павшим воинам председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия (ОКН) Иван Гущин. Памятник находится на Казанке, поэтому необходимо предотвратить его подтопление и намокание. Уже в начале следующего года планируется начать работы внутри объекта — восстановление интерьера, росписи и иконостаса. На реставрацию выделили 300 млн рублей, однако с большей вероятностью бюджет придется увеличить. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Уникальное по инженерии здание»

— Даже в современности этот храм был неотапливаемый, электричества здесь не было, освещалось все свечками. В 2015 году мы провели сюда электроснабжение и отопление прямо под рекой, — рассказала журналистам о памятнике павшим воинам в Казани начальник отдела реставрации ГИСУ Татарстана Майя Морозова.

Памятник находится на острове на Казанке возле Кировской дамбы. В 1823 году на месте братской могилы воинов, павших в бою в 1552 году при взятии Казани, был заложен памятник. Храм внутри был приписан к Зилантову монастырю.

Под центральной частью памятника был расположен склеп. И, по словам Майи Морозовой, останки находили и в современной истории. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Под центральной частью храма-памятника был расположен склеп. И, по словам Морозовой, останки находили и в современной истории.

— Кроме того, это уникальное здание по инженерии. Архитектор Николай Алферов здесь не просто красоту навел, но и сделал инженерный шедевр. Здание расположено посередине реки и при этом особо не затапливается. Глобальных подтоплений здесь никогда не было. Историки говорят, что таких сооружений в России всего два-три, — добавила она.

По ее словам, из-за месторасположения храма-памятника в 2015 году рабочим приходилось доплывать сюда на лодке. Помост к объекту создали уже позже. К противоаварийным мероприятиям приступили в этом году.

Дополнительное финансирование

Реставрировать храм-памятник было решено в два этапа — сначала провести работы по укреплению конструкций, затем реставрацию исторических элементов. На первый было выделено 150 млн рублей из федерального бюджета и столько же — из регионального.

— В ближайшее время уйдем на дополнительную историко-культурную экспертизу. Узаконим обновленное проектное решение и сделаем смету. Я думаю, придется добавить еще 50 млн рублей. Но загадывать не будем, потому что мы еще не просчитывали стоимость живописи, иконостаса, религиозной утвари, — пояснил председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин.

На данный момент завершены работы по берегоукреплению, сказал Гущин. В скором времени закончится этап устройства ливневой канализации и проведения гидроизоляции. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

На данный момент завершены работы по берегоукреплению, сказал он. В скором времени закончится этап устройства ливневой канализации и проведения гидроизоляции:

— Сначала мы всегда решаем вопросы конструктивного характера. Здесь есть большой вопрос, связанный с водонасыщением объекта, потому что он находится фактически в Казанке. Важно было решить вопросы с водой. Из-за этой проблемы какие-то работы по интерьеру всегда носили условный характер. Нет смысла заниматься живописью, пока мы не решили вопросы с гидроизоляцией.

Все элементы исторически подлинны

Перейти непосредственно к реставрации планируется в начале следующего года, продолжил председатель комитета:

— Есть некоторые идеи по эскизам, но они еще будут дорабатываться. Сейчас важно отреставрировать здание. Уже потом живопись, потому что она тоже требует к себе внимания. Все деревянные заполнения в процессе реставрации.

Перейти непосредственно к реставрации планируется в начале следующего года. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По его словам, реставраторам предстоит большая работа по укреплению стен и докомпоновка отдельных элементов. В дальнейшем также планируется полностью покрыть стены гидрофобным материалом для водоотталкивающего действия.

— Все, что вы видите здесь, исторически подлинно, и все останется. Даже лепнина практически сохранилась, но ее надо будет докомпоновать, — добавил спикер.

Парковка, мост и пешеходные узлы на Кировской дамбе

Помимо самого храма-памятника, планируется обустроить и прилегающую территорию. Так, например, после реставрации здесь появится пешеходный мост, который объединит объект и Кировскую дамбу.

— Сейчас мы с вами дошли до храма по насыпной дамбе, которая в процессе работ будет размыта. После этого храм с Кировской дамбой будет соединяться пешеходным мостиком на сваях. Сейчас мы вместе с экологами и мелиораторами определяем ширину этого моста для того, чтобы не влиять на заболачиваемость территории, — рассказала директор Института развития городов Татарстана Наиля Зиннатуллина.

Директор фонда «Институт развития городов Татарстана» Наиля Зиннатуллина. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Также возле памятника расположатся две парковки. Одну обустроят в «кармашке» на Кировской дамбе, где и сейчас паркуются автомобили, а вторую — на пересечении улицы Несмелова и Кировской дамбы, ближе к жилым застройкам.

— Вместе с Казанской епархией мы решили, что для служителей храма необходимо отдельное место, в котором они могут принимать пищу, оставлять инвентарь, поэтому прямо на Кировской дамбе, на песчаной насыпи, у нас появится небольшой павильон, — добавила Зиннатуллина.

Запустят здесь и речные трамваи — причал появится в нескольких метрах от храма, заявил Гущин.

— Храм станет православным объектом — здесь появится иконостас, будет кипеть религиозная жизнь, молитва, как было и раньше, — обозначил он. — Как туристический объект мы его не рассматриваем, но делаем все возможное, чтобы сюда могли приходить туристические группы или паломники. Приезжие будут сюда заходить, как и в любой храм. В целом объекты религиозного назначения всегда притягивают иногородних туристов, будь то мечеть или церковь.



1 / 49 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров