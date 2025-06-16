На рынке аренды жилья произошла коррекция

Средняя ставка аренды в Казани упала почти на 10% с начала года

Фото: Реальное время

Медианная ставка долгосрочной аренды в столице Татарстана составила 45 тысяч рублей. С начала года цена аренды сократилась почти на 9,7%, посчитали аналитики. Впрочем, риелторы рекомендуют не опираться на статистику агрегаторов, где очень много «фейковых» рекламных объявлений. В прошлом году на фоне рекордного роста ключевой ставки и недоступности ипотеки рынок долгосрочной аренды «взлетел». В этом году цены стабилизируются, но ожидать их падения точно не стоит, предупреждают эксперты: за всю историю этого рынка цены на аренду в столице Татарстана никогда не падали, особенно в топовых местах.

Аренда квартир в России дешевеет

Медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках в мае 2025 года составила 34 тысячи рублей, сообщает «Яндекс. Аренда». За месяц она немного снизилась — на 0,6% относительно апреля. С начала 2025 года все города-миллионники показали сокращение стоимости съемного жилья — на 8% за первые пять месяцев года. Это связано с ростом предложения и выходом на рынок долгосрочной аренды квартир из массового сегмента, в том числе нераспроданной вторичной недвижимости.

В Казани медианная ставка сегодня находится на уровне 45 тысяч рублей (0% за месяц; -9,7% с начала года), а в начале года она была 50 тысяч. При этом студии в городе сдаются по стоимости от 17 до 85 тысяч рублей. Медианная ставка однокомнатных квартир в столице Татарстана — 38 тысяч рублей, двухкомнатных — 50 тысяч рублей, трехкомнатных — 75 тысяч рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Медианная стоимость долгосрочной аренды в городах-миллионниках

№ Город Медианная ставка долгосрочной аренды (май 2025 года), рублей Динамика стоимости

за месяц Динамика стоимости с начала года 1 Волгоград 25 000 +0,4% -18,1% 2 Воронеж 23 000 -5,1% -7,6% 3 Екатеринбург 34 000 -3,3% -10,8% 4 Казань 45 000 0,0% -9,7% 5 Краснодар 28 000 -1,9% -8,1% 6 Красноярск 25 000 -2,2% -0,4% 7 Москва 85 000 +0,7% -6,8% 8 Нижний Новгород 33 000 -5,0% -9,7% 9 Новосибирск 35 000 0,0% -3,0% 10 Омск 24 000 -0,1% -5,4% 11 Пермь 30 000 +0,1% -3,1% 12 Ростов-на-Дону 30 000 -0,2% -12,2% 13 Самара 28 000 -1,0% -7,9% 14 Санкт-Петербург 41 000 +3,6% -9,3% 15 Уфа 25 000 +0,3% -0,7% 16 Челябинск 26 000 -0,6% -12,1% Города-миллионники 34 000 -0,6% -8,0%

Данные: «Яндекс. Аренда»

Предложение съемного жилья в городах-миллионниках в течение мая 2025 года снизилось в среднем на 2,9% по всем 16 мегаполисам. С начала года на рынке отмечается рост экспозиции на 25,2%.

По данным сервиса, среди городов-миллионников в течение мая 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды снизилась больше всего в Воронеже (-5,1%; до 23 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (-5%; до 33 тысяч рублей), Екатеринбурге (-3,3%; до 34 тысяч рублей), Красноярске (-2,2%; до 25 тысяч рублей) и Краснодаре (-1,9%; до 28 тысяч рублей). В течение месяца медианная стоимость выросла в Санкт-Петербурге (+3,6%; до 41 тысячи рублей) и Москве (+0,7%; до 85 тысяч рублей). В остальных мегаполисах в мае 2025 года стоимость аренды стагнировала или изменилась в пределах 1%.

— Небольшое снижение цены в начале весны связано с приближающимся сезоном отпусков. В этот период рынок менее активен. При этом часть собственников жилья массового сегмента в летний период может идти на снижение цены сдачи, чтобы быстрее найти жильцов. Май, июнь и первую половину июля можно назвать одними из самых комфортных месяцев для поиска съемной квартиры, — отмечает Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс. Аренда».

Ситуация в Казани неоднозначная

Ставки аренды жилья в российских мегаполисах снижаются, подтверждает компания «Этажи». Однако, по их данным, ситуация не коснулась Казани. Столица Татарстана стала единственным крупным городом, где одновременно сильнее всего дорожает съем и однокомнатных, и двухкомнатных квартир.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

С начала года средние ставки аренды однушек выросли только в Казани (+1,4%) и Уфе (+0,4). В остальных мегаполисах цены снизились. Самое сильное снижение произошло в Челябинске (-3,6%), Волгограде (-3,4%), Екатеринбурге (-3,2%), Санкт-Петербурге (-3,1%) и Москве (-2,4%).

Похожая ситуация и с двушками. В этом случае в Казани аренда подорожала на 1,6%. Показатель выше только у Краснодара — +2,6%. В остальных мегаполисах они снизились: в Екатеринбурге (-2,8%), Москве (-1,6%), Красноярске (-1,5%), Воронеже (-1,3%), Санкт-Петербурге (-1,2%), Перми и Волгограде (по -0,8%), Уфе (-0,5%), Челябинске (-0,2%).

«Динамика роста объема предложения стала значительно превышать спрос, в том числе сказалось увеличение сроков продажи вторичного жилья, из-за чего часть собственников стала сдавать свои квартиры параллельно с поиском покупателей. Сейчас объем предложения на рынке аренды на 40—60% больше, чем годом ранее», — объяснила ситуацию в регионах директор департамента аренды компании Ольга Павлинова.

Реальное время / realnoevremya.ru

Руководитель отдела аренды «Этажи-Казань» Диана Каримова подтвердила «Реальному времени», что в первом и втором кварталах 2025 года продолжается тенденция к снижению.

«Речь идет об объектах, которые не были проданы, объектах, которые выставлялись в аренду выше рынка в прошлом году, а также инвестиционных лотах, приобретенных в прошлом году во время бума на рынке жилья», — поясняет она. — Этот год будет значительно отличаться от предыдущего. Конкуренция среди объектов возросла, в среднем цена снижается относительно прошлого года на 10—15%».

Кроме того, на рынке существует серьезная проблема — фейковые объявления, которыми агентства массово заполняют агрегаторы. Клиенты не доходят до реальных объектов, попадаясь на «ловушки». В результате многие реальные и ликвидные объекты как от собственников, так и от агентств остаются незамеченными потенциальными арендаторами, добавляет Каримова.



Цены на долгосрочную аренду квартир в Казани стоят

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев не рекомендует верить статистике агрегаторов: порядка 70—80% объявлений фейковые, предназначенные для поиска клиентов. «Если вы сейчас сами зайдете в любой агрегатор, сделаете 10 звонков, из них девять точно будут фейковыми», — говорит эксперт. На самом деле сейчас в Казани ситуация на рынке аренды «более-менее стабильная».

— Несмотря на то, что спрос достаточно высокий на аренду, что связано с недоступностью ипотеки, количество предложений тоже большое. Это связано с огромным количеством инвестиционных сделок на рубеже 2021—2023 годов, когда цены на квартиры еще были не такими высокими, а ипотека была льготная и доступная, — объясняет Савельев. — Тогда у нас были рекорды по продажам, и сейчас все эти квартиры достроились, в них сделан ремонт, и все они, естественно, вышли на рынок аренды.

По оценкам Савельева, практически полгода цены на аренду в Казани стоят — не растут и не падают. «За всю историю рынка аренды Казани цены никогда не падали, и рассчитывать на это не стоит», — отмечает он. Спрос, по оценкам собеседника издания, в дальнейшем будет таким же высоким, как и сейчас.



Реальное время / realnoevremya.ru

Ситуация с ценами на рынке аренды неоднозначная, потому что в долгосрочной аренде в Казани, если мы не говорим о топовых местах, стоимость действительно уменьшилась, говорит руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. «Цены снизились, — подтверждает она. — Но это не касается популярных локаций, которые находятся в центре города и в Ново-Савиновском районе Казани».



— Спрос на аренду сегодня уравновешивается предложением. Кто-то не может купить из-за дорогой ипотеки, но другой, наоборот, не может продать. И те, кто не может купить, арендуют у тех, кто не может продать, — описала она текущую ситуацию на рынке. — Эти два фактора друг друга нивелируют.

Произошла поправка после стремительного роста 2024 года

В 2024 году мы наблюдали стремительный рост арендных ставок, который достиг пика в третьем квартале, говорит руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Мегалит» Гузель Шахимарданова.

— С января 2025 наступило охлаждение спроса, которое мы наблюдали до конца февраля. Это привело к совсем незначительному откату цен, которые в целом сейчас вернулись на прежний уровень, — объясняет собеседница издания. — Вероятно, здесь имеет место ежегодная сезонность, ведь спрос на жилье в течение года распределяется неравномерно. Пик спроса из года в год — это август-сентябрь. Причина — студенты, которые готовятся к началу учебного года.

«Январь — традиционно наименее активный в этом сегменте рынка месяц, причина простая, большое количество трат у населения в декабре-январе, а также большое количество выходных», — отмечает она.

Реальное время / realnoevremya.ru

«Последние годы эту кривую спроса также корректирует краткосрочная аренда. Многие собственники в туристический сезон сдают свое жилье посуточно с целью получить больший доход, а в несезон сдают на 6—7 месяцев в долгосрочную аренду. Таким образом, в конце апреля многие ищут себе в найм новое жилье, потому что квартиру, в которой они жили ранее, просят освободить. И наоборот, осенью на рынок долгосрочной аренды выходит новый пул квартир, которые полгода сдавались посуточно», — рассказывает Шахимарданова.

«Явных проблем этот сегмент рынка не испытывает. Цены зафиксировались примерно на одном уровне, и на них в незначительной мере влияет сезонность», — резюмировала она.

— Сейчас в аренде рынок арендатора: спрос сильно ниже, нежели количество предложений. Тем не менее цены уже начинают расти из-за летнего ажиотажа на аренду из-за студентов. Хотя сами студенты снимать начнут только со следующего месяца, собственники уже начинают повышать цены, — рассказал генеральный директор компании «Флэт» Руслан Хабибрахманов.

Сейчас, по его мнению, самое лучшее время для съема квартиры, ибо цены только начинают расти, а предложений все еще много.