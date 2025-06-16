На рынке аренды жилья произошла коррекция
Средняя ставка аренды в Казани упала почти на 10% с начала года
Медианная ставка долгосрочной аренды в столице Татарстана составила 45 тысяч рублей. С начала года цена аренды сократилась почти на 9,7%, посчитали аналитики. Впрочем, риелторы рекомендуют не опираться на статистику агрегаторов, где очень много «фейковых» рекламных объявлений. В прошлом году на фоне рекордного роста ключевой ставки и недоступности ипотеки рынок долгосрочной аренды «взлетел». В этом году цены стабилизируются, но ожидать их падения точно не стоит, предупреждают эксперты: за всю историю этого рынка цены на аренду в столице Татарстана никогда не падали, особенно в топовых местах.
Аренда квартир в России дешевеет
Медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности в городах-миллионниках в мае 2025 года составила 34 тысячи рублей, сообщает «Яндекс. Аренда». За месяц она немного снизилась — на 0,6% относительно апреля. С начала 2025 года все города-миллионники показали сокращение стоимости съемного жилья — на 8% за первые пять месяцев года. Это связано с ростом предложения и выходом на рынок долгосрочной аренды квартир из массового сегмента, в том числе нераспроданной вторичной недвижимости.
В Казани медианная ставка сегодня находится на уровне 45 тысяч рублей (0% за месяц; -9,7% с начала года), а в начале года она была 50 тысяч. При этом студии в городе сдаются по стоимости от 17 до 85 тысяч рублей. Медианная ставка однокомнатных квартир в столице Татарстана — 38 тысяч рублей, двухкомнатных — 50 тысяч рублей, трехкомнатных — 75 тысяч рублей.
Медианная стоимость долгосрочной аренды в городах-миллионниках
№
Город
Медианная ставка долгосрочной аренды
(май 2025 года), рублей
Динамика стоимости
Динамика стоимости с начала года
1
Волгоград
25 000
+0,4%
-18,1%
2
Воронеж
23 000
-5,1%
-7,6%
3
Екатеринбург
34 000
-3,3%
-10,8%
4
Казань
45 000
0,0%
-9,7%
5
Краснодар
28 000
-1,9%
-8,1%
6
Красноярск
25 000
-2,2%
-0,4%
7
Москва
85 000
+0,7%
-6,8%
8
Нижний Новгород
33 000
-5,0%
-9,7%
9
Новосибирск
35 000
0,0%
-3,0%
10
Омск
24 000
-0,1%
-5,4%
11
Пермь
30 000
+0,1%
-3,1%
12
Ростов-на-Дону
30 000
-0,2%
-12,2%
13
Самара
28 000
-1,0%
-7,9%
14
Санкт-Петербург
41 000
+3,6%
-9,3%
15
Уфа
25 000
+0,3%
-0,7%
16
Челябинск
26 000
-0,6%
-12,1%
Города-миллионники
34 000
-0,6%
-8,0%
Данные: «Яндекс. Аренда»
Предложение съемного жилья в городах-миллионниках в течение мая 2025 года снизилось в среднем на 2,9% по всем 16 мегаполисам. С начала года на рынке отмечается рост экспозиции на 25,2%.
По данным сервиса, среди городов-миллионников в течение мая 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды снизилась больше всего в Воронеже (-5,1%; до 23 тысяч рублей), Нижнем Новгороде (-5%; до 33 тысяч рублей), Екатеринбурге (-3,3%; до 34 тысяч рублей), Красноярске (-2,2%; до 25 тысяч рублей) и Краснодаре (-1,9%; до 28 тысяч рублей). В течение месяца медианная стоимость выросла в Санкт-Петербурге (+3,6%; до 41 тысячи рублей) и Москве (+0,7%; до 85 тысяч рублей). В остальных мегаполисах в мае 2025 года стоимость аренды стагнировала или изменилась в пределах 1%.
Ситуация в Казани неоднозначная
Ставки аренды жилья в российских мегаполисах снижаются, подтверждает компания «Этажи». Однако, по их данным, ситуация не коснулась Казани. Столица Татарстана стала единственным крупным городом, где одновременно сильнее всего дорожает съем и однокомнатных, и двухкомнатных квартир.
С начала года средние ставки аренды однушек выросли только в Казани (+1,4%) и Уфе (+0,4). В остальных мегаполисах цены снизились. Самое сильное снижение произошло в Челябинске (-3,6%), Волгограде (-3,4%), Екатеринбурге (-3,2%), Санкт-Петербурге (-3,1%) и Москве (-2,4%).
Похожая ситуация и с двушками. В этом случае в Казани аренда подорожала на 1,6%. Показатель выше только у Краснодара — +2,6%. В остальных мегаполисах они снизились: в Екатеринбурге (-2,8%), Москве (-1,6%), Красноярске (-1,5%), Воронеже (-1,3%), Санкт-Петербурге (-1,2%), Перми и Волгограде (по -0,8%), Уфе (-0,5%), Челябинске (-0,2%).
«Динамика роста объема предложения стала значительно превышать спрос, в том числе сказалось увеличение сроков продажи вторичного жилья, из-за чего часть собственников стала сдавать свои квартиры параллельно с поиском покупателей. Сейчас объем предложения на рынке аренды на 40—60% больше, чем годом ранее», — объяснила ситуацию в регионах директор департамента аренды компании Ольга Павлинова.
Руководитель отдела аренды «Этажи-Казань» Диана Каримова подтвердила «Реальному времени», что в первом и втором кварталах 2025 года продолжается тенденция к снижению.
«Речь идет об объектах, которые не были проданы, объектах, которые выставлялись в аренду выше рынка в прошлом году, а также инвестиционных лотах, приобретенных в прошлом году во время бума на рынке жилья», — поясняет она. — Этот год будет значительно отличаться от предыдущего. Конкуренция среди объектов возросла, в среднем цена снижается относительно прошлого года на 10—15%».
Кроме того, на рынке существует серьезная проблема — фейковые объявления, которыми агентства массово заполняют агрегаторы. Клиенты не доходят до реальных объектов, попадаясь на «ловушки». В результате многие реальные и ликвидные объекты как от собственников, так и от агентств остаются незамеченными потенциальными арендаторами, добавляет Каримова.
Цены на долгосрочную аренду квартир в Казани стоят
Вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев не рекомендует верить статистике агрегаторов: порядка 70—80% объявлений фейковые, предназначенные для поиска клиентов. «Если вы сейчас сами зайдете в любой агрегатор, сделаете 10 звонков, из них девять точно будут фейковыми», — говорит эксперт. На самом деле сейчас в Казани ситуация на рынке аренды «более-менее стабильная».
По оценкам Савельева, практически полгода цены на аренду в Казани стоят — не растут и не падают. «За всю историю рынка аренды Казани цены никогда не падали, и рассчитывать на это не стоит», — отмечает он. Спрос, по оценкам собеседника издания, в дальнейшем будет таким же высоким, как и сейчас.
Ситуация с ценами на рынке аренды неоднозначная, потому что в долгосрочной аренде в Казани, если мы не говорим о топовых местах, стоимость действительно уменьшилась, говорит руководитель компании «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. «Цены снизились, — подтверждает она. — Но это не касается популярных локаций, которые находятся в центре города и в Ново-Савиновском районе Казани».
Произошла поправка после стремительного роста 2024 года
В 2024 году мы наблюдали стремительный рост арендных ставок, который достиг пика в третьем квартале, говорит руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Мегалит» Гузель Шахимарданова.
«Январь — традиционно наименее активный в этом сегменте рынка месяц, причина простая, большое количество трат у населения в декабре-январе, а также большое количество выходных», — отмечает она.
«Последние годы эту кривую спроса также корректирует краткосрочная аренда. Многие собственники в туристический сезон сдают свое жилье посуточно с целью получить больший доход, а в несезон сдают на 6—7 месяцев в долгосрочную аренду. Таким образом, в конце апреля многие ищут себе в найм новое жилье, потому что квартиру, в которой они жили ранее, просят освободить. И наоборот, осенью на рынок долгосрочной аренды выходит новый пул квартир, которые полгода сдавались посуточно», — рассказывает Шахимарданова.
«Явных проблем этот сегмент рынка не испытывает. Цены зафиксировались примерно на одном уровне, и на них в незначительной мере влияет сезонность», — резюмировала она.
Сейчас, по его мнению, самое лучшее время для съема квартиры, ибо цены только начинают расти, а предложений все еще много.
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