Татарстан предлагает назначать защитника релокантам при аресте их имущества

Юристы считают это «уловкой» для соблюдения процедуры уведомления уехавших россиян

Фото: Коллаж "Реального времени"

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов, один из авторов инициативы об аресте имущества релокантов за действия, «направленные против интересов РФ», внес поправки в законопроект. В частности, предложил назначать государственного адвоката гражданам, которые живут за границей и привлекаются к административной ответственности в России. Для этого необходимо «закрепить в КоАП институт защитника по назначению по аналогии с уголовно-процессуальным законодательством», убежден парламентарий. Подробности и мнения юристов — в материале «Реального времени».

Нарушителям за рубежом назначат госзащитника в России

«Внес поправки в «закон о негодяях», — сообщил у себя в телеграм-канале депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. Подготовленный им и парламентом республики законопроект закрепляет возможность привлечения к административной ответственности лиц, совершивших незаконные действия против интересов Российской Федерации из-за ее пределов.

Как пояснил парламентарий, суть поправок сводится к тому, чтобы уточнить перечень административных правонарушений, указать утратившие актуальность нормы, а также закрепить возможность назначать госзащитника привлекаемому лицу.

Подготовленный Айратом Фарраховым и парламентом республики законопроект закрепляет возможность привлечения к административной ответственности лиц за действия против интересов России. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В целях однозначного толкования вводимого законопроектом регулирования предлагается конкретизировать в нем перечень административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации.

В связи с принятием Федерального закона от 7 апреля 2025 г. №59-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» ряд проектируемых норм утратили свою актуальность.

В связи с необходимостью обеспечения реализации права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на защиту, а также в целях недопущения уклонения лица, находящегося за пределами Российской Федерации, от административной ответственности, путем уклонения от получения направленных ему извещений и процессуальных документов предлагается закрепить в КоАП институт защитника по назначению по аналогии с уголовно-процессуальным законодательством.

Полутора годами ранее в России приняли закон о конфискации имущества и лишении званий за преступления против госбезопасности, включая распространение фейков об армии. Его авторами выступили 395 депутатов Думы во главе с председателем Вячеславом Володиным, который окрестил документ «законом о негодяях». Были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ.

Полутора годами ранее в России приняли закон о конфискации имущества и лишении званий за преступления против госбезопасности, включая распространение фейков об армии. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Норма позволяет и интересы человека представить, и не дать избежать ответственности»

Фаррахов и Госсовет Татарстана в октябре 2024 года внесли в Госдуму законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Татарстанские парламентарии предлагают арестовывать имущество лиц, совершивших административные правонарушения за пределами России и против ее интересов. Кроме граждан РФ, наказывать можно будет и иностранцев, а также лиц без гражданства.

Арестовывать имущество в качестве обеспечительной меры предлагается на сумму, эквивалентную штрафу. Привлекать релокантов-нарушителей к ответственности смогут по всем видам административных статей, в их числе:

пропаганда или публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики;

дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации;

злоупотребление свободой слова и распространение фейков;

несоблюдение обязанностей владельца социальной сети.

Дума одобрила законопроект татарстанских депутатов в первом чтении 13 мая, сейчас идет подготовка ко второму. Среди замечаний к авторам была просьба уточнить перечень правонарушений, что и было сделано. Также выделяется поправка с предложением назначать госзащитника привлекаемым релокантам-нарушителям.

Дума одобрила законопроект татарстанских депутатов в первом чтении 13 мая, сейчас идет подготовка ко второму. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Такого в КоАП РФ не было, но в уголовно-процессуальном законодательстве есть. Эта норма все-таки позволяет и интересы человека представить, и в том числе не дать ему избежать ответственности путем уклонения от извещений. Хочу отметить, что это предложение авторов. Посмотрим, как будет реагировать комитет, но в целом многие поддерживают эту идею. Поправки уже внесены, но еще не рассматривались, — сообщил депутат «Реальному времени».

«Кто будет оплачивать государственного защитника?»

Идея о закреплении в КоАП института защитника при рассмотрении подобных дел вызвала разные реакции опрошенных экспертов. Директор юридической фирмы «Татюринформ» Марат Камалов заинтересовался финансовой стороной вопроса:

— Прежде всего хотелось бы понять, за чей счет все это будет происходить, то есть кто будет оплачивать государственного защитника? У нас тут столько организационных вопросов! Во-первых, я так понимаю, этому защитнику нужно будет как минимум помещение где-то арендовать, помощника нанимать. Во-вторых, если это хотят сделать через систему адвокатуры, нужно смотреть нюансы. Опять же, даже если за счет адвокатуры, которая работает по уголовным делам, там, конечно, суммы небольшие, но их платят. И в масштабах Татарстана, одной республики, я уж не говорю о всей России, можно посмотреть бюджет — сколько на это закладывают. Думаю, сумма может измеряться просто астрономическими, с точки зрения обывателя, цифрами.

Марат Камалов заинтересовался финансовой стороной вопроса: кто будет оплачивать госзащитника. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Детально с законопроектом татарстанских разработчиков юрист еще не ознакомился: «Не знаю, кто в России может успеть за уникальной в последние пять лет законотворческой деятельностью наших депутатов». Хотя в целом инициативу поддержал: «Сам институт защиты нужен, я всегда очень положительно отношусь к тому, чтобы защищали людей. Но у меня, как у обычного человека, сразу возникает вопрос: за чей счет все это будет».

«Очень спорный механизм, не думаю, что будет работать безошибочно»

Партнер фирмы «Ялилов и Партнеры» адвокат Рустам Губайдуллин обратил внимание на порядок уведомления релоканта-нарушителя, согласно законопроекту. Документ предлагает уведомлять привлекаемое лицо путем направления извещения его представителю или защитнику. «Либо это же извещение направляют по номеру телефона, адресу электронной почты, которые указаны на сайте, принадлежащем этому лицу. Спорный механизм уведомления. Не думаю, что он будет работать безошибочно. Потому что на сайте что угодно может быть указано, и вообще лицо может не пользоваться этим сайтом либо указанной там электронной почтой. И тогда вопрос: будет ли это являться надлежащим уведомлением», — заметил юрист.

Как правило, у физических лиц нет своих сайтов — только у компаний. Здесь же стоит вопрос о привлечении к ответственности скорее физлиц, продолжил собеседник издания: «Вот для этого, я так понимаю, и предлагают ввести этот институт, чтобы при возбуждении дела об административном правонарушении в отношении лица, находящегося за границей, назначить ему «государственного» защитника и уведомлять уже этого защитника».

Адвокат Рустам Губайдуллин обратил внимание на порядок уведомления релоканта-нарушителя, согласно законопроекту. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Считаю, это своего рода уловка, но, возможно, в какой-то степени обосновано, потому что других способов связаться нет. А как еще уведомить человека, соблюсти процедуру, если он находится за границей и на связь не выходит?! Через какого-то человека в России, который представляет его интересы в деле, — пояснил он.

Если поправка о назначении релоканту за рубежом госзащитника в России пройдет, формально будет считаться, что процедура уведомления, как того требует закон, соблюдена. Так что процесс привлечения к административной ответственности пойдет быстрее. Но, по мнению спикера, могут возникнуть большие проблемы уже у самих защитников по назначению: «Они не знают, где их доверитель находится, как с ним связаться. Ну а как его найти в условных Таиланде или Европе? Ни по каким контактам он не отвечает, российских номеров нет. И что в таком случае делать защитнику? Как согласовывать с доверителем позицию по делу? В то же время раз защитника по назначению уведомили, значит, как будто уведомили само лицо, привлекаемое к ответственности. Значит, нет никаких препятствий для производства по делу. Полагаю, на практике такие ситуации вполне реальны».

В любом случае процедура уведомления клиента станет головной болью самого назначенного защитника. «Проблемы такие точно будут, но не у органов. Они назначат защитника, уведомят, и все — процедуру соблюли. А выкручиваться защитнику, пусть сам думает? Да, в пояснительной записке сказано, что институт защитника по назначению предлагается ввести для обеспечения права на защиту, но в данном случае основная цель все-таки — упростить процедуру извещения привлекаемого к ответственности лица», — пояснил Рустам Губайдуллин.

