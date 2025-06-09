Подсолнечник для Поднебесной: китайцы присмотрелись к Тетюшам

Мэр Шихэцзы Гэ Чжихуэй изучал в Тетюшах возможность строительства комплекса по переработке подсолнечника

Фото: Артем Дергунов

Власти китайского города Шихэцзы выразили заинтересованность в создании в Тетюшах мощностей по переработке подсолнечника, выращиваемого в южной части Татарстана. Мэр города Гэ Чжихуэй лично приезжал на место возможной дислокации, а глава района Рамис Сафиуллов заверил того, что местные аграрии готовы выращивать дополнительные объемы масличных культур под запросы инвестора из КНР. Китайский бизнес стал решительнее: Башкортостан, Новосибирская и Липецкая области заявили о привлечении из Поднебесной миллиардов рублей под выпуск растительного масла с последующим вывозом в КНР, отмечают в Российском масложировом союзе. Впрочем, полезный продукт по-прежнему экспортируют в Китай российские производители.

Землю не отдадим, а урожай — вырастим

Тетюшский район готов разместить у себя мощности по переработке подсолнечника, если китайские инвесторы вложат в него свой капитал. Такой договоренностью завершилось знакомство мэра городского уезда Шихэцзы Гэ Чжихуэй с долиной подсолнечников Татарстана, сообщила пресс-служба главы муниципалитета. Лидер городского уезда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, который славится своей пищевой промышленностью, приезжал по приглашению татарстанской стороны. Здесь он изучал возможности по открытию комплекса по переработке подсолнечника.

Делегация КНР пробыла в Тетюшах недолго. За это время команда мэра Шихэцзы побывала на полях, познакомилась с сельхозпредприятиями, которые занимаются выращиванием масличных культур, и заодно изучила инфраструктуру. Как утверждают источники «Реального времени», китайцы интересовались возможностями аренды земель для самостоятельного выращивания масличных, на что получили ясный ответ. По их словам, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов заверил гостей, что сельчане готовы расширять посевные площади подсолнечника под запросы китайцев, но не отдавать земли в пользование.

Интерес китайских властей к Тетюшам связан с его выгодным географическим положением. Район находится на берегу Волги, откуда осуществляется отгрузка зерна водным путем. Благодаря климатическим особенностям здесь давно выращивают подсолнечник, посевные площади от 30 га. До сих пор выращиванием этой культуры занимались три хозяйства — «Родина», «Маяк» и КФХ «Хусаинов Ш.И.».

— Пока прошла первая встреча, китайцы заинтересованы, изучают. Но мы не можем сказать, примут ли они решение о строительстве перерабатывающего завода, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе муниципалитета.

По окончании визита глава района Рамис Сафиуллов и мэр Шихэдцы Гэ Чжихуэй подписали протокол о намерениях установить побратимские отношения.



Татарстан увеличил площади подсолнечника до 300 тыс. гектаров

В Минсельхозпроде Татарстана приветствуют любые проекты по переработке сельхозпродукции внутри республики. В этом году аграрии увеличили посевные площади подсолнечника на 85 тыс. гектаров — теперь их свыше 300 тысяч га.

Возделыванием культуры занимаются в 40 муниципальных районах республики, уточнили в пресс-службе министерства. Расширение связано с тем, что закупочные цены на подсолнечник выше, чем на зерно. По данным ведомства, урожай масличных перерабатывается на трех предприятиях Татарстана. Самым крупным из них является АО «Казанский жировой комбинат».

В Бугульме работает ООО «Вивид», в Чистопольском районе — ООО ТПК «Май». Можно сказать, что они «забирают» весь урожай масличных семян, выращенный в Татарстане. Совокупная мощность переработки масличных семян составляет 1 млн 400 тыс. тонн в год. Большую часть продукции предприятия отправляют на экспорт. По данным на февраль 2025 года, с 9 января по 18 февраля из Татарстана в Китай было экспортировано 265,5 тонны подсолнечного масла.

— Земля Тетюшей богата черноземом. Это более южный край, чем Сабы и Агрыз. Здесь наилучшие условия для выращивания подсолнечника, — отметил экс-глава комитета Госсовета по аграрной политике Тахир Хадеев. — Но самое главное — во главе района стоит настоящий хозяйственник, а аграрии получают серьезный урожай. Тут, как говорится, в коня в корм. Китайцы правильно посчитали, когда приехали в Тетюши.

Башкортостан, Новосибирск, Липецк: где китайцы «выжмут» масло

В последнее время китайцы стали искать способы самим открывать производства масла внутри страны, отмечают эксперты. Власти Башкортостана объявили о создании совместного производства по переработке подсолнечника и жмыха стоимостью 500 млн рублей. Будущий завод разместится на территории Альмухаметовского элеватора в Абзелиловском районе республики, проектная мощность — 60 тысяч тонн в год.

В конце прошлого года были анонсированы проекты по строительству заводов в Новосибирской и Липецкой областях. Спрос на инвестиции со стороны КНР связан с необходимостью наращивать поставки ценного продукта в Китай, чье население растет. По мнению экспертов, наличие собственных перерабатывающих мощностей в России гарантирует китайскому инвестору контроль над всей производственной цепочкой, а значит, и над ценой отгрузки в Поднебесную.

— Китай является крупнейшим импортером продовольствия в мире, поэтому выйти в голубой океан мечтают все производители. Тем более что в последние годы Китай активно наращивает импорт подсолнечного масла, — отметили в Российском масложировом союзе.

Реальное время / realnoevremya.ru

Почему ищут разные локации

Почему китайский бизнес ищет точки по всей стране, а не остановится, скажем, в Краснодаре? По словам Тахира Хадеева, разброс регионов связан с особенностью выращивания этой культуры. «Подсолнечник не любит постоянного возделывания, т.е. засеивать земли можно строго через 6 лет, а лучше через 8. Иначе инвестор получит болезни этих культур. В некоторых регионах даже законодательно установили обязанность инвестора чередовать культуры на одном участке земли. Например, в Краснодаре засеивать подсолнечник можно только через 8 лет после снятия урожая. А во время «отдыха» землю можно засеивать зерновыми культурами», — пояснил он.

По его словам, в республике начинали засеивать масличные с площади 100 тысяч еще в конце 1990-х годов. Начинали с рапса, а потом — с подсолнечника. Пробовали работать с американцами, они дали два гибрида. Республика пришла к этому не за один день, затем построили комбинат, рассказал он:

— Почему люди выращивают подсолнечник? Потому что более маржинальная культура по сравнению с пшеницей. Переработка добавляет прибавленную стоимость, увеличивает налоговую базу, готовая продукция имеет другую цену. Если в Тетюшах получится, то это будет экспортное начало для района.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Китай остается основным партнером регионов ПФО во внешней торговле. По итогам 2024 года товарооборот между регионами ПФО и КНР вырос на 6,9%, а с Татарстаном — на 9%. Но инвестиции Китая в Татарстан пока застопорились. Во время 5-го заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы» в Казани раис РТ Рустам Минниханов сообщил, что внешнеторговый оборот Татарстана и КНР по итогам 2024 года составил $3,3 млрд, а инвестиции выросли на $39 млн.

Самым крупным инвестором по-прежнему остается компания Haier, построившая шесть заводов в Набережных Челнах. Китайцы развивают аграрное направление в Саратовской области, где собираются разбить сады и построить плодоовощное хранилище с упаковкой.