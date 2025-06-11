Владимир Мединский: «Надо, чтобы история объединяла наши народы»

На Международном форуме министров образования в Казани представили новые учебники истории и концепцию оценки системы образования

Фото: Артем Дергунов

«Образование — один из самых важнейших шагов навстречу к суверенитету страны, а история, если ее правильно подать, объединит народы» — под таким девизом прошло первое пленарное заседание Международного форума министров образования «Формируя будущее» в Казани. Помощник президента России Владимир Мединский рассказал подробнее о новых учебниках, а глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов представил концепцию оценки системы образования. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Как усовершенствовать оценку системы образования?

В России разрабатывают новую концепцию оценки системы образования — к работе призывают присоединиться и другие страны. Новая концепция должна стать независимой и неполитизированной, заявил на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

— Мы готовы сделать еще одну оценку, которая будет оценивать и предметные знания школьников, и функциональную грамотность, и гибкие навыки, и кадровый потенциал, развитие образовательной среды. Это поможет комплексно оценивать системы образования стран с учетом национальных интересов. Важно, чтобы эта оценка не была ангажирована, политизирована и чтобы данные этой оценки страны не использовали в своих интересах. Предлагаю создать международную рабочую группу по разработке единой модели оценки, — призвал он. — Мы готовы координировать ее работу.

Новая концепция должна стать независимой и неполитизированной, заявил на III Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Концепция разрабатывается в рамках новой стратегии развития образования, которую поручил создать российский президент. Ее миссия — «обучать и воспитывать профессионалов, патриотов своей страны, которые сохраняют традиции и формируют будущее», отметил Кравцов.

— Для анализа ситуации в той или иной стране нужна неполитизированная оценка, которая учитывает национальные интересы и ориентируется на уровень знаний, уровень инфраструктуры, уровень подготовки учителей, организацию, в том числе воспитательную работу. Эта оценка будет помогать странам развиваться, видеть сильные стороны, уделять внимание главному, и, самое главное, эта оценка будет стимулировать развитие национальной системы образования. Идея вызвала большой интерес у зарубежных коллег, — заявил министр.

По его словам, необходимо развивать сотрудничество и по другим направлениям.

Искусственный интеллект. «Искусственный интеллект — это большой вызов и новые возможности. Сегодня мы работаем над созданием международного кодекса этики искусственного интеллекта в образовании. Предлагаю присоединиться к этой работе».

Дополнительное образование. «У нас действуют центры «Россия — моя история» для школьников. Они в мультимедийной форме изучают историю страны. Мы готовы предложить этот формат вашим странам».

Педагогические кадры. «У нас открыт Центр знаний «Машук». Мы провели несколько семинаров. Мы готовы продолжить работу. Предлагаем организовать совместную международную программу для директоров школ, потому что от директоров многое зависит. У нас хорошие контакты по обмену учителями. Нужно наладить работу и с директорами».

Необходимо развивать сотрудничество и по другим направлениям. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Спикер также анонсировал создание проекта «Евразийский лицей», который по сути является моделью идеальной школы:

— Мы совместно с фондом «Евразия» предлагаем проект «Евразийский лицей» — практически проект идеальной школы по формированию естественно-научного образования, ориентированного на задачи страны. Лицеи и школы ряда стран, которые ориентированы на ценности государства.

«Задача историка — не восхвалять и не осуждать прошлое, а понять его»

Следующей важной темой форума стали новые школьные учебники по истории, которые несколько лет назад поручил разработать президент России Владимир Путин. Подробнее об их содержании рассказал помощник главы государства Владимир Мединский:

— У нас написано 16 томов. Учебники для начальных классов появились два года назад, все остальные появятся с 1 сентября этого года. Они будут выдержаны в едином стиле. Мы создали специальный раздел на портале «история.рф», который называется «Учителю и ученику». В нем в соответствии с разбивкой по урокам выкладывается огромное количество дополнительных материалов для уроков. Там не только научные статьи, но и ролики, лекции, тесты и ссылки на документальные фильмы, подходящие параграфу.

Во всех учебниках появился раздел «Советуем посетить», а к каждому уроку будет подготовлен набор слайдов. Параграфы начинаются с рубрики «Россия и мир» — эти два процесса неразрывны, подчеркнул Мединский. Каждая иллюстрация будет иметь сноску с пояснением, а к темам будут приложены QR-коды со ссылками на дополнительные источники, причем не только научными — будут учитываться и фильмы или сериалы.

Подробнее об их содержании рассказал помощник главы страны Владимир Мединский. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На обложке учебника по истории XX века размещен кадр стыковки космических кораблей «Союз» и «Аполлон», который иллюстрирует здоровое соперничество двух государств — России и США.

— Один из главных принципов линейки — объективность. Скажу честно, мы исправляем многие идеологические и политические ошибки, которые были продиктованы изучением истории, в том числе и в советские времена, — признался Мединский.

Следующей важной темой форума стали новые школьные учебники по истории. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Он добавил, что все учебники будут написаны «нормальным, живым языком», чтобы школьники лучше воспринимали информацию. Например, при изучении темы Троянской войны можно объяснить и появление термина «троянский вирус».

— Самое главное, чтобы школьник не зазубривал цифры, это он и в интернете посмотрит. Школьник должен научиться самостоятельно мыслить, строить причинно-следственные связи. Задача историка — не восхвалять и не осуждать прошлое, а понимать его. Сквозь это понимание и появится уважение и любовь к прошлому, а значит, уверенность в своих силах и будущем своей страны. Надо, чтобы история объединяла наши народы, — подытожил помощник президента.

«Наша цель — создать условия для самореализации»

Форум проходит в Казани уже третий раз. Как заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, столица республики выбрана местом проведения мероприятия неслучайно. Регион — один из лидеров в сфере образования и науки.

— Наша цель — создать условия для самореализации. Каждый талант, получивший поддержку сегодня, завтра может стать двигателем прогресса для всей страны. В Татарстане сформирована одна из лучших в нашей стране инфраструктура для создания совместных производств и внедрения инноваций. Мы в числе лидеров среди регионов по состоянию инвестиционного климата, — подчеркнул он.

Как заявил раис Татарстана Рустам Минниханов, столица республики выбрана местом проведения мероприятия неслучайно. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На форум приехали более 20 министров образования разных стран мира и около 50 делегаций. Для сравнения: в первый год проведения в мероприятии приняли участие около 10 глав министерств.

— Реализуется проект по направлению учителей русского языка в школы дружественных стран. Мы готовы, и у нас есть средства. Мы готовы отправлять учителей, которые будут преподавать русский. Все оплачиваем мы, с принимающей стороны — только желание. Также мы готовы отправлять учителей физики, химии, по естественно-научным предметам, — отметил Кравцов.

Министр добавил, что со всеми странами-участницами форума подписаны меморандумы о сотрудничестве.

— Потеря суверенитета, равно как и его приобретение, тесно связана с обучением школьников: вырастут ли дети самостоятельными гражданами самостоятельной страны или у них в голове будут находиться те знания, которые им закладывают другие страны, — заключил Мединский.