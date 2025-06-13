«Устали от переносов»: покупатели новостроек в Челнах дошли до Бастрыкина

Глава СК поручил проверить нарушения прав дольщиков в строящихся домах группы «Профит» Марселя Мингалимова

Новые сроки назвали покупателям квартир в челнинском ЖК «Новое побережье», где сдачу домов обещали еще год назад. В ответ на жалобу дольщиков глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить ход затянувшегося строительства новостроек ГК «Профит» депутата Госсовета РТ Марселя Мингалимова. Согласно последней информации от властей автограда, застройщику выдали предписание устранить замечания до 20 июня. Подробности — в материале «Реального времени».

«Два года жду квартиру и никак не могу переехать»

В редакцию «Реального времени» обратились покупатели квартир в челнинском жилом комплексе «Новое побережье». Это масштабный проект местного застройщика — группы компаний «Профит» депутата Госсовета РТ Марселя Мингалимова, ЖК строят в 34 микрорайоне рядом с центром автограда.

Как сообщают челнинцы, они покупали жилье еще в августе 2023 года. Дом им обещали сдать во втором квартале 2024 года. Затем сроки сдачи перенесли на третий квартал, потом на четвертый, а после этого — на второй квартал 2025 года.

Как сообщают челнинцы, дом им обещали сдать во втором квартале 2024 года, затем сроки постоянно переносили. скриншот сайта ГК "Профит"

— Сейчас уже июнь 2025-го, но о сдаче дома и выдаче ключей даже речи не идет. Мы, дольщики, устали от постоянных переносов и ждем итоговой проверки, которую также постоянно откладывают, — рассказала «Реальному времени» мать-одиночка Гульназ Аделева, которая одна воспитывает ребенка-инвалида. — Я сейчас в тяжелой жизненной ситуации, два года жду квартиру и никак не могу переехать. Финансово очень тяжело, потому что снимать квартиру дорого, а еще ипотека.

По ее словам, в комплексе стоят готовые дома 34-02-10, 9, 8, которые давно можно было принять. Но Госстройнадзор каждый раз находит замечания и переносит итоговую комиссию. «В нашем доме есть много многодетных семей, инвалидов и участников СВО! Застройщик «Профит» тянет время, не устраняя замечания, по договору он обязался не допустить переноса более чем на один срок, а тут уже 5 переносов! Пользуясь мораторием, компания просто берет новые проекты и не закрывает старые», — сетуют дольщики.

Это масштабный проект местного застройщика — группы компаний «Профит» депутата Госсовета РТ Марселя Мингалимова (на фото слева). предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Бастрыкин ждет отчета о проверке стройки в ЖК «Новое Побережье»

Дольщики обращались в различные инстанции, были на приеме и в администрации автограда. Здесь их заверили, что следят за ситуацией, и обещали скорое решение вопроса. Граждане были и в Следственном отделе по городу Набережные Челны СУ СК РФ по РТ, где подали заявление о нарушении сроках строительства домов.

— Нас выслушали, записали, через месяц, наверное, придет шаблонный ответ. Нам в прокуратуре также отписали, что данный жилой комплекс под контролем, такие-то сроки — до конца июня будет сдача дома. Но, я так думаю, перенос все равно сделают, потому что уже год продолжаются эти переносы, — скептически настроен активист комплекса Азат Ихсанов.

Однако надежда на подвижки в деле все же появилась после того, как на проблему челнинских дольщиков обратил внимание глава Следкома Александр Бастрыкин. Оказалось, жалобу в его приемную подал один из пострадавших покупателей квартир в ЖК «Новое Побережье». Он сообщил о нарушениях прав дольщиков. Мужчина, как и другие покупатели, заключил договоры с ООО «СЗ «Современное строительство» (входит в ГК «Профит») на приобретение квартир в многоквартирном доме на улице Раскольникова.

Надежда на подвижки в деле все же появилась после того, как на проблему челнинских дольщиков обратил внимание глава Следкома Александр Бастрыкин. взято с сайта kremlin.ru

Здание должны были ввести в эксплуатацию в июле 2023 года, но застройщик до сих пор не выполнил свои обязательства, а работы по строительству не завершил. Как сообщили в пресс-службе СК, несмотря на многочисленные обращения пострадавших, ситуация не изменилась. В связи с этим Следком России по Татарстану начал процессуальную проверку по данному делу.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Валерию Липскому предоставить отчет о ходе проверки и ее результатах. Исполнение этого поручения будет под контролем центрального аппарата ведомства.

Здание должны были ввести в эксплуатацию в июле 2023 года, но застройщик до сих пор не выполнил свои обязательства. скриншот сайта ГК "Профит"

Устранить замечания до 20 июня

Актуальную информацию о сроках сдачи новостроек в проблемном ЖК «Реальному времени» рассказала начальник отдела государственного контроля и надзора в области долевого строительства объектов недвижимости Набережных Челнов Люция Кудряшова.

— По данным Госстройнадзора, по одному дому — 34-2-1 — идет устранение замечаний до 20 июня, а по другим домам — 34-2-8, 34-2-9, 34-2-10 — должна быть назначена итоговая проверка с 9 по 20 июня. Поэтому мы сейчас все в ожидании, и застройщик планирует встретиться с участниками долевого строительства 21 июня. К этому времени уже будет понятно: выходит он на ЗОС или вдруг появятся еще какие-то замечания, — сообщила она.

ЗОС, или заключение о соответствии построенного объекта строительным, градостроительным, противопожарным нормам, — важный документ, который подтверждает техническое и правовое соответствие готовности дома к эксплуатации. Его составляют после проведения Госстройнадзором ряда комплексных проверок, во время которых эксперты исследуют объект на предмет нарушений и ошибок. ЗОС служит основанием для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, которое, как правило, оформляют через день-два после заключения о соответствии.

По ее словам, основания переносить сроки ввода домов в эксплуатацию у инспекторов ГСН были, потому что требовалось вносить изменения в техническую документацию. Одна из сложностей была связана с необходимостью ввода паркинга на этой территории, но в мае этот объект уже ввели.

В пресс-службе мэрии Набережных Челнов изданию привели ту же информацию: «По данным ИГСН РТ: по 34-2-1 застройщику выдано предписание об устранении замечаний до 20.06.2025; по 34-2-10-9-8 итоговая проверка планируется с 09.06.2025 по 20.06.2025. Застройщик планирует проведение встречи с дольщиками 21.06.2025».