Запуск индекса биткоина на Мосбирже — большой шаг на пути к правовому регулированию

Эксперты считают, что это упростит процедуру банкротства и международные расчеты

Фото: Реальное время

Индексация биткоина на Мосбирже станет большим шагом на пути правового регулирования криптовалют. С сегодняшнего дня биржа начала в ежедневном порядке публиковать расчет курса. Как рассказали эксперты «Реального времени», это событие упростит процедуру банкротства и международные платежи. Однако масштабных изменений сразу после нововведения не произойдет, необходимо дождаться следующих действий. Подробнее о судьбе криптовалют в России и роли Мосбиржи — в материале издания.

Ежедневная индексация биткоина

Сегодня Мосбиржа начала расчет и публикацию нового индекса — биткоина, расчет будет происходить ежедневно в 12.30.

Для расчета индекса биткоина используют данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж (Binance, Bybit, OKX и Bitget).

Индекс рассчитывают как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и будут пересматриваться ежеквартально.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В перспективе индикатор может стать базовым активом для финансовых инструментов, отмечают эксперты.

Индикатор еще не официальное обращение

Поскольку во всем мире биткоин уже сейчас пользуется высоким спросом, России необходимо принять это как факт и включить валюту в правовое поле. Индексация Мосбиржи — серьезный шаг на пути к этой цели, выразил мнение в разговоре с «Реальным временем» частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.

— Расчет официального индекса на Мосбирже — это полезная вещь хотя бы в том, что у нас многие криптоактивы являются судимыми. Их могут принимать в качестве средства погашения обязательств гражданина, например, в момент банкротства. Для этого нужен определенный официальный курс, — обозначил Кочетков один из плюсов нововведения.

Спикер пояснил: индикатор будет показывать отношение биткоина к рублю, что облегчит назначение суммы штрафа владельцу криптовалюты.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Облегчит индексация и международные расчеты: «Криптовалюты используются для проведения торговых сделок по параллельному импорту — здесь наличие некоего официального курса, который отразит российские рубли, будет помогать осуществлять контрактные обязательства».

Поведение биткоина после введения индексатора предсказать трудно. По словам консультанта, с 10 июня на фоне новостей интерес к криптовалюте может резко увеличиться на несколько дней — и тогда курс возрастет. При этом российский крипторынок не настолько велик, чтобы повлиять на мировой после изменений внутри страны:

— Но крипторынок после таких изменений может и увеличиться, поскольку, так или иначе, это первый серьезный шаг к правовому регулированию. Однако важно понимать: индикатор — это еще не возможность официального обращения и торговли. Надо смотреть, какие следующие действия будут предприниматься.

Кочетков добавил: на данный момент Мосбиржа не анонсировала торговлю биткоином и прочими криптовалютами, поэтому говорить о кардинальных изменениях пока рано. «Но лиха беда начало, может быть, когда-то это тоже станет официальной площадкой для обращения цифровых валют».

Мосбиржа возьмет на себя роль главного криптообменника

Большую уверенность в дальнейшем нарастании роли Мосбиржи в торгах биткоином выразил другой эксперт «Реального времени», digital-экономист Равиль Ахтямов. По его словам, все последние инициативы направлены именно на это:



— Все последние инициативы по криптовалютам связаны с экспериментальным правовым режимом. Московская биржа изначально являлась и является проводником финансовых инноваций — она создавалась для этого. Биржа возьмет на себя роль главного криптообменника и криптобиржи. Видимо, будет создана специальная секция.

Ахтямов уверен: на этапе ввода индексатора значительных изменений на российском крипторынке не произойдет. Это лишь подготовка к новым нормативным актам, которые позволят легально инвестировать и производить расчеты криптовалютой.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Экспериментальный правовой режим предполагает, что сделки будут осуществляться только между квалифицированными инвесторами, причем требования к таким инвесторам, в сравнении с действующими, существенно увеличены. Для них, чтобы эти активы признавались и проводились в бухгалтерском учете, естественно, нужны котировки. Собственно, Московская биржа будет играть эту роль признанного организатора торговли и ориентира для оценки стоимости таких активов, — объяснил спикер.

Что касается курса биткоина, Равиль Ахтямов согласился с мнением Андрея Кочеткова. По его словам, внутрироссийский индексатор никак не повлияет на мировой крипторынок.