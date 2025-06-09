«Ак Барс» не форсирует комплектацию: почему в Казани не спешат с трансферами

Рынок в КХЛ открыт, но «барсы» до сих пор остаются без трансферов на «вход»

Фото: Динар Фатыхов

С официального открытия рынка свободных агентов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошло более недели, однако какой-либо активности казанского «Ак Барса» пока нет. Хотя еще в мае в клубе заявляли о необходимости подписать семерых новичков. С чем связана пассивность клуба из Казани — в материале «Реального времени».

Трансферное окно в КХЛ открыто с 1 июня



Рынок свободных агентов КХЛ в этом году открылся на месяц позже — 1 июня. Из-за увеличения сроков проведения регулярного чемпионата начало трансферного периода в лиге было отложено на месяц. Ранее клубы начинали реформировать свои составы уже 1 мая. В этот день у хоккеистов заканчиваются контракты, после чего они выходят на рынок для выбора команды на следующий сезон. Поэтому первые дни после открытия обычно бывают горячими на события.

За стартовую неделю лета в лиге произошел ряд знаковых подписаний. Сюда можно отнести переход форварда Рида Буше из «Авангарда» в «Автомобилист», вратаря «Трактора» Зака Фукале в минское «Динамо», а также нападающего Никиты Сошникова, променявшего «Адмирал» на «Сибирь». Кроме этого, СКА отправил в отставку Романа Ротенберга, поставив взамен Игоря Ларионова, в «Нефтехимик» рулевым пришел Игорь Гришин. Не стоит забывать про трансфер Даррена Дица в Минск, Владимира Ткачева (из «Трактора») в «Сибирь» и обмен между «Спартаком» и «Авангардом», включавший четырех хоккеистов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Не обошлось и без потерь для команд. Так, СКА лишился ряда молодых игроков, уехавших покорять НХЛ, а «Салават Юлаев» неожиданно расстался с иностранными нападающими Шелдоном Ремпалом и Нэйтаном Тоддом. Также весомым ударом по зрелищности лиги может стать уход Тэйлора Бека и неизвестная судьба Тревора Мерфи, представлявших последние годы «Сибирь».

А вот «Ак Барс» пока не форсирует комплектование состава. Казанцы за первые восемь дней июня не произвели ни одного изменения. Из новостей лишь подписание новых контрактов с нападающими Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым, которые могли уехать играть в НХЛ. В остальном — ни новых трансферов, ни объявлений об уходе игроков.

Почему «Ак Барс» не форсирует трансферы?

Такая пассивность «Ак Барса» объясняется несколькими немаловажными факторами. Но это откровенно раздражает болельщиков. С одной стороны, подобная тактика клуба говорит об осторожности и тщательности подбора игроков. С другой — с каждым днем на внутреннем рынке становится меньше кандидатов для усиления. Уже подписали контракты с другими клубами несколько игроков, которых в прессе связывали с Казанью. В том числе Роман Горбунов из минского «Динамо» и Ткачев из «Трактора».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом работа в «Ак Барсе» не останавливается. Клуб рассчитывает усилить состав хоккеистами из-за океана, однако трансферный рынок в Северной Америке открывается только 1 июля. По некоторым данным, «барсы» отодвигают принятие решений по российским игрокам до этой даты, чтобы вначале попробовать подписать более качественных легионеров. Логично, что не все хоккеисты готовы ждать, поэтому уходят к конкурентам. С этим же может быть связано затягивание по Евгению Кузнецову, которому наверняка хочется промониторить предложения из НХЛ, прежде чем еще на год остаться в КХЛ.

Также на селекцию казанцев влияет фактор неопределенности с «газпромовскими» командами. Так, у СКА неожиданно сменился вектор развития, а «Витязь» рискует вовсе сняться с КХЛ из-за сокращения финансирования. Окончательного вердикта по этим клубам пока нет. При определенном стечении обстоятельств на рынке КХЛ может появиться большое количество классных игроков. Например, Михаил Воробьев из СКА или Дерек Барак из «Витязя».

Впрочем, известный казанский комментатор Александр Норден считает, что «Ак Барсу» незачем спешить с трансферами. В разговоре с «Реальным временем» эксперт отметил: клуб сохранил лидеров, поэтому команде нужны лишь точечные приобретения, которые не требуют спешки.

— Главное, что продлили Галимова и Сафонова. О каком молчании может идти речь? В команде есть мастера, подобран хороший состав. Была информация, что ждут открытия рынка в Северной Америке, могут поискать замену Петану. Но остальные лидеры ведь остаются — Яшкин, Миллер, вратари — никто не уходит. Все нормально в «Ак Барсе». А что происходит в других клубах — то у них лидеры ушли, вместо них активно подписывают новичков. Если у «Трактора» уходит лучший игрок чемпионата Максим Шабанов, конечно, «Трактор» должен искать замену. А у «Ак Барса» кто ушел, кого клуб потерял? Не вижу необходимости сейчас. Да, новички будут, но когда в НХЛ откроется рынок. Так что пока все в порядке, все по плану, — сказал Норден нашему изданию.

«Нужны семь новичков»

Уже на этой неделе в клубе должны появиться первые новости по продлению контрактов с ограниченно свободными агентами. Прежде всего речь идет о нападающих Семене Терехове и Алексее Пустозерове. Остается нерешенной судьба защитника Алексея Марченко, а с канадцем Ником Петаном могут разобраться чуть позже после 1 июля.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В мае генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин озвучивал позиции, на которые в клубе будут искать усиления — центр атаки, защитника и, вероятно, вратаря. По голкиперам практически решено: остаются Тимур Билялов и кто-то из пары Артур Ахтямов — Амир Мифтахов. Главный тренер команды Анвар Гатиятулин тогда же сообщал, что нужны семь новичков.

— По комплектованию команды нужно соблюсти баланс. Здесь надо учитывать, что у многих ребят заканчиваются контракты. Нужен вратарь, два центра, два крайних, два защитника. Учитывая, что у Амира Мифтахова заканчивается контракт, вратарская позиция требует действий, — сказал Гатиятулин.

На тот момент ситуация была такова, что 12 игроков находились без контрактов на следующий сезон. С тремя из них (Радэль Замалтдинов, Сафонов, Галимов) вопрос решен, с двумя (Терехов и Пустозеров) должны решить, а с Эриком О’Деллом и Егором Бабенко захотели расстаться. Под вопросом остаются Петан, Марченко и Даниил Журавлев. По Мифтахову и Никите Евсееву новости будут чуть позже. У Семена Кошелева и Егора Коршкова есть действующие контракты, но их называют в числе основных кандидатов для будущих обменов с другими клубами.



А какие дивиденды принесет выжидательная тактика «Ак Барса», впервые сможем оценить только в августе, когда у команды начнутся предсезонные матчи.