Гоночный автомобиль, чеканка монет, игры и танцы: площадка «ТАИФ-НК» стала местом притяжения на Сабантуе

Как нефтепереработчики поздравили нижнекамцев с праздником плуга

Фото: Альберт Муклаков

Сабантуй в Нижнекамске невозможно представить без атмосферной площадки АО «ТАИФ-НК». Каждый год компания радует жителей и гостей города национальными песнями и танцами, подвижными играми, конкурсами, колоритной фотозоной и ароматной выпечкой. Какие еще сюрпризы в этом году подготовили работники предприятия для гостей праздника — в репортаже «Реального времени».

Уютно, атмосферно, зажигательно!

Площадка АО «ТАИФ-НК» начала свою работу ранним утром. Внимание гостей привлекали яркие детали: у входа встречали танцоры в национальных костюмах, всем желающим раздавали воздушные шары.

Сабантуй в Нижнекамске невозможно представить без атмосферной площадки АО «ТАИФ-НК». Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

— Сабантуй — наш любимый праздник. В этом году мы специально приехали на мероприятие, чтобы посетить все интерактивные площадки, в том числе представленную «ТАИФ-НК», — призналась Кристина Сабирова. На Сабантуй она приехала вместе с супругом и детьми. Пока ее пятилетний сын Матвей взмывал в воздух на детском батуте, а десятилетняя Милана пыталась сбить стрелой надувной шарик, девушка позировала в фотобудке с нейросетью. Уникальный аппарат через несколько секунд выдавал ей фото с изображением летающего барса.



— Прикольно получилось! — с улыбкой сказала она.



По признанию гостей Сабантуя, оказавшись на площадке АО «ТАИФ-НК», они моментально попадали в атмосферу праздника и веселья. Взрослые и дети пускались в пляс под зажигательные хиты Роберта Ямгурова, шоу-балета «Кристалл», а также татарской группы «Мингазов».

Еще одной изюминкой площадки АО «ТАИФ-НК» стал настоящий гоночный автомобиль Cupra. Альберт Муклаков

Детей радовали увлекательные конкурсы и аниматоры. Каждый желающий мог запечатлеть свое праздничное настроение, сделав снимок на уникальной фотозоне, оформленной в стиле татарской деревни. Еще одной изюминкой площадки АО «ТАИФ-НК» стал настоящий гоночный автомобиль Cupra. Болид участвует в серии кольцевых гонок TCR Russia.



— Команда «ТАИФМОТОСПОРТ» на протяжении семи лет подряд занимает места в тройке лучших. Этот автомобиль обладает мощностью в 350 лошадиных сил, хотя в теории можно было бы увеличить эту цифру, однако существуют регламенты, которым необходимо следовать, — рассказал о технических характеристиках автомобиля механик Юрий Волков.

«Сабантуй объединяет семьи»

По традиции до начала праздничного пролога на площадку АО «ТАИФ-НК» заглянули почетные жители Нижнекамска. Ветераны сделали фотографии на память и отчеканили монету с логотипом АО «ТАИФ-НК».



— Сабантуй — общенародный праздник, когда все веселятся и радуются. Это время, когда можно вспомнить все хорошее и загадывать желания на будущее. Для нас, почетных граждан, встречи проходят с теплотой и уважением. Это радует душу. Площадка «ТАИФ-НК» оставила самые приятные впечатления. Особенно запомнился момент с чеканкой монеты, который стал своеобразным символом Сабантуя-2025, — признался почетный житель Нижнекамска Рафаэль Хабибуллин.

Высокую оценку организации Сабантуя в Нижнекамске дал заместитель премьер-министра РТ министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. В сопровождении руководителя исполнительного комитета НМР Радмира Беляева, депутатов Госдумы России Айдара Метшина и Олега Морозова он осмотрел площадку АО «ТАИФ-НК».

Высокую оценку организации Сабантуя в Нижнекамске дал заместитель премьер-министра РТ —министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Альберт Муклаков

Более подробно о представленной развлекательной программе высоким гостям рассказал генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков. Чуть позже в интервью корреспонденту «Реального времени» он признался, что Сабантуй для него — один из важнейших праздников, объединяющий семьи, народы и целые поколения.



— Сабантуй объединяет семьи и дарит возможность собраться вместе. На празднике мы представили концертную программу, насыщенную детскими и молодежными инициативами. Здесь также можно увидеть гоночную машину «ТАИФ-НК». Этот мощный аппарат — гордость нашей команды по автомотоспорту. Автомобиль не только красив, он полностью отражает дух компании «ТАИФ-НК». Но самыми важными для нас остаются дети. Мы дарим возможность провести им этот день весело и позитивно в окружении «ТАИФ-НК». Всех с замечательным праздником — Сабантуем, — поздравил Максим Новиков.

Юным посетителям площадки «ТАИФ-НК» действительно было не до скуки — активностей было предостаточно. Артем Рябов

«ТАИФ-НК» для нас — это большая семья»

Юным посетителям площадки «ТАИФ-НК» действительно было не до скуки — активностей было предостаточно. Некоторые участники ловко закидывали мячи в кольцо, метали обручи, мерялись силой на надувном ринге и оттачивали прыжки на батуте.



— Все потрясающе! Здорово! Обожаю такие конкурсы, — поделилась впечатлениями Самира.



— Настроение отличное. Погода радует. Замечательный праздник. Это очень интересное место с множеством активностей — разносторонние конкурсы, мастер-классы и фотозоны. Ура! Всех с праздником! — не сдерживая эмоции радости, поздравила нижнекамцев Гульназ Усманова.



— Я пришла на Сабантуй с детьми и мамой. Мы решили посетить этот замечательный праздник, чтобы показать детям, как прекрасно в нашем городе и как здорово можно отдыхать и развлекаться. Это отличная возможность провести время вместе. На площадке «ТАИФ-НК» особенно мне понравилась музыка, и мы решили заглянуть сюда, так как увидели много интересного: различные занятия и игры для детей. Хочу поздравить всех с праздником и пожелать, чтобы у каждого все было хорошо, чтобы в жизни царили счастье, благополучие и все самое лучшее, — призналась Ксения Дударева.

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Для работников АО «ТАИФ-НК» Сабантуй — это еще один повод собраться всем вместе в неформальной обстановке, познакомиться семьями и обменяться положительными эмоциями.



— «ТАИФ-НК» для нас — это большая семья. На нашей площадке мы успели сфотографироваться возле гоночного автомобиля, а сын покатался на каруселях. До фотозоны с нейросетью, к сожалению, не дошли — там большая очередь. Однако фотозона сама по себе выглядит потрясающе, — отметил ведущий инженер по промышленной безопасности АО «ТАИФ-НК» Альберт Гасимов.



Торжества продолжались до позднего вечера. Многие участники признались, что время, проведенное в кругу компании, пролетело слишком быстро.