Автомобильный праздник в день праздника плуга

Репортаж с третьего этапа чемпионата страны по ралли-кросу

Состоялся третий этап по ралли-кроссу. Фото: Динар Фатыхов

В минувший уик-энд в Казани завершился третий этап чемпионата России по ралли-кроссу. Любители автоспорта, собравшиеся на автодроме «Высокая гора», стали свидетелями нескольких аварий, большого количества столкновений автомобилей и бескомпромиссной борьбы. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Праздник на авторалли

Одному из главных многостаночников российского автоспорта Раису Минниханову в день финалов — 8 июня — исполнилось 64 года. Встретить праздник он предпочел в машине, соревнуясь с соперниками и глотая пыль на трассе.

Раис Минниханов предпочел встретить праздник на трассе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первые финалы разыгрывались в дисциплине «Кросс-Кар», финал которого на втором этапе выиграл представитель команды «Салават» Рустам Фатхутдинов. Он и сейчас сохранил свое 1-е место. Другой татарстанец, Борис Гарифуллин, остался третьим, как и в прошлый раз, две недели назад, опередив в борьбе за бронзу именинника Минниханова. Изменился только вице-чемпион, и в этот раз им стал челнинец Азат Бадрутдинов.

В следующем классе гонок Д2Н поменялась вся тройка призеров. Начать с того, что серебряный призер прошлых соревнований Александр Тихонов из Свердловской области не смог даже выйти в финал, побившись в предварительных заездах. Также не вышел в финал Даниил Жаворонков из Набережных Челнов, но произошло это при любопытных обстоятельствах.

В одном из предварительных заездов жребий свел вместе Даниила и Олега Жаворонковых. Победитель второго этапа Олег не смог уехать, заглохнув на стартовой решетке, а Даниил стартовал, не испытав подобных проблем. И затем он практически половину гонки из четырех кругов бился с Раисом Миннихановым с переменным успехом, пока его автомобиль не стал испытывать технические неполадки.

На трассе кросс-кары. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пойманная крыша и перезаезд



В финальном заезде достаточно быстро из борьбы выбыл Михаил Тюрин. Тройку призеров составили Андрей Пироженко из Брянска, опередивший казанцев Станислава Минникаева и Рузаля Баширова. А Олег Жаворонков с Раисом Миннихановым устроили корриду на автомобилях в борьбе за 4-е место.

В классе «Супер-1600» победитель прошлого этапа Станислав Новиков из Ленинградской области не дошел до финала, угодив в аварию. Не повезло и другому Станиславу — казанцу Миннекаеву, у которого оторвало колесо в жесткой борьбе с земляком Разилем Валиахметовым. В итоге эвакуаторам пришлось увозить машину Миннекаева из джокера. Однако же он все-таки вышел на старт финала, где из-за фальстарта чуть задержался вице-чемпион прошлого этапа Рифат Галлямов.

Эта троица — Минниханов — Миннекаев — Галлямов устроила триллер для любителей не только автогонок, но и острых ощущений. Все трое рванули со старта, не заезжая в джокер, а потом, выехав на прямую, вдруг выстроились, как на параде в один ряд. Это было бы красиво и символично, если бы гонщики не выжимали из своих автомобилей максимум лошадиных сил. В результате машина Миннекаева, ехавшая по центру, вдруг как будто бы вырвалась из объятий и пустилась выделывать акробатические пируэты, перевернувшись несколько раз, что называют «поймать крышу». Инцидент выглядел так страшно, что организаторам пришлось остановить гонку, поскольку не было никакой возможности ее продолжать — перенесли этот финал на конец соревнований.

Авария автомобиля — не самое страшное, что может произойти в автоспорте. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Долгожданная победа и подарок

Для того, чтобы устранить препятствия после аварии и восстановить трассу, пришлось объявлять незапланированный перерыв. А перерыв — это время маскотов и аниматоров.



Автоспорт даже при соблюдении высочайших требований безопасности был и продолжает оставаться видом спорта повышенной опасности. Увы, но между вторым и третьим этапами по ралли-кроссу на «Высокой горе» на четвертом спецучастке ралли «Пушкинские горы» погиб штурман Никита Северюхин. Это другой вид автоспорта, другая трасса, но общая трагедия автомобильного спорта.

В следующем классе «СуперАвто» именинник наконец-то дождался подарка, причем сделанного собственными руками. Раис Минниханов опередил москвича Станислава Кокорева и земляка Егорова, заняв 1-е место в финале.



Дружелюбный маскот . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После чего собравшиеся болельщики порадовались 2-му месту Рустама Фатхутдинова, который к победе на «Кросс-карах» добавил серебро в классе автомобилей «Национальный».

Что касается повторного старта в классе «Супер 1600», то 1-е и 2-е места там также остались за хозяевами трассы Рифатом Галлямовым и Разилем Валиахметовым. После двух подряд успешно проведенных этапов чемпионата страны можно наконец-то отметить все памятные даты и национальные праздники.

