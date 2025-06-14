День в истории 14 июня: в Казани создали Институт Марджани, в России открыли финал ЧМ по футболу
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 14 июня 2025 года
Сегодня, 14 июня, во всем мире отмечают праздник донора крови и день жонглирования. Семь лет назад в России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу, 29 лет назад был создан Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, 30 лет назад группа террористов во главе с Шамилем Басаевым напала на город Буденновск. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Шарль Кулон и Александр Волков
- 1736 — французский ученый-физик Шарль Кулон (скончался 23 августа 1806 года). Его именем названы единица электрического заряда и закон взаимодействия электрических зарядов.
- 1835 — русский пианист-виртуоз и дирижер Николай Рубинштейн (скончался 23 марта 1881 года). Он основал Московскую консерваторию.
- 1871 — советский конструктор стрелкового оружия Федор Токарев (скончался 7 июня 1968 года). Разработал ручной пулемет на базе станкового Максима. Позже конструктор создал первый в России пистолет-пулемет, рассчитанный на револьверные патроны.
- 1891 — советский писатель Александр Волков (скончался 3 июля 1977 года). Он известен как автор книг о девочке Элли и Изумрудном городе.
- 1903 — американский математик Алонзо Черч (скончался 11 августа 1995 года).
- 1915 — директор Казанского компрессорного завода Тихон Ломакин (скончался 26 августа 2002 года).
- 1924 — советский писатель Владимир Солоухин (скончался 4 апреля 1997 года).
- 1928 — латиноамериканский революционер Эрнесто Че Гевара (скончался 9 октября 1967 года).
- 1946 — президент США Дональд Трамп.
- 1951 — советский и российский кинорежиссер Александр Сокуров.
Кто скончался: Александр Островский и Хорхе Луис Борхес
- 1886 — русский драматург Александр Островский (родился 12 апреля 1823 года). В числе его произведений — пьесы «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», «Бесприданница», «Без вины виноватые», «Снегурочка»
- 1920 — немецкий социолог Макс Вебер (родился 21 апреля 1864 года).
- 1927 — английский писатель Джером К. Джером (родился 2 мая 1859 года). Самое популярное произведение Джерома — повесть «Трое в лодке, не считая собаки».
- 1946 — шотландский инженер Джон Лоуги Бэрд (родился 13 августа 1888 года). Получил известность за создание первой механической телевизионной системы.
- 1986 — аргентинский писатель Хорхе Луис Борхес (родился 24 августа 1899 года).
- 2012 — уроженец Казани, заслуженный художник России Ильдар Зарипов (родился 13 ноября 1939 года).
- 2018 — советский и российский актер, кинорежиссер Станислав Говорухин (родился 29 марта 1936 года). Учился на геологическом факультете Казанского государственного университета, но по специальности работал недолго — увлекся кинематографом.
Праздники: День донора крови и День жонглирования
- Всемирный день донора крови. Его учредили в 2005 году на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. День был выбран неспроста: 14 июня 1868 года родился врач Карл Ландштейнер, который открыл группы крови человека.
- Всемирный день жонглирования. Неофициальный праздник отмечают в субботу, ближайшую к 17 июня. Он приурочен к дате основания Международной ассоциации жонглеров, созданной в 1947 году.
- Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году — ее поддержали сразу 500 человек из более чем 40 стран.
- Международный банный день. Неофициальный праздник приурочен ко дню памяти святого врачевателя Агапита Печерского. По преданиям, он использовал баню в качестве одного из средств лечения.
- Всемирный день вязания на публике. Его отмечают в одну из суббот июня. Впервые праздник прошел во Франции в 2005 году, а затем стал популярен и в других странах.
- День работника миграционной службы России. Праздник был установлен указом президента России в 2007 году.
- День мебельщика в России. Его празднуют каждую вторую субботу июня уже более 10 лет.
События в истории: Чечня вошла в состав России, основали Севастополь, сняли запрет на сальто в фигурном катании
- 1777 — Конгресс США утвердил звездно-полосатый флаг страны. Ежегодно 14 июня в США отмечают день американского флага.
- 1783 — на западном берегу Южной бухты были заложены первые каменные постройки Севастополя. Эта дата считается днем основания города.
- 1834 — американец Исаак Фишер-младший запатентовал наждачную бумагу.
- 1859 — Чечня стала частью Российской империи. Это произошло в ходе Кавказской войны 1817—1864 годов.
- 1897 — в Российской империи законодательно запретили воскресную работу. Император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни.
- 1909 — состоялось официальное открытие «Кавказской Ривьеры». После революции 1917 года на ее базе открылся один из первых в Сочи санаториев.
- 1918 — Совет народных комиссаров свежесозданной РСФСР издал постановление «Об отпусках».
- 1963 — Советский Союз запустил в космос пятый пилотируемый космический корабль из серии «Восток». Валерий Быковский тогда провел один в космосе пять суток.
- 1992 — в Рио-де-Жанейро завершилась Конференция ООН, на которой была принята Декларация по окружающей среде и развитию.
- 1995 — группа террористов во главе с Шамилем Басаевым напала на город Буденновск в Ставропольском крае. Согласно официальным данным, в результате теракта погибли 129 человек.
- 1996 — указом президента РТ Минтимера Шаймиева был создан Институт истории Академии наук Республики Татарстан. В 2002 году ему присвоили имя татарского ученого-мыслителя, религиозного и общественного деятеля Шигабутдина Марджани. Именно здесь обосновали факты 1000-летия Казани и Елабуги.
- 2018 — в России состоялось открытие финальной части чемпионата мира по футболу.
- 2024 — ISU отменил запрет на сальто в фигурном катании, который действовал с 1975 года. В этот же день Международный олимпийский комитет принял решение о создании Олимпийских киберспортивных игр.
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