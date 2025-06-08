Гид по улице Николая Ершова: дорожники, юные архитекторы и рыцари

Прогулка по улице Николая Ершова, часть 7-я

Кооперативный институт. Фото: скриншот с сайта Гугл.карты

«Реальное время» продолжает рассказывать об интересных исторических местах улицы Николая Ершова в Казани. Перейдя сложный перекресток на пересечении с Патриса Лумумбы и Гвардейской, мы оказываемся в старой части Советского района, который появился в 1957 году. Чуть ниже здесь расположена Клыковская стройка, вошедшая в состав города в ноябре 1924 года. В 1930 годы эта часть города стала преображаться, когда в районе появились хладокомбинат, «Пишмаш» (будущий «Терминал»), промкомбинат («Хитон»), а после войны — Компрессорный завод, завод математических машин, завод «Газоаппарат», далее — мясной и молочный комбинаты.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (Ершова, 31а)

Одно из самых молодых зданий этого района по иронии судьбы находится в одном из наиболее проблемных с точки зрения транспорта мест Казани. Заодно оцените количество бордюров на дороге в сторону Арского кладбища. Минтранс появился в начале 2003 года и до сих пор является объектом пристальной критики и властей, и СМИ. Само здание маскируется под ар-деко: из-за множества высоких окон кажется, что основная часть рассечена лопатками. Благодаря таймлану сервисов карт можно увидеть, что постепенно здание изменило цвет.

Минтранспорта. скриншот с сайта Гугл.карты

КГАСУ (Ершова, 31б)

Неприметно за Минтрансом стоят несколько зданий архитектурного университета. В частности, здесь располагается «Дашка», детская архитектурно-дизайнерская школа. Школа появилась на архитектурном факультете КИСИ в 1987 году, сначала в виде студии детского творчества, а в 1990 году превратилась в «Дашку». Здесь есть своя библиотека, выставочный зал. Во дворе стоит арт-объект одного из авторов мечети «Кул-Шариф» — Искандэра Сайфуллина. Здесь учится более 3000 человек в трех возрастных группах: от 5 до 10 лет, 11—14 лет и 9—10-классники.

КГАСУ. скриншот с сайта Гугл.карты

Волжский НИИ углеводородного сырья (Ершова, 35а)

В советское время он назывался Всесоюзным научно-исследовательским институтом углеводородного сырья. ВНИИУС появился 19 апреля 1965 года приказом Госкомитета нефтеперерабатывающей промышленности при Госплане СССР. За трехэтажным зданием с массивным фронтоном и пилонами скрывается большая дворовая территория с гаражами, складами и мастерскими. В 1990-е ВНИИУС сотрудничал с американской компанией Chevron. А в 2005 году стал АО «ВНИИУС», коммерческой организацией.

Малоэтажка на Ершова. скриншот с сайта Гугл.карты

Малоэтажный дом (Ершова, 56)

Для научных деятелей, особо ценных в советское время, строили и соответствующее жилье. Улица Ершова и ее окружающие районы — возможность исследовать «улучшенную» массовую архитектуру второй половины XX века. К примеру, это трехэтажный дом 1961 года, то есть расцвета хрущевских реформ в области строительства.

Казанский кооперативный институт (Ершова, 58)

Кооперативный институт появился в 1987 году. Но Российский университет кооперации, филиалом которого он является, отсчитывает историю с августа 1912 года, когда на Втором Всероссийском кооперативном съезде в Киеве было принято решение открыть кооперативний институт. Начали тогда с кооперативной школы при Московском Народном университете им. А.Л. Шанявского. Потом, в 1918 году, появился Всероссийский кооперативный институт в Москве, который закрылся через год, возродился в 1930-м как Московский институт советской кооперативной торговли. Во время войны он работал в Казахстане, позднее его объединили с Московским институтом народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. Далее он уже назывался Московским кооперативным институтом и работал в Мытищах. В 1987-м институт стал учебно-научным комплексом, в 1990-е — Московским университетом потребительской кооперации, потом уже РУК — у него 18 филиалов и 7 представительств.

Нет, не замок. скриншот с сайта Гугл.карты

Ресторан (Искра, 7)

Ныне «Вкусно — и точка», когда-то «Макдональдс», а изначально, что понятно по внешнему виду, — ресторан «Ланцелот». Открыли его в начале нулевых. У входа в ресторан на 110 человек стояли швейцары в костюмах эпохи Средневековья, у официантов был тот же дресс-код. В залах — факелы, щиты, деревянные столы, стулья-троны, на стене — голова кабана. В меню были «Стрелы герольда», «Подарок короля Артура», «Кольцо Мэрлина», «Доблестный воин», «Лукошко эльфов». Плюс внушительный чек (для начала нулевых). Закрылся «Ланцелот» в 2006-м, а в 2008-м здание было выставлено на продажу. Но купила его сеть «Макдоналдс» только в 2013-м, чтобы через два года открыть ресторан. С началом СВО у здания вновь сменился владелец.