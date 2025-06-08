Гид по улице Николая Ершова: дорожники, юные архитекторы и рыцари
Прогулка по улице Николая Ершова, часть 7-я
«Реальное время» продолжает рассказывать об интересных исторических местах улицы Николая Ершова в Казани. Перейдя сложный перекресток на пересечении с Патриса Лумумбы и Гвардейской, мы оказываемся в старой части Советского района, который появился в 1957 году. Чуть ниже здесь расположена Клыковская стройка, вошедшая в состав города в ноябре 1924 года. В 1930 годы эта часть города стала преображаться, когда в районе появились хладокомбинат, «Пишмаш» (будущий «Терминал»), промкомбинат («Хитон»), а после войны — Компрессорный завод, завод математических машин, завод «Газоаппарат», далее — мясной и молочный комбинаты.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан (Ершова, 31а)
Одно из самых молодых зданий этого района по иронии судьбы находится в одном из наиболее проблемных с точки зрения транспорта мест Казани. Заодно оцените количество бордюров на дороге в сторону Арского кладбища. Минтранс появился в начале 2003 года и до сих пор является объектом пристальной критики и властей, и СМИ. Само здание маскируется под ар-деко: из-за множества высоких окон кажется, что основная часть рассечена лопатками. Благодаря таймлану сервисов карт можно увидеть, что постепенно здание изменило цвет.
КГАСУ (Ершова, 31б)
Неприметно за Минтрансом стоят несколько зданий архитектурного университета. В частности, здесь располагается «Дашка», детская архитектурно-дизайнерская школа. Школа появилась на архитектурном факультете КИСИ в 1987 году, сначала в виде студии детского творчества, а в 1990 году превратилась в «Дашку». Здесь есть своя библиотека, выставочный зал. Во дворе стоит арт-объект одного из авторов мечети «Кул-Шариф» — Искандэра Сайфуллина. Здесь учится более 3000 человек в трех возрастных группах: от 5 до 10 лет, 11—14 лет и 9—10-классники.
Волжский НИИ углеводородного сырья (Ершова, 35а)
В советское время он назывался Всесоюзным научно-исследовательским институтом углеводородного сырья. ВНИИУС появился 19 апреля 1965 года приказом Госкомитета нефтеперерабатывающей промышленности при Госплане СССР. За трехэтажным зданием с массивным фронтоном и пилонами скрывается большая дворовая территория с гаражами, складами и мастерскими. В 1990-е ВНИИУС сотрудничал с американской компанией Chevron. А в 2005 году стал АО «ВНИИУС», коммерческой организацией.
Малоэтажный дом (Ершова, 56)
Для научных деятелей, особо ценных в советское время, строили и соответствующее жилье. Улица Ершова и ее окружающие районы — возможность исследовать «улучшенную» массовую архитектуру второй половины XX века. К примеру, это трехэтажный дом 1961 года, то есть расцвета хрущевских реформ в области строительства.
Казанский кооперативный институт (Ершова, 58)
Кооперативный институт появился в 1987 году. Но Российский университет кооперации, филиалом которого он является, отсчитывает историю с августа 1912 года, когда на Втором Всероссийском кооперативном съезде в Киеве было принято решение открыть кооперативний институт. Начали тогда с кооперативной школы при Московском Народном университете им. А.Л. Шанявского. Потом, в 1918 году, появился Всероссийский кооперативный институт в Москве, который закрылся через год, возродился в 1930-м как Московский институт советской кооперативной торговли. Во время войны он работал в Казахстане, позднее его объединили с Московским институтом народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. Далее он уже назывался Московским кооперативным институтом и работал в Мытищах. В 1987-м институт стал учебно-научным комплексом, в 1990-е — Московским университетом потребительской кооперации, потом уже РУК — у него 18 филиалов и 7 представительств.
Ресторан (Искра, 7)
Ныне «Вкусно — и точка», когда-то «Макдональдс», а изначально, что понятно по внешнему виду, — ресторан «Ланцелот». Открыли его в начале нулевых. У входа в ресторан на 110 человек стояли швейцары в костюмах эпохи Средневековья, у официантов был тот же дресс-код. В залах — факелы, щиты, деревянные столы, стулья-троны, на стене — голова кабана. В меню были «Стрелы герольда», «Подарок короля Артура», «Кольцо Мэрлина», «Доблестный воин», «Лукошко эльфов». Плюс внушительный чек (для начала нулевых). Закрылся «Ланцелот» в 2006-м, а в 2008-м здание было выставлено на продажу. Но купила его сеть «Макдоналдс» только в 2013-м, чтобы через два года открыть ресторан. С началом СВО у здания вновь сменился владелец.
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