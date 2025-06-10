День в истории 10 июня: в Болгаре открыли Белую мечеть, в Ижевске основали концерн «Калашников»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 10 июня 2025 года
Сегодня, 10 июня, отмечают Всемирный день мороженого. 13 лет назад в Болгаре открыли комплекс «Белая мечеть», 90 лет назад в США создали первую группу анонимных алкоголиков, 104 года назад был основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна». Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Хэтти Макдэниел и Валентин Смирнитский
- 1819 — французский живописец Гюстав Курбе (скончался 31 декабря 1877 года).
- 1870 — советский ученый, хирург, создатель советской клинической школы Сергей Спасокукоцкий (скончался 17 ноября 1943 года).
- 1893 — американская актриса Хэтти Макдэниел (скончалась 26 октября 1952 года). Она стала первой афроамериканкой, удостоенной премии «Оскар» за роль Мамушки в фильме «Унесенные ветром».
- 1897 — вторая дочь императора Николая II Великая княжна Татьяна Николаевна (скончалась 17 июля 1918 года). Была расстреляна в Екатеринбурге вместе со всей императорской семьей.
- 1921 — супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский (скончался 9 апреля 2021 года).
- 1929 — певица, народная артистка СССР Людмила Зыкина (скончалась 1 июля 2009 года).
- 1944 — советский и российский актер Валентин Смирнитский.
- 1983 — российская певица, заслуженная артистка Татарстана МакSим. Настоящее имя — Марина Абросимова. Уроженка Казани.
Кто скончался: Василий Перов и Хасан Туфан
- 1836 — французский физик Андре Ампер (родился 20 января 1775 года).
- 1858 — британский ботаник Роберт Броун (родился 21 декабря 1773 года). Открыл хаотическое частиц движение, названное в честь него «броуновским».
- 1882 — русский живописец, один из родоначальников жанровой картины Василий Перов (родился 2 января 1834 года).
- 1976 — американский кинорежиссер, основатель кинокомпании Paramount Pictures Адольф Цукор (родился 7 января 1873 года).
- 1981 — татарский поэт и писатель Хасан Туфан (родился 10 декабря 1900 года).
- 1982 — жена и муза Сальвадора Дали Гала (родилась 7 сентября 1894 года). Настоящее ее имя — Елена Дьяконова. Родилась в Казани.
- 1959 — советский детский писатель Виталий Бианки (родился 11 февраля 1894 года).
- 2008 — советский и киргизский писатель Чингиз Айтматов (родился 12 декабря 1928 года).
Праздники: День мотоциклиста и День Португалии
- Всемирный день мороженого. Считается, что именно 10 июня 1786 года в США начались массовые продажи этого десерта.
- Всемирный день модерна. Дата была выбрана в память о двух великих архитекторах этой эпохи: Эдена Лехнера и Антонио Гауди.
- Всемирный день мотоциклиста. Впервые его отметили в июле 1992 года. Дату празднования несколько раз переносили, сейчас день мотоциклиста назначен на второй вторник июня.
- День Португалии. Дата празднования — это день смерти великого национального поэта Луиса Камоэнса. Во всех крупных городах страны, включая столичный Лиссабон, 10 июня организовывают торжественные мероприятия и массовые культурные празднества.
События в истории: основали музей-усадьбу «Ясная Поляна», открыли «Союзмультфильм», в США запатентовали шариковую ручку
- 1793 — в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк.
- 1807 — в России был основан будущий концерн «Калашников», на тот момент — Ижевский оружейный завод.
- 1846 — шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент на пневматические шины.
- 1921 — был основан Государственный музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».
- 1931 — между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела».
- 1935 — в США создали первую группу анонимных алкоголиков. Ее основали в штате Огай биржевый маклер Уильям Уилсон и хирург Роберт Смит в городке Акрон.
- 1936 — в Москве основали киностудию «Союзмультфильм». В числе снятых ею фильмов — «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Трое из Простоквашино», «Малыш и Карлсон», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Ежик в тумане», «Котенок по имени Гав».
- 1942 — немецкие войска стерли с земли чешскую деревню Лидице. Все проживавшие в нем мужчины были убиты на месте, женщины отправлены в концлагеря. Это стало «актом возмездия» за убийство «выдающегося человека германской нации», протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха.
- 1943 — в США запатентовали шариковую ручку. Документ получил американский коммивояжер Милтон Рейнолдс, хотя создал и начал продавать ее венгерский журналист Ласло Биро.
- 1944 — началась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск. Она стала завершающей операцией битвы за Ленинград в годы Великой Отечественной войны.
- 2012 — в Болгаре открыли комплекс «Белая мечеть». Он расположен недалеко от въезда в город, рядом с южными воротами музея-заповедника.
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