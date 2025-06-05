В Казани произошло задымление метро «Козья Слобода», в Тихом океане загорелось судно с 3 тыс. авто
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 5 июня.
- В Казани 4 июня в 23.36 мск на станции «Козья Слобода» из-за скачка напряжения произошло задымление на внешних сетях соединительной муфты на высоковольтном кабеле. Метрополитен переключился на резервное питание и включил вентиляцию. Сотрудники самостоятельно устранили задымление и заменили муфту, пожарные не привлекались, угрозы для пассажиров не было. Движение поездов идет в обычном режиме, заверили в МУП «Метроэлектротрансе».
- Минцифры планирует к концу сентября 2025 года ввести на «Госуслугах» оформление налоговых вычетов за образование, включая обучение за границей. Одновременно с этим появится налоговый калькулятор для их расчета. Ведомство также рассматривает расширение онлайн-подачи вычетов в будущем.
- Президент России Владимир Путин проведет заседание совета по поддержке русского языка и языков народов страны. На видеоконференции обсудят создание единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе, поддержку библиотечных фондов, учителей из новых регионов, запуск игры «Скажи по-русски» и возрождение чтецких программ.
- В России к 2027 году возможно появление первых беспилотных такси, считает Максим Болотских из консалтинговой компании «Яков и Партнеры». Развитие беспилотного транспорта поддерживается экспериментальными правовыми режимами и обусловлено ростом стоимости труда водителей, их дефицитом и сложностями с поиском. Напомним, «Яндекс» уже тестирует беспилотные автомобили в Иннополисе, «Сириусе» и московском Ясенево.
- Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу и заверил его в безусловной поддержке Россией северокорейской позиции по Украине и другим международным вопросам. Они обсудили укрепление стратегического партнерства, сотрудничество в различных областях, ситуацию вокруг Украины, а также международную и региональную обстановку. Обе стороны заявили о полном совпадении позиций. Ким Чен Ын выразил уверенность в победе России в защите суверенитета и передал привет Путину, российскому правительству, армии и народу. Шойгу и Ким Чен Ын также обсудили планы восстановления Курской области.
- В Тихом океане горит грузовое судно Morning Midas, перевозящее около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей, в Мексику. Судно находится в 555 километрах от острова Адак. Экипаж из 22 человек эвакуирован Береговой охраной США на другое судно, пострадавших нет. Компания Zodiac Maritime сообщает, что экипаж пытался потушить пожар, но безуспешно. Причины возгорания пока неизвестны. Судно вышло из Китая 26 мая и должно было прибыть в Мексику 15 июня.
- Власти КНР объявили награду за информацию о 20 подозреваемых в кибератаках на материковый Китай. Эти люди связаны с администрацией Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП). Управление общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу обещает 10 тыс. юаней за информацию о каждом подозреваемом.
- В апреле поставки российских нефтепродуктов в Турцию значительно сократились, как показывают данные турецкой статслужбы. Импорт упал на четверть по сравнению с прошлым годом и на 11% относительно марта, достигнув минимума с сентября 2022 года ($735,7 млн). Несмотря на это, Россия остается ключевым поставщиком, обходя Египет, Индию, Францию и Италию. За первые четыре месяца года Турция приобрела нефтепродуктов из России на $3,3 млрд (меньше на 14,5% год к году), в основном газовые масла, топливо для реактивных двигателей и легкие нефтепродукты.
- За прошедшую ночь было уничтожено 30 БПЛА над регионами России, из них 15 — над Ростовской областью, 11 — над Крымом, два — над белгородской областью и по одному — над Московским регионом и Курской областью.
Рената Валеева
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