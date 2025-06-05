О химии доступно и интересно: в Казани открыли выставку «Дом полимеров»

Фото: предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

В Присутственных местах Казанского Кремля состоялось торжественное открытие выставки «Дом полимеров», уникального проекта, нацеленного на популяризацию химических наук среди молодежи. Интерактивная экспозиция предлагает посетителям погрузиться в увлекательный мир полимеров и нефтехимии, познакомиться с их применением в повседневной жизни и узнать о карьере в этой перспективной сфере. Выставка уже привлекла внимание школьников, за первые дни работы ее посмотрели более 1000 посетителей. Подробности — в материале «Реального времени».

Цель — популяризация химии

Проект «Дом полимеров» был впервые представлен СИБУРом на международной выставке «Россия» на ВДНХ в 2023–2024 годах, где его посетили более 160 тысяч человек, включая 6,5 тысячи школьников. В период реконструкции московского павильона выставка путешествует по городам присутствия компании, уже побывав в Дзержинске, Кстово, Благовещенске, Ноябрьске, Нягани и Пыть-Яхе, где ее посетили 12 тысяч человек, включая 7,3 тысячи школьников.

С 31 мая выставка развернулась в Казани. Сегодня же состоялось ее официальное открытие.

Выставка направлена на популяризацию химии среди школьников и студентов, а также на ознакомление широкой аудитории с технологиями производства и переработки полимеров.

— У проекта есть миссия — знакомить широкую аудиторию с достижениями, производством и технологиями нефтегазохимической отрасли. Также мы ставим цель формировать интерес к изучению химии среди школьников и студентов. Более 50% школьников после экскурсии и урока в стенах «Дома полимеров», согласно опросам, планируют связать свое будущее или образование с химией, — рассказал, открывая мероприятие, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил за организацию выставки. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил за организацию выставки.

— Это очень интересно и познавательно. Спасибо, что находите время заниматься такими важными проектами. Они указывают на ваше уважение к городу и его людям. Уверен, большинство детей после увиденного захотят связать жизнь с нефтехимией и заниматься процветанием наших предприятий, — отметил он.

Уже после экскурсии по экспонатам Ильсур Метшин признался журналистам, что искренне впечатлен увиденным.

— Даже уходить не хочется. Обязательно порекомендую детям и внукам. Если бы я в детстве попал на такую выставку, был бы сейчас генеральным директором «Казаньоргсинтеза», а не мэром, — с улыбкой заметил он.

На выставке можно потрогать полимеры. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Интерес к химии у школьников растет

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, выступая на церемонии открытия, отметил рост интереса к химии среди школьников республики.

— Приятно, что у нас из года в год растет число школьников, которые выбирают ЕГЭ по химии: 14% наших выпускников взяли этот предмет, всего в Татарстане более 5,5 тыс. детей изучат химию на углубленном уровне в 10–11 классах, и более 2 тыс. детей — в 8–9 классах. Это означает, что молодежь продолжает прославленные традиции химической школы Казани. Интерес к химии пробуждается там, где созданы для этого условия, как в Казани и в Татарстане, — подчеркнул он.

По его словам, росту интереса способствуют и отраслевые компании.

— Наши партнеры, прежде всего СИБУР, много внимания уделяют профориентации, работе со школьниками, открывают профильные классы. И мы сейчас видим результаты их работы, — рассказал министр.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин отметил рост интереса к химии среди школьников республики. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Согласен с ним и ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков.

— Такие инициативы очень важны. Если детям не показать полезность химии, не прививать любовь к этой отрасли, у них не будет желания поступать в профильные учебные заведения. Для абитуриента, для студента очень важно присутствие работодателя, они должны видеть, какие у них в будущем перспективы. СИБУР это прекрасно осознает, компания постоянно присутствует в жизни университета. За это им огромное спасибо, — рассказал он.

На церемонии ни раз было озвучено, что изучение химии может открыть перед молодежью большой горизонт развития. Пример этого — студент 2-го курса университета Артур Багавеев.

Он признается, что любовь к предмету пробудила учитель химии. Благодаря ей он начал участвовать в олимпиадах и конференциях. Уже в 10-м классе Артур начал сотрудничество с СИБУРом. Сейчас он на втором курсе и уже имеет свое производство в сфере косметической химии, продолжая развиваться в нефтехимической компании.

Всего в Татарстане более 5,5 тыс. детей изучат химию на углубленном уровне в 10–11 классах, и более 2 тыс. детей — в 8–9 классах. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

Погружение в мир полимеров

После церемонии гости выставки вместе с детьми ознакомились с экспозициями.

У выставки две ключевые особенности — интерактивность и доступный язык. Дети не просто слушают, а участвуют в процессе: «тушат факел», потянув рычаг, открывая вентиль, «пускают газ на переработку» или «разжигают печь пиролиза».

На выставке можно пройти тест и узнать, в каком направлении нефтехимической компании вам будет комфортнее развиваться. Или же положиться на искусственный интеллект, который, без теста, по фотографии предложит вам будущую специальность.

Здесь также можно потрогать полимеры, услышать звуки завода, узнать, как маленькая гранула становится предметом повседневного обихода, а главное — как, работая со сложными веществами, заботиться об экологии.

После церемонии гости выставки вместе с детьми ознакомились с экспозициями. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

В рамках выставки для детей будут организованы лекции и мастер-классы. Посещение выставки и все занятия бесплатны для всех желающих, ее работа продлится до 29 июня.

— Было очень интересно узнать о полимерах больше, потрогать их своими руками. Сделали значки из полимеров, это был очень увлекательный процесс. Рада, что посетила выставку, — рассказала ученица школы №132 Айгуль Газизова.

Под большим впечатлением и другая ученица этой школы Элина Пичушкина:

— Мне понравилась подача материала. Про химию рассказывают очень интересно. Узнала много нового. Особенно интересно было увидеть продукцию и потрогать ее своими руками. Впечатлил СИБУР, оказывается, они занимаются и вторичной переработкой пластика. Это очень здорово, — поделилась она.

Соглашение о сотрудничестве

По словам Айрата Сафина, место для выставки выбрано не случайно.

— Кремль — знаковое место для нашего города и республики. Здесь любят бывать и туристы, и сами горожане. Мы уже три года сотрудничаем с Казанским Кремлем и будем продолжать это партнерство, — подчеркнул он.

В рамках церемонии открытия выставки было подписано соглашение о сотрудничестве между «Казаньоргсинтезом» и Музеем-заповедником «Казанский Кремль». предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

В рамках церемонии открытия выставки было подписано соглашение о сотрудничестве между «Казаньоргсинтезом» и Музеем-заповедником «Казанский Кремль». Документ предусматривает совместную реализацию проектов в сферах культуры, образования, инклюзии, экологии, охраны окружающей среды и волонтерства, а также организацию выставочной деятельности с использованием инновационных мультимедийных решений.

С 2023 года Казанский Кремль является участником программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». В рамках этой программы реализуются летние музейные лагеря для детей с особенностями развития и межрегиональные фестивали, направленные на популяризацию культурного наследия.