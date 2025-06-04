Международный речной хаб, кемпинг-деревня и горнолыжка: куда зазывает инвесторов новый глава Нижнекамска

Район готовится отгрузить товаров на триллион рублей и ищет инвесторов для развития туризма и общепита

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Промышленность в Нижнекамске идет в гору: в прошлом году было отгружено товаров на 884 млрд рублей, в течение трех лет этот показатель планируют повысить до триллиона. Об этом в ходе «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана заявил новый руководитель исполкома района Радмир Беляев. Но отдыхать многочисленным сотрудникам негде: со сферой услуг и туризмом дела обстоят не так гладко. Подробнее — в материале «Реального времени».

Нижнекамск планирует отгрузить товаров на триллион рублей

— С нами сегодня рекордсмен «Муниципального часа»! Уже третий и, надеюсь, не последний раз [пришел] Радмир Беляев, — так представила сегодняшнего участника встречи глава агентства Талия Минуллина.

Об успехах Менделеевского района на площадке АИР его бывший глава рассказывал уже дважды. Но в конце апреля Беляев получил повышение и возглавил Нижнекамск, куда и зазывал сегодня инвесторов. Нефтехимическая столица гостьей «Муниципального часа» еще не становилась.

— Район большой и непростой. Там крупные градообразующие предприятия, большие начальники. Все это задает определенный характер работы. Здесь нужна и дипломатия, и тонкая коммуникация, и, конечно, понимание дел, потому что у района есть специфика, — заявила глава АИР.

предоставлено пресс-службой АИР

В начале доклада Радмир Беляев похвастался экономическими показателями района, который в Татарстане занимает второе место по объему отгруженной продукции и валовому территориальному продукту (ВТП), уступая лишь Казани. В прошлом году Нижнекамск отгрузил товаров на 884 млрд рублей и в течение трех лет планирует увеличить этот показатель до триллиона. Амбициозную цель поставил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Индекс промышленного производства в районе — 102%. «Не во всех районах за первый квартал он положительный», — отметил спикер. Объем ВТП составил 464 млрд рублей. На район пришлось порядка 18% отгруженной продукции республики, сообщил Беляев.

Почетное второе место Нижнекамск занимает и по объему инвестиций в основной капитал. В 2024 году Нижнекамский район привлек 164,4 млрд рублей.



скриншот презентации

Плановый показатель на 2025-й — 172 млрд рублей. «Но уже сейчас мы видим, что этот показатель будет больше», — добавил Беляев. Только по первому кварталу инвестиции приросли на 45% относительно аналогичного периода прошлого года.

Холодильники, вентиляторы и пластмасса под давлением

Подробно глава района рассказал о планах крупных предприятий. ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «СИБУР») завершил строительство комплекса ЭП-600 почти за 200 млрд рублей. Пусконаладочные работы недавно провели на производстве гексена — полупродукта для производства базовых полимеров и других продуктов нефтехимии. В него вложили 28,4 млрд рублей. Согласно презентации, в этом году также примутся за цепочку производства стирола более чем за 182 млрд рублей.

— Что касается АО «Танеко» (ПАО «Татнефть»), общая стоимость строительства комплекса глубокой переработки — 865 млн рублей. Это перспективный проект. Инвестиции в строительство завода по производству терефталевой кислоты* сейчас рассматриваются — это 109,5 млрд рублей, — рассказал Беляев и добавил, что сроки реализации проекта — пять лет.

Какие компании пополнят рынок Нижнекамска в ближайшее время? ООО «Совитал» откроет производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования. Объем инвестиций — 770 млн рублей. Работы начаты еще с 2024-го, выход на производственную мощность запланирован на 2026 год. Кроме того, производство пластмассовых изделий путем литья под давлением за 130 млн рублей откроет ООО «Пластдело». На полную мощность проект выйдет в следующем году.



Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Индустриальный парк за 1,3 трлн рублей, международный хаб за 17 млрд

10 лет заложили на создание международного производственно-логистического хаба на базе грузового речного порта. Этим займется АО НТЗ «Тэмпо». Масштабный проект потребует 17 млрд рублей и будет закончен к 2034-му. В целом каталог инвестиционных проектов постоянно пополняется, говорит Беляев. Сейчас их насчитывается 32 на общую сумму 235 млрд рублей.

В районе открыто семь промышленных парков. В планах — создание третьей очереди промпарка «Нижнекамск». Этот вопрос отдельно обсудят с СИБУРом. «Будем приоритетно приглашать предприятия по переработке полимеров на готовую инженерную инфраструктуру промышленной площадки», — пообещал Беляев.

Под строительство индустриального парка ОЭЗ «Алабуга» готовят 777 га земли. Сейчас идет проектирование линейных объектов, рассказал глава района. Мегапроект потребует внушительной суммы — 1,3 трлн рублей. Меньший объем средств — 132 млрд рублей — необходим для создания ОЭЗ «Зеленая долина» (ПАО «Татнефть»). Ее планируют создать к 2028 году.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Малый и средний бизнес развиваться не спешит

— Нижнекамск богат на крупные, амбициозные инвестиционные проекты. На ближайшие 10 лет, Алла бирса (даст Бог, — прим. ред.), мы работой обеспечены, — уверен Беляев.

А вот инфраструктуры богатому городу не хватает. Как говорила в начале встречи Талия Минуллина, покупательная способность у населения высокая, а мест приложения не так много. Нижнекамск заинтересован в открытии новых точек общепита и гостиниц. «У нас забиты все кафе, все рестораны. «Бинхартс» открыли — туда запись за неделю. Мы готовы рассмотреть и земельные участки, и торговые площади», — говорит глава района. Недостаточно развита индустрия развлечений: «Кинотеатры, сервисы — в таких вещах Нижнекамск нуждается».

Продолжая тему, Талия Минуллина поинтересовалась у Станислава Мартыненко, руководителя службы по связям с госорганами ПАО «Нижнекамскнефтехим» (ПАО «СИБУР»), чего ему больше всего недостает в Нижнекамске. Ответ был неожиданным: химчистки.

«Релоканты, которые к нам приезжают, сразу задаются вопросами: «Где я буду жить, куда ходить, как развлекаться?», — поделился Станислав Мартыненко (слева). предоставлено пресс-службой АИР

Малый и средний бизнес не очень спешит развиваться в городе промышленных гигантов. «Релоканты, которые к нам приезжают, сразу задаются вопросами: «Где я буду жить, куда ходить, как развлекаться?», — поделился Мартыненко.

— Относительно низкая активность малого и среднего бизнеса здесь обусловлена перекосом в сторону больших предприятий. Проще не перегружаться самостоятельностью, а просто идти в найм, где все условия проживания, труда, все прекрасно. Это мое личное мнение. Возможна и излишняя зарегулированность со стороны администрации, — предположил президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана Ильяс Нуриев.



«Мы видим там именно рекреационные проекты, вплоть до горнолыжки. Почему нет?»

Слабо развиты в районе сервисы для туризма, посетовал Беляев: мало баз отдыха, развлечений. Первой ласточкой стала кемпинг-деревня «Камская гавань», которую планируют возвести за 1,7 млрд рублей на месте несостоявшейся Татарской АЭС в Камских Полянах. Ожидается, что на территории появятся яхт-клуб, круглогодичные гостевые дома, зоны тихого и семейного отдыха, а также экстрима. Окупиться проект должен в течение 9,5 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Мы видим там именно такого рода рекреационные проекты, вплоть до горнолыжки. Почему бы и нет? Логистика очень хороша, особенно с учетом новой трассы. И горы, и природа, — убеждал Беляев.



Галия Гарифуллина