Экс-тренер «Рубина» Бердыев перестал выходить на связь, в Японском море загорелось российское судно
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 4 июня.
- На Международной олимпиаде по химии в Ташкенте российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль. Среди победителей два ученика из Казани: Саид Нургаянов из лицея №131 и Азамат Шарафиев из СОШ №9. Вице-премьер и министр просвещения поздравили ребят с блестящим результатом, подчеркнув важность достижений в области химии для будущего России.
- Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил о готовности сената принять законопроект о новых санкциях против России. Сенаторы, по его словам, считают санкции очень жесткими. Напомним, законопроект предусматривает высокие пошлины на товары из стран, покупающих российские энергоресурсы, и запрет на покупку американцами российских облигаций.
- На судне «Айсберг», следовавшем из Приморья в Южную Корею, в Японском море, южнее Владивостока, произошел пожар. Все 17 членов экипажа спаслись и следуют в Пусан на транспортном рефрижераторе. Судно остается на плаву, его дальнейшая судьба зависит от судовладельца. Разлива топлива нет, моряки не пострадали. Пожар, предположительно, начался в машинном отделении, и его не тушили.
- Главный тренер азербайджанского «Турана» Курбан Бердыев пропустил заседание руководства клуба и не отвечает на звонки по телефону. СМИ сообщают, что после окончания сезона в Азербайджане тренер вернулся в Россию и перестал выходить на связь. На заседании планировали обсудить планы и состав на новый сезон, но Бердыев не приехал. Напомним, с 2001 по 2013 и с 2017 по 2019 год Бердыев работал в казанском «Рубине», он дважды привел команду к чемпионству в России и победил в Кубке страны. В этом сезоне
- «Туран» занял четвертое место в чемпионате Азербайджана.
- Центробанк поддержал предложение о создании публичного реестра проверенных подрядчиков для индивидуального жилищного строительства. Это решение призвано защитить граждан от мошенников при использовании ипотечных кредитов на строительство домов. Реестр будет содержать информацию об истории работы подрядных организаций. ЦБ готов сотрудничать с правительством и Минстроем в реализации проекта, рассматривая возможность применения механизмов, подобных тем, что используются для защиты участников долевого строительства.
- Защитник «Рубина» Илья Рожков, ранее вошедший в состав сборной России, покинул ее, чтобы присоединиться к молодежной команде. Об этом сообщили в РФС. Сборная России сыграет с Нигерией 6 июня в Москве и с Белоруссией 10 июня в Минске. Рожков уедет с молодежной сборной в Фергану 4 июня и сыграет с Узбекистаном 5 и 8 июня.
- Юрист Анастасия Билялова рассказала о вводе нового ГОСТа для школьной формы с 1 июля. Этот стандарт определит безопасную и комфортную одежду для школьников, исключая спортивную. Родители смогут выбирать одежду, ориентируясь на ГОСТ, что облегчит поиск подходящих вариантов, если цена будет приемлемой. Однако важно проверять номер, чтобы избежать путаницы с другими стандартами. ГОСТ был утвержден Росстандартом в сентябре прошлого года.
- Поставки российской пшеницы в Турцию увеличились вдвое по сравнению с мартом, достигнув максимального значения с июня прошлого года — $90,2 млн. Это произошло после отмены Турцией в марте ограничений на импорт пшеницы, действовавших с июня 2024 года. Несмотря на апрельский рост, за четыре месяца 2025 года поставки пшеницы из России в Турцию оказались значительно ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Поставки кукурузы, напротив, снизились до минимального уровня.
- Международный турнир «Игры будущего» выиграл награду одной из главных креативных премий России Silver Mercury в номинации «Лучшее массовое мероприятие». Прошедшие в Казани и Сочи Игры собрали более двух тысяч спортсменов из 107 стран, разыгрывался призовой фонд в $10 млн. Руководители проекта подчеркнули, что Игры стали площадкой для объединения поколений, популяризации здорового образа жизни и показали возможности сотрудничества спорта и современных технологий.
- За прошедшую ночь средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь БПЛА над регионами России, из них четыре — над Крымом, два — над Курской и один — над Белгородской областями.
Рената Валеева
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