Год аномального тепла: май стал 12-м месяцем с превышением температурной нормы

Татарстанцев ожидает комфортное жаркое лето

Фото: Максим Платонов

Май стал 12-м к ряду аномально теплым месяцем — весь год температура превышала норму на несколько градусов. И тенденция лишь набирает обороты — впереди татарстанцев ожидает такое же теплое лето. К счастью, отклонение от нормы, по прогнозу Гидрометцентра республики, составит лишь 1 градус, а среднемесячная температура — 18,8 градуса. Подробнее — в материале «Реального времени».

Год аномального тепла

Прошедший май оказался аномально теплым — средняя температура превысила норму на полградуса и достигла 14,7 градуса. Об этом «Реальному времени» рассказал климатолог Тимур Аухадеев.

— Май стал уже 12-м подряд месяцем с аномалией тепла. Эта череда началась еще в июне прошлого года. Первые полгода это объяснялось Эль-Ниньо — глобальным явлением в Атлантическом океане, когда аномально теплеет вода. Сейчас погода формируется под влиянием циклонов, которые всю зиму несли нам тепло. Кроме того, к нам приходило мало воздушных масс с севера, — объяснил он.



Прошедший май оказался аномально теплым — средняя температура превысила норму на полградуса и достигла 14,7 градуса. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Май выделился не только температурой — аномальным оказалось и количество выпавших осадков. Они превысили норму (38 мм) почти в три раза и составили 98 мм. Но, по словам Аухадеева, даже такой объем не побил рекорд 1989 года — тогда выпало 113 мм осадков.



— У нас май был очень контрастным. В течение первой декады мы жили практически с апрельскими температурами — фон был ниже майской нормы. Последняя же декада была по-июльски жаркой, — добавил климатолог.



Аухадеев уточнил: средняя температура последних дней мая превышала 24 градуса.

— У нас бывают такие годы, когда термометр не достигает этой отметки и все лето. А тут сращу три дня в мае, — добавил он. — Естественно, это сказывается на высокой пожароопасности в лесах. У нас даже объявляли штормовые предупреждения на этот счет.

Напомним, по данным МЧС, с начала года в регионе произошло 1 716 пожаров в жилом фонде (увеличение на 14% к аналогичному периоду прошлого года) и 465 ландшафтных пожаров. Жертвами огня стали 62 человека, включая двое детей, еще 61 человек получил травмы.

В связи с этим глава региона Рустам Минниханов поручил усилить профилактические мероприятия:

проводить обходы домовладений граждан;

усилить патрулирование лесного фонда;

информировать население о правилах пожарной безопасности;

проверить состояние печного и газового оборудования, электропроводки.

В конце мая ГУ МЧС России по Татарстану распространило экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой на территории республики 31 мая. Синоптики прогнозировали: температура воздуха днем поднимется до +34°C.

Температура воздуха в Татарстане понизится, но останется в пределах нормы

Июнь продолжит годовую тенденцию аномального тепла — отклонение от нормы составит 1 градус. Как сообщил «Реальному времени» начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, средние июньские температуры в Казани составят 19,3 градуса, в Татарстане — 18,8 градуса.

— Сейчас пришло похолодание, схожий характер погоды продлится до конца недели. Будет преобладать циклоническая деятельность с осадками. Температурный фон будет значительно ниже конца мая, но не сказать, что это совсем холодно. Он все равно останется в пределах нормы, чуть больше 20 градусов, — предупредил спикер.

Так, в Татарстане объявляли штормовое предупреждение на 1 и 2 июня. Синоптики говорили об ухудшении погоды.

Так, в Татарстане объявляли штормовое предупреждение на 1 и 2 июня. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Затем в Гидрометцентре прогнозировали ухудшения погодных условий вечером 2 июня и ночью 3 июня. Местами прошли сильные дожди и порывистый ветер со скоростью 15—20 м/с. В Казани предсказывались сильный дождь и ветер, достигающий 15—18 м/с.

Осадки в июне останутся близкими к среднему количеству. В Казани выпадет около 57 мм, в Татарстане — 60 мм.

— Долгосрочный прогноз составляет Гидрометцентр России. Согласно ему, в Татарстане все месяцы будут превышать норму на 1-3 градуса, но в этом нет ничего критичного. В целом ожидаются благоприятные погодные условия, — рассказал Гоголь.

Осадки также останутся в рамках нормы. Однако начальник центра предупредил: долгосрочные прогнозы могут измениться.

Пострадавших нет

Несмотря на аномальную жару, татарстанцы к медикам не обращались. По словам главврача ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани Фарида Галяутдинова, это связано с непродолжительностью высоких температур. Обычно пострадавшие есть, когда жара длится дольше недели.

— За эти 2-3 жарких дня всплеска вызовов мы не заметили. В другие года жара длилась 2 недели — месяц, когда организм истощается. Помню, в прошлом году 2 недели стояла изнурительная жара — тогда было действительно много пострадавших, — рассказал он «Реальному времени».

Несмотря на аномальную жару, татарстанцы к медикам не обращались. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Галяутдинов также назвал несколько способов обезопасить себя во время жары:

носить головной убор;

пить много воды;

по возможности гулять только вечером.

— Сейчас самое активное время ультрафиолетовых лучей. Этот период длится с конца мая до примерно середины июня. Они не очень благоприятно воздействуют на организм, и можно получить ожог или тепловой удар, — подытожил медик.