В Татарстане усилят меры безопасности из-за установившейся жаркой погоды
Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме правительства обратил внимание на растущие риски возникновения пожаров и происшествий на воде в связи с аномальной жарой.
По данным МЧС, с начала года в регионе произошло 1 716 пожаров в жилом фонде (увеличение на 14% к аналогичному периоду прошлого года) и 465 ландшафтных пожаров. Жертвами огня стали 62 человека, включая двое детей, еще 61 человек получил травмы.
Глава региона поручил усилить профилактические мероприятия:
- Проводить обходы домовладений граждан;
- Усилить патрулирование лесного фонда;
- Информировать население о правилах пожарной безопасности;
- Проверить состояние печного и газового оборудования, электропроводки.
Особое внимание будет уделено помощи социально незащищенным категориям граждан. Планируется оказание содействия в ремонте печного отопления и электропроводки, установке автономных пожарных извещателей.
В сфере обеспечения безопасности на водных объектах запланированы следующие меры:
- Своевременное открытие городских и муниципальных пляжей;
- Создание временных спасательных постов;
- Организация работы мобильных патрульных групп совместно с МЧС и МВД;
- Контроль за соблюдением правил использования маломерных судов.
Рустам Минниханов подчеркнул необходимость особого контроля безопасности детей и запрета купания в необорудованных местах.
Напомним, что подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана накануне, 29 мая, ликвидировали 10 пожаров, два из которых произошли в жилом секторе.
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