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В Татарстане усилят меры безопасности из-за установившейся жаркой погоды

12:10, 31.05.2025
В Татарстане усилят меры безопасности из-за установившейся жаркой погоды
Фото: Михаил Захаров

Раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме правительства обратил внимание на растущие риски возникновения пожаров и происшествий на воде в связи с аномальной жарой.

По данным МЧС, с начала года в регионе произошло 1 716 пожаров в жилом фонде (увеличение на 14% к аналогичному периоду прошлого года) и 465 ландшафтных пожаров. Жертвами огня стали 62 человека, включая двое детей, еще 61 человек получил травмы.

Глава региона поручил усилить профилактические мероприятия:

  • Проводить обходы домовладений граждан;
  • Усилить патрулирование лесного фонда;
  • Информировать население о правилах пожарной безопасности;
  • Проверить состояние печного и газового оборудования, электропроводки.

Особое внимание будет уделено помощи социально незащищенным категориям граждан. Планируется оказание содействия в ремонте печного отопления и электропроводки, установке автономных пожарных извещателей.

В сфере обеспечения безопасности на водных объектах запланированы следующие меры:

  • Своевременное открытие городских и муниципальных пляжей;
  • Создание временных спасательных постов;
  • Организация работы мобильных патрульных групп совместно с МЧС и МВД;
  • Контроль за соблюдением правил использования маломерных судов.

Рустам Минниханов подчеркнул необходимость особого контроля безопасности детей и запрета купания в необорудованных местах.

Напомним, что подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана накануне, 29 мая, ликвидировали 10 пожаров, два из которых произошли в жилом секторе.

Матвей Гавриков

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