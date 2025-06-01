В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за грозы и сильного ветра

Фото: Дарья Пинегина

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение на 1 и 2 июня. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды, которое начнется уже в полдень. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Ожидаются грозы, проливные дожди и град, а ветер может усилиться до 15–20 метров в секунду, что может привести к падению деревьев и затруднениям в передвижении.

Жителям республики настоятельно рекомендуют избегать прогулок в парках и лесах, не оставлять автомобили под деревьями и по возможности оставаться дома в самые опасные часы. Водителям следует быть особенно осторожными, так как сильный ветер и град могут значительно ухудшить видимость на дорогах.

Напомним, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июне средняя температура в Татарстане ожидается выше климатической нормы. По его словам, на 20% территории России, включая север Поволжья, температура будет выше обычной.



Анастасия Фартыгина