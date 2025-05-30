31 мая в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары
ГУ МЧС России по Татарстану распространило экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой, ожидаемой на территории республики 31 мая 2025 года. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем поднимется до +34°C.
Власти настоятельно рекомендуют жителям и гостям Татарстана соблюдать меры предосторожности:
- Носить светлую, просторную одежду из натуральных тканей.
- Обязательно надевать головной убор, чтобы избежать перегрева.
- Употреблять достаточное количество воды на протяжении дня.
- Ограничить физическую активность в период пиковой жары (с 11.00 до 17.00).
- Избегать употребления алкогольных напитков.
Особое внимание следует уделить детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.
В Гидрометцентре Татарстана подробнее рассказали о погоде на выходных.
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