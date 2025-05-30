31 мая в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары

Фото: Динар Фатыхов

ГУ МЧС России по Татарстану распространило экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой, ожидаемой на территории республики 31 мая 2025 года. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем поднимется до +34°C.



Власти настоятельно рекомендуют жителям и гостям Татарстана соблюдать меры предосторожности:

Носить светлую, просторную одежду из натуральных тканей.

Обязательно надевать головной убор, чтобы избежать перегрева.

Употреблять достаточное количество воды на протяжении дня.

Ограничить физическую активность в период пиковой жары (с 11.00 до 17.00).

Избегать употребления алкогольных напитков.

Особое внимание следует уделить детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.

В Гидрометцентре Татарстана подробнее рассказали о погоде на выходных.

Рената Валеева