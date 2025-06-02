«За доблестный труд»: работники АО «ТАИФ-НК» получили заслуженные награды

Как в столице чествовали сотрудников и ветеранов химической и нефтехимической промышленностей

Фото: Динар Фатыхов

Ежегодно в конце мая Россия отмечает День химика. Работников отрасли 31 мая поздравили в Казани. В программе — выставка достижений отрасли, праздничный концерт с музыкантом Сергеем Трофимовым и награждение лучших химиков Татарстана. Медали работникам химической и нефтехимической промышленностей, среди которых были двое работников АО «ТАИФ-НК», вручал премьер-министр республики Алексей Песошин. Подробнее — в материале «Реального времени».

Аэрогели для космоса, новый павильон для промышленников на KazanForum

День химика в Казани прошел в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма. Ученых и заводчан не отпугнула аномальная жара и объявленное из-за нее штормовое предупреждение. «Пусть установившаяся погода греет вашу душу. И не только погода!» — шутил на празднике Алексей Песошин.

Перед началом концертной программы он вместе с главой Минпромторга республики Олегом Коробченко познакомился с выставкой достижений отрасли. К слову, местным предприятиям планируют облегчить выход на зарубежные рынки. «На следующий KazanForum хотим сделать большой павильон под наших производителей, продукцию которых можно дальше привлекать во всех отраслях», — пообещал Олег Коробченко.

На выставке продемонстрировали свою продукцию и поделились планами 11 отраслевых предприятий. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На выставке продемонстрировали свою продукцию и поделились планами 11 отраслевых предприятий.



В химическую отрасль — 140 млрд рублей



Как в целом в Татарстане развивается химическая промышленность? Сегодня она занимает достойное место в экономике страны, подчеркнул Алексей Песошин. В создание и модернизацию мощностей в химической отрасли только за последний год вложено порядка 140 млрд рублей.



— У нас производится четверть всего российского полиэтилена, свыше 40% синтетических каучуков, более половины грузовых автомобильных шин, 100% российского поликарбоната. Только по итогам 2024 года доля химической промышленности занимает пятую часть от всего объема промышленного производства, — сообщил он.

Татарстан занимает достойное место в экономике страны, подчеркнул Алексей Песошин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Песошин напомнил: в Казани трудились десятки выдающихся химиков. Это и Александр Бутлеров, и Николай Зинин, и Карл Клаус, и Владимир Марковников, и Александр Арбузов.



— Казань — колыбель химической науки мирового значения, где на протяжении долгих лет формируется будущее отечественной промышленности, — подчеркнул премьер-министр республики.

С экрана химиков поздравил замминистра промышленности и торговли России Михаил Юрьин.



— Ваша профессия — это основа современного производства, залог качества и безопасности продукции. Республика Татарстан — это центр научных и производственных достижений в области химии. Ваши исследования делают нашу страну сильнее и конкурентоспособнее на мировом рынке, — обратился он к работникам отрасли.



«Награды достоин каждый, кто работает на производстве»



Лучшим сотрудникам химической и нефтехимической отрасли вручили государственные награды. В частности, медали «За доблестный труд» были удостоены заместитель директора по производству Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков АО «ТАИФ-НК» Максим Гриценко и начальник производства перегонки, крекирования сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК» Радик Хазетдинов.



— Свою трудовую деятельность я начал аппаратчиком на «Нижнекамскнефтехиме», — вспоминал Максим Гриценко. — Потом перешел оператором шестого разряда в «ТАИФ НК», стал расти по карьерной лестнице и достиг того, что сейчас имею. Получил заслуженную, как говорят мои коллеги, награду, чему несказанно рад. Мне очень приятно быть членом команды, которая вносит свой вклад в развитие республики, страны. Пользуясь случаем, хочу передать ей огромный привет

Нельзя присвоить все успехи только себе, говорит он. Запуск КГПТО, производство большого количества светлых нефтепродуктов — все это командная работа предприятия.

Медали «За доблестный труд» был удостоен начальник производства НПЗ АО «ТАИФ-НК» Радик Хазетдинов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Радик Хазетдинов трудится на родном производстве уже 15 лет. «Начинал оператором технологических установок. Меня эта работа очень вдохновляет, очень радует. Я получаю много опыта и полностью вкладываю его в свое производство. [Награды] достоин каждый, кто работает на производстве», — уверен он.



Порадовала нефтехимиков в этот день и череда поздравлений от музыкальных и танцевальных коллективов республики. Особенно тепло зал отреагировал на шутливые частушки о химии, исполненные детским коллективом. А самым ярким стало выступление известного певца и песенника Сергея Трофимова. Он пригласил на сцену Олега Коробченко — поздравить химиков и «подать пример коллегам — что такое оттягиваться по полной на своем профессиональном празднике».

Реклама АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Одни из главнейших профессий в республике, стране — химики, нефтяники. Это люди, предприятия, которые создают добавочную стоимость, пополняют наш бюджет. В какую больницу мы будем ходить, плохую или хорошую, в какой садик будем водить наших детей — зависит от наполнения бюджета, от экономики. И эта экономика в ваших руках! — заключил министр.