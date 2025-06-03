Чемпионский сезон «КОС-Синтеза» требует победного финиша

Казань достойна увидеть чемпионский матч своей ватерпольной команды

«КОС-Синтез» готов к Кубку России. Фото: предоставлено СК «Синтез»

С 3 по 5 июня в Казани пройдет финал восьми Кубка России по водному поло. Действующий обладатель титула «КОС-Синтез» стартует игрой со своей молодежной командой «КОС-Синтез-УОР». «Реальное время» рассказывает об ожиданиях от этого турнира.

Чемпионский сезон «КОС-Синтеза» требует победного финиша

На текущей неделе завершат сезон российские ватерполисты. Заключительным турниром станет Кубок России по водному поло, который пройдет в Казани с участием восьми сильнейших команд страны.

Уже готовы пары четвертьфиналистов, которые расставлены по итогам завершившегося чемпионата России. В этих парах чемпион «КОС-Синтез» встретится с командой, занявшей восьмое место в регулярном турнире, а это молодежная команда из Казани «КОС-Синтез-УОР». Вице-чемпион, волгоградский «Спартак», сыграет с московским «Восток-2», занявшим седьмое место. Бронзовый призер — астраханское «Динамо-СШОР» сойдется с подмосковным «Штурмом-2002», и, наконец, пара, хранящая интригу в своем противостоянии: московский «Восток» и питерская «Балтика». Лишняя возможность болельщикам узнать, кто сильнее: представитель номинальной столицы или культурной. Сейчас Москва и Питер могут побороться за золото только в мужском баскетболе и гандболе.

С победителями столичного противостояния «КОС-Синтез» (трудно представить, что основная команда уступит молодежному составу) встретится в полуфинале. Затем хозяевам воды предстоит доказать, что Казань — столица чемпионов.

Роман Шепелев. предоставлено СК «Синтез»

Самое страшное — послематчевые серии пенальти

Кубок России — самый тяжелый турнир для казанской суперкоманды. При том, что за последние пять лет «КОС-Синтез» выиграл три финала из четырех, общее соотношение выигранных и проигранных Кубков не в нашу пользу — пять против семи. Правда, есть такой нюанс, что трижды казанцы уступали в главном матче турнира в серии послематчевых пенальти, неумение пробивать которые передается из поколения в поколение.

Поэтому побеждать надо в основное время, собственно, повторив чемпионский путь, в котором был один недостаток: казанцы, победив в Волгограде, не могли разделить радость победы с верными болельщиками.

В поединке двух казанских команд «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР» будут противостоять сразу две команды чемпионов, поскольку сразу после основного состава победу в молодежном первенстве России одержали синтезовцы в возрасте до 21 года. Под руководством главного тренера Николая Шепелева был сформирован мощнейший штаб, куда вошли помощник Шепелева главный тренер «КОС-Синтез» Евгений Ярощук, директор СШОР по водному поло Казани Эдуард Васенин.

Никита Деревянкин. предоставлено СК «Синтез»

Казанские голкиперы лучшие в стране

По итогам группового этапа синтезовцы заняли 3-е место, в 1/4 финала обыграли сборную Московской области 10-7, в полуфинале разгромили сборную Астрахани 17-10. В финальном матче турнира, проходившего в Пензе, сборная Татарстана обыграла сборную Москвы 8:5. В символическую сборную лучших игроков вошел Кирилл Бадьяров, который был признан лучшим голкипером.

Помимо того синтезовцы победили в первенстве среди юношей до 18 лет, опередив команды УОР-4 из Чехова и московское «Торпедо». Из числа казанских ватерполистов лучшими в своих амплуа были признаны голкипер Леонид Жуков, защитник Леонид Сидоров, а также подвижные нападающие Никита Рангулов и Кирилл Черкасов. Жуков — это продолжатель династии Ярощуков, племянник Евгения Ярощука. В детстве он занимался хоккеем с шайбой, но в 11 лет перешел в водное поло, начиная карьеру как четвертый вратарь в своей возрастной группе, а сейчас стал лучшим по возрасту в России.

После Кубка России молодым ватерполистам предстоит стартовать на Спартакиаде учащихся, которая пройдет в Раменском с 8 по 17 июля. Подготовка к этому турниру будет проходить в казанском бассейне «Олимпиец».

На переднем плане Адель Латыпов и Николай Лазарев. предоставлено СК «Синтез»

Новые правила в водных видах спорта

Объединение всех плавательных дисциплин не повысило интерес к водному поло. Информация о Кубке России по плаванию в Казани, который пройдет с 23 по 26 июня, размещена на билбордах города за месяц до стартов. Информации о Кубке России по водному поло невозможно найти на профильных сайтах за неделю до старта.

Возникает вопрос: почему в четвертьфинале Кубка России команды играют по итогам чемпионата страны? В прошлом году была жеребьевка, которая свела в четвертьфинале все те же «КОС-Синтез» и «КОС-Синтез-УОР». Но в остальных парах слепой жребий раскидал Астрахань со второй командой Москвы, Питер с Рузой, и свел в пару Волгоград с первой командой Москвы. Почему сейчас жребия не было? Возможно, тогда молодежная команда Казани постаралась бы занять не восьмое место, чтобы не попасть в четвертьфинале на земляков.

Международная федерация водных видов спорта приняла ряд изменений, согласно которым в следующем сезоне сократится размер площадки, зато увеличится время владения мячом в первоначальной атаке, а также в фазе ее продолжения, после нанесения броска или розыгрыша углового. Все это, как утверждают специалисты, неожиданным образом может способствовать увеличению спортивного долголетия. Минус пять метров на площадке дает преимущество спортсменам, которые, что называется, действуют «на опыте». А это значит, что окончание сезона не вызовет массового ухода возрастных игроков из спорта, как это ранее бывало. Наиболее показательным в этом плане выглядит чемпионат Греции, перенасыщенный возрастными игроками, которые позволяют держать хороший уровень клубной конкуренции даже без большого количества легионеров. В местном суперклубе «Олимпиакосе» трое — Бушлье, Лончар и Фунтулис — перешагнули 35-летний возраст.

Даже составы команд-участниц «Финала четырех» Лиги чемпионов подтверждают, что ветераны в водном поло востребованы. Это и бразилец Перроне, и словак Фамера в «Барселонетте», и Денеш Варга в «Ференцвароше», и Микаэль Бодегас с Андрией Прлаинович в «Марселе» — ровесники двух ветеранов «КОС-Синтеза» Сергея Лисунова и Артема Одинцова.

