Умные удобрения, марсианские мечты Илона Маска, неандертальская дактилоскопия

Новости науки с 26 мая по 1 июня

Фото: Реальное время

Российские ученые придумывают умные удобрения

Экологичное, но эффективное растениеводство — мечта агробиологов по всему миру. Российские ученые не исключение. В Пермском Политехе придумали удобрение на основе биоугля, которое, по предварительным расчетам, превосходит традиционные способы минимум на четверть.

Мы привыкли к азотным удобрениям. Но они вызывают нарекания тем, что оставляют в почве и в растениях слишком заметный и не самый полезный след. Органоминеральные удобрения в последние годы выходят на первый план. В них есть и органика, и микроэлементы, при этом нет токсичных фтора и хлора. А еще они дольше действуют.

Где брать или как изготавливать такие удобрения? Пермяки обратили внимание на уголь. Сам он питательных веществ для растений не содержит. Однако он умеет поглощать влагу вместе с растворенными в ней веществами — а потом постепенно ее отдавать! А с учетом того, что уголь не гниет и хранится практически вечно, обычный каменный уголь становится отличной матрицей для умного удобрения. В него вносятся микроэлементы в растворе, а потом уголь рассыпается под посадками и медленно, в течение всей вегетации отдает им все «вкусняшки».

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Агробиологи из Пермского Политеха сделали на этом каркасе 22 образца удобрений, выбрали самый перспективный, лучше всего отвечающий требованиям к органоминеральным удобрениям. Рецептура подходит для разных типов почвы, а значит, использовать способ можно не только на Урале, но в любом другом регионе с бедными почвами. Ученые обещают, что урожайность таким образом можно повысить аж до 30%, экономя при этом на остальных удобрениях.

Квазиспутник Венеры и его товарищи могут внезапно полететь к Земле

Мы помним, что в 2022 году у Венеры нашли особое небесное тело, которое назвали Zoozve — квазиспутник, то есть спутник Солнца. А рядом с ним еще два десятка коорбитальных космических «странников». И вот ученые сочли, что могут наступить условия, при которых эти небесные тела могут сойти со своих орбит и отправиться… прямиком к Земле. Причем мы не увидим этого изменения маршрута: засечь астероид можно будет только в последний момент, потому что в полете он будет двигаться со стороны Солнца. А в такой ориентации телескопы его просто не заметят.

Кстати, точно так же, со стороны Солнца, прилетел в 2013 году Челябинский метеорит диаметром 17 метров. О его прибытии мы узнали, собственно, по его прибытии. Еще ученые проморгали 100-метровый астероид 2019 ОК, который засекли только за сутки до максимального сближения с Землей. Хорошо, что падать он не собирался и в 2019 году пролетел в 71 тысяче километров от планеты.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Но вернемся к Zoozve: каждые 8 лет этот булыжник диаметром в 230 метров приближается к Земле на расстояние примерно 6 млн км. Крупные астероиды на таких расстояниях считаются потенциально опасными. Бразильские, французские и итальянские астрономы рассчитали и смоделировали больше 14 тысяч вариантов орбит астероидов вокруг Венеры (разумеется, их не существует в природе). Оказалось, что больше половины из них мы бы никогда не заметили вовремя, в силу особенностей размещения с солнечной стороны Венеры.

Упасть на Землю им вряд ли удалось бы, но ученые все равно настаивают на том, что нужно обратить внимание в окрестности Венеры на случай, если оттуда к нам все-таки что-то отправится. Надежды возлагаются на космические телескопы инфракрасного спектра.

В Испании нашли самый древний отпечаток пальца человека. Правда, не разумного

В 2022 году испанские археологи из мадридского университета Комплутенсе работали на раскопках в пещере Сан-Ласаро и нашли там странный камень: овальный 20-сантиметровый булыжник, который напоминал человеческое лицо. На месте рта и глаз оказались углубления. Рядом с камнем лежали орудия труда, типичные для неандертальских стоянок.

Но самое интересное — «нос» камня, изображенный красной точкой. Археологи обратились к криминалистам полицейского участка — вдруг бы те помогли понять, как эту точку поставили. И полицейские не подвели. Мультиспектральный анализ показал: красную точку нанесли пальцем, обмакнув его в охру. Охру, кстати, в пещере и окрестностях не нашли. Значит, мечтатель, который увидел в камне лицо, принес краску с собой издалека.

Но самое интересное началось, когда стали определять, кому может принадлежать отпечаток пальца и когда его оставили. Пока ответ такой: это был неандерталец, живший 43 тысячи лет назад. Выходит, что перед нами самый древний найденный полный отпечаток человеческого пальца. Ну и что, что этот человек — не Homo sapiens, а Homo neandertalensis? Это же Homo — человек.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Находка эта стала очередным кирпичиком в башню доказательств того, что неандертальцы имели развитые когнитивные способности и были похожи в этом на нас. Они были не чужды зачаткам творчества, обладали абстрактным мышлением и самовыражались искусством. Споры о том, были ли наши «двоюродные братья» на это способны, ведутся до сих пор. Но если безвестный неандерталец нашел камень, решил, что он похож на человеческое лицо и дорисовал ему нос — значит, абстрактное мышление ему точно было свойственно?

У шведских мышей нашли специальные нейроны, отключающие аппетит

В то время как весь мир худеет на семаглутиде, шведские ученые капризничают: им не нравится побочный эффект от препаратов. Действительно, часть пациентов жалуется на тошноту или даже на рвоту. В Унверситете Гетеборга (Швеция) решили изучить, можно ли избавиться от фармацевтических побочек, но сохранить позитивный эффект.

Они взяли мышей, стали вводить им семаглутид, при этом помечали молекулярным маркером, какие нейроны в мозге начинали активнее работать под действием препарата. А потом эти нервные клетки стимулировали уже с помощью хемогенетической активации, безо всякого семаглутида.

И вуаля! Если верить их исследованию, после такой активации у мышей сильно снижался аппетит, они худели — причем никаких препаратов им не давали. Но при этом у них никак не были задействованы те участки мозга, которые обеспечивают чувство тошноты и отвращения.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

На этом биологи не остановились: они попробовали удалить эти нейроны из мышиного мозга и дать животным семаглутид. Лекарство не сработало: мыши опять становились прожорливыми и пухлыми. То есть выходит, что есть специальная группа нейронов, которая отвечает за снижение аппетита. И если ее активировать, то это сработает без семаглутида и без тошноты.

Теперь ученые будут думать, как же, собственно, это сделать. Ну и вишенкой на торте маячит вопрос, есть ли такие же нейроны у человека.

Марсианские мечты Илона Маска

Под занавес недели Илон Маск выступил перед общественностью и поделился новой конкретикой своих планов колонизации Марса. Понятно, что выглядят эти планы как совершенно неосуществимые и служат скорее как пиар-ход, однако научная общественность все равно внимательно следит за его риторикой — она может дать направления для раздумий.

Итак, главный инженер SpaceX сообщил, что пять первых кораблей Starship на красную планету могут отправиться уже через полтора года, в конце 2026-го. На каждом корабле полетят по 10 тонн полезной нагрузки, ключевой целью первой волны будет отработка посадки.

Следующее пусковое окно к Марсу откроется в конце 2028 — начале 2029 годов. Обещают, что туда отправятся 20 кораблей, каждый из которых понесет 75 тонн полезной нагрузки. Среди этой нагрузки будет множество роботов и оборудование, которое впоследствии будут использовать для выживания люди.

скриншот презентации SpaceX

В третьей волне (2030—2031 гг.) хотят запустить на Марс 100 кораблей, каждый из которых со 150 тоннами нагрузки. В основном это будет оборудование для производства топлива (которое должны будут разворачивать гуманоидные роботы, а не люди) строительная техника для выравнивания посадочных площадок и возведения жилья. Еще с этой миссией на Марс отправятся первые люди.

По ходу презентации Илон Маск показал схему марсианского города, космопорты и целую стаю роботов Optimus — очевидно, они должны будут наравне с людьми колонизировать планету. Первое поселение в SpaceX собираются строить на равнине Аркадия в западном полушарии — там большие запасы водного льда.

Звучит красиво. Реализуемость (по крайней мере, в заявленные сроки) вызывает вопросы.

