Насур Юрушбаев снял фильм о первой татарской книге, которую издали в Германии

Насур Юрушбаев. Фото: Тимур Рахматуллин

Режиссер из Германии российского происхождения Насур Юрушбаев представил в Камерном зале нового здания театра Камала фильм «Беренче басма татар китабы эзләреннән»/«По следам первой печатной татарской книги» (0+). Картина приурочена к столетию известного татарского ученого Абрара Каримуллина. Однако это не биография историка, библиографа, литературоведа. Юрушбаев рассказал о книге Иеронима Мегизера «Основные правила тюркского языках в четырех книгах», которую можно считать первой татарской печатной книгой.

Апологет татарской книги

Уроженец Сабинского района Абрар Каримуллин участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 года, был не только на Западе, но и на Востоке. Вернувшись с фронта, окончил татарское отделение историко-филологического факультета КГУ и начал работать в Научной библиотеке КГУ, где в итоге стал заместителем директора по научной части. Затем трудился в Институте языка, литературы и искусства им. Ибрагимова.

Одно из достижений Каримуллина — он добился разрешения на рекаталогизацию на основе кириллицы татарских книг на арабском шрифте. В 1991 году за свои труды «У истоков татарской книги», «Татарская книга пореформенной России» и «Татарская книга XX века» он получил Тукаевскую премию.

В республике многие любят цитировать его полемический труд «Татары. Этнос и Этноним». Также пользовалась популярностью его книга «Прототюрки и индейцы Америки. По следам одной гипотезы», в которой автор исследовал гипотезу, что индейцы Америки произошли от тюркских племен.

Каримуллин написал множество очень разных исследований. Юрушбаева еще в юности, в 1984 году, заинтересовала его книга «Язмыш, язмыш»/«Судьба, судьба», в которой рассказывалось, что первая татарская книга вышла в Германии.

Абрар Каримуллин. предоставлено пресс-службой НБРТ

Главный татарин Саксонии

Юрушбаев родился в Пермской области. После армии и КГУ он уехал в Германию в 1988 году, сменил множество профессий, стал оператором на Саксонском телевидении, начал снимать для «Газпрома», для Башкортостана.

В итоге вернулся в Россию, выкупил отцовский дом и, кстати, снял художественный фильм «Отчий дом» (играли в нем актеры из Туймазинского театра). При этом Германия его также не отпускает. К примеру, одна из картин Юрушбаева, «Два узника: Джавит и Walter», рассказывает о бывших военнопленных: татарине Джавите Кузееве и немце Вальтере Ольшевском. Также известен его фильм «Звуки курая над Сеной» об участии башкирских казаков и татар в войне 1812 года. Интересна его работа «Голос моего отца», основанная на записях татарских военнопленных Первой мировой войны.

Еще в университете Юрушбаев прочел, что татарскую книгу издали в Германии. Он нашел ее в Лейпцигском университете. Издание Institutiones linguae Turcicae филолога Иеронима Мегизера было выпущено в 1612 году.

Насур Юрушбаев и зрители. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Разумеется, эта книга во многом состоит из латинских слов, но ее значительная часть — это тюркские слова. Книга известна среди продвинутых языковедов, но тюркологам к ней явно нужно обращаться чаще. В третьем ее томе есть: «Различные упражнения в тюркском языке и 200 тюркских пословиц». Вот одна из них: «Yaɳılmas bir Allah»/«Не грешить свойственно только Богу».

Сам Мегизер писал: «Ведь как прекрасно и почетно, возвышенно и похвально, как для всех сторон человеческой жизни полезно, как, наконец, в мирное время и во время войны, дома и в военном походе — всюду необходимо как знание других иностранных языков, так, в особенности в этот наш век, знание и понимание тюркской речи».

Книгу Institutiones linguae Turcicae издали и в Казани, благодаря Коммюнике между правительствами Республики Татарстан и Свободного государства Саксония. С нашей стороны его подписывал первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев.

Книга Мегизера. предоставлено Насуром Юрушбаевым

«Если непонятны отдельные слова — это все от нашего невежества»

46-минутный фильм Юрушбаев снимает в телевизионном формате — со скрипичным крещендо, в котором внезапно проявляется татарская мелодия. Это он объясняет желание держать в напряжении самую нужную ему аудиторию — молодежь. Поэтому даже походы в библиотеки режиссера-героя иллюстрируются этой задорной музыкой.

Помимо рассказа о самой книге, в фильме можно услышать мнения эксперта по Мегизеру Фанузы Нуриевой, Уте Шнайдер из Института Гутенберга, профессора международных университетов Эльмиры Ахметовой, поэта Ркаиля Зайдуллы.

На показе. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Интересно мнение историка Искандера Гилязова, который рассуждает о самом термине «печатная книга», которая, по его мнению, становится книгой только если становится востребованной. Писатель Вахит Имамов же говорит, что язык наших предков очень сильно отличается от современного. Это вызвало желание ответить репликой Хатипа Миннегулова:

— Уважаемые, я литературовед. Человек, который много изучал литературу. То, что написано 1000 лет назад, Хисам Кятиб эпохи Золотой Орды — разве он непонятен? Если непонятны отдельные слова — это все от нашего невежества, от того, что мы не знаем языка. Где есть татарское слово, не будем путать его под названием «общетюркское», давайте называть его татарским. Хватит нам уже быть слишком скромными.

Как пояснил Юрушбаев, его работа не дает однозначного ответа на вопрос: является ли Institutiones linguae Turcicae первой татарской книгой. Решение зритель принимает сам, поскольку это фильм-исследование.

Сейчас он готовит субтитры, документальную ленту будут показывать и по телевизору. Планируется, что фильм представят студентам Казанского университета.

— Я показывал его и в Германии. Удивительно, но местные ученые поняли все без перевода, — отмечает режиссер, добавляя, что до сих пор не получил ни одного негативного отзыва.

Вывод его фильма — татары отнюдь не были безграмотными, как до сих пор пытаются преподносить факты некоторые ученые. История старопечатной татарской книги невероятно длинна и мало изучена.