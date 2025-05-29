Избинг — мимолетный тренд или новая реальность?

В России растет популярность сдачи изб в аренду, Татарстан — на пятом месте по количеству предложений

Фото: Максим Платонов

За год в России спрос на посуточную аренду изб возрос в 2,5 раза, и предприниматели активно подхватили тему. Татарстан, например, занял пятое место по количеству таких предложений. Эксперты «Реального времени» по-разному смотрят на сложившуюся ситуацию: по мнению одного из них, тенденция связана с желанием людей быть ближе к природе и традициям. Другой же считает, что избы — лишь мимолетный тренд, который берет начало из социальных сетей. Подробнее — в материале издания.

Возвращение к корням

В России увеличивается спрос на краткосрочную сдачу изб — годовой рост составил 250%. Это следует из результатов исследования «Авито Путешествий».

Вместе со спросом увеличивается и число предложений — за год их стало больше в 2,2 раза. Больше всего изб в апреле предлагали в Московской (19% от всех изб), Самарской (доля: 15%) и Ленинградской областях (10%), Дагестане (6%), Краснодарском крае и Татарстане (по 4%), Псковской и Свердловской областях (по 3%).

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Выбор изб год к году сильнее всего увеличился в Самарской области — в 14 раз. Также количество предложений возросло в Саратовской (в 3,3 раза) и Московской областях (в 2,7 раза), Татарстане (в 2,4 раза), Свердловской (в 2,3 раза) и Ленинградской областях (в 2,2 раза). В целом по стране в таких объектах путешественники останавливаются на две ночи и вчетвером.

Средняя стоимость аренды избы составляет 10,1 тыс. рублей за сутки. Татарстан по этому показателю занял 8-е место — цена в регионе достигла 8,6 тыс. рублей. Самые доступные цены — в Нижегородской области (4 860 рублей в сутки), Карелии (5 440 рублей), Саратовской области (5 500 рублей) и Башкортостане (6 000 рублей). Дороже всего избинг обойдется путешественникам по Тверской области (14 980 рублей), Дагестану (14 330 рублей), Кемеровской (13 280 рублей) и Московской областям (11 730 рублей).

Пандемия и развитая туриндустрия

Высокий спрос на отдых в избах в Татарстане в первую очередь обуславливается популярностью отдыха на природе, который стал востребованным после пандемии коронавируса, считает директор по развитию компании «Архивуд» Виталий Горелов.

— Еще одним фактором высокого спроса на избы является расположение. В Казани развитая туристическая индустрия и культура региона делают его привлекательным для туристов. Кроме того, этнокультурный компонент играет одну из главных ролей. Татарстан славится своим гостеприимством, что отражается в традициях приема гостей и организации праздников, таких как Сабантуй. Эти традиции сохраняются и в современности, где внимание к культуре и обычаям татарского народа становится важным фактором привлечения туристов и создания уникальной атмосферы, — рассказал он в разговоре с «Реальным временем».

Высокий спрос на отдых в избах в Татарстане в первую очередь обуславливается популярностью отдыха на природе. Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Горелов указал, что в Татарстане цены на избы являются относительно высокими. Однако это не мешает росту спроса на них. По его мнению, путешественники готовы к таким затратам по двум причинам:

Качество домов: «Современные избинги предлагают комфортные условия проживания, включая современные удобства, при этом сохраняя аутентичную атмосферу традиционного «старого» дома».

Местоположение: «Обычно избы расположены в живописных местах вблизи природных и культурных достопримечательностей, вдали от городской суеты, что привлекает любителей природы и спокойного отдыха».

Дополнительные услуги: «Такие объекты часто предлагают дополнительные услуги, такие как: участие в сельских делах, мастер-классы и гастрономические изыски, что делает отдых более насыщенным и активным».

— Популярность изб и деревянных домиков для отдыха обусловлена их экологичностью, уютной атмосферой и этнокультурной составляющей. Деревянные постройки создают ощущение уюта и близости к природе, что особенно привлекает туристов. В Татарстане такие дома часто оформлены в народных стилях, включая элементы татарской традиционной архитектуры, — резюмировал он.



«Это просто веяние моды»

Другой эксперт «Реального времени», руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова, смотрит на ситуацию с иной стороны. По ее мнению, избинг не новая тенденция, а попросту переименование обычный коттеджей и загородных домов:

— Что такое избы? Избой называют сруб, который раньше фигурировал в объявлениях как коттедж или дача. Сейчас происходит переименование в связи с модным явлением. Если посмотреть в соцсети, можно увидеть, как везде едят икру ложками, шапки меховые, шубы, съемки на Красной площади или около берез. Это просто веяние моды, которое дошло и до рынка недвижимости.

В перспективе года не возросла и популярность загородного отдыха — им всегда интересовались, уверена Гизатова. Однако в последние несколько лет в эту сферу включается все больше инвесторов.

— Люди всегда ходили в походы и ездили на дачи. Кто-то ходил в лес с палатками, кто-то — в деревню. Просто сейчас тебе этот отдых готовы предложить еще и 20 компаний. Ваши дедушки, бабушки тоже отдыхали на природе, да? Но сейчас появились такие услуги платные, — объяснила она.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

При этом эксперт указала, что инвесторы зашли в сектор природного туризма относительно недавно — первый виток произошел во время пандемии:

— Затем все это усугубили экономические и политические причины: труднодоступность зарубежного отдыха, рост цен на нашем побережье. Позже подключилась и экокатастрофа в Анапе.