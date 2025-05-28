Казанский «Зилант» одной ногой вступил в Суперлигу

Осталось сделать еще один шаг

Array['poster_description']. Фото: предоставлено realnoevremya.ru ГК «Зилант»

Гандбольный клуб «Зилант» одержал победу в первом стыковом матче в борьбе за выход в Суперлигу. На домашней площадке казанцы одолели «Каустик» из Волгограда со счетом 27:24. «Реальное время» рассказывает о первой части противостояния, которое завершится в Волгограде 1 июня.

Неразрывные связи Казани и Волгограда

Для казанского «Зиланта» нет соперника более родного, чем волгоградский «Каустик». Тут и символическая связь, поскольку первую свою игру после возрождения казанцы 5 ноября 2022 года провели на своей площадке с Волгоградом, обыграв фаворита со счетом 35:34. Здесь и связь через людей, поскольку на одного Романа Макришина, уехавшего из Казани в Волгоград, мы можем насчитать добрый десяток волгоградцев, которые сейчас поднимают «Зилант» в Суперлигу. Включая тренерский штаб Александра Алексеева и Алексея Попова, а также нынешнего директора казанского клуба Константина Горбунова.

Первый тайм казанцы повели, правда с небольшим преимуществом, плюс-минус в один мяч. Но с 12-й минуты хозяева начали отрываться со счета 8:7, благодаря блестящим индивидуальным действиям Юрия Семенова. Он забил три гола подряд, первый из которых был настоящим произведением гандбольного искусства, с разворота. Казанцы забивали, Волгоград восемь минут не мог этого сделать, и счет вырос до 18:10, несмотря на блестящие действия их голкипера Никиты Михайлова, который последовательно отразил пенальти от Евгения Грибкова, и опаснейший удар Батыра Биданка. Два безответных гола Волгограда сократили разрыв в счете до 18:12 в пользу хозяев площадки.

С мячом Батыр Биданок . предоставлено realnoevremya.ru ГК «Зилант»

Третья попытка «Зиланта» в стыковых матчах

Казанцы в третий раз стучатся в дверь Суперлиги, как к манящей цели. Вначале бились за нее по итогам сезона 2023 года, уступив путевку уфимскому «Акбузату» 37:37 и 28:33 в столице Башкортостана на глазах главы республики Радия Хабирова. Если в Казани гандболу порой недостает внимания, то наши соседи за гандбол умрут. Когда в прошлом году казанцы уступили в стыковым поединках «СГАУ-Саратов», тут тоже вопросов не возникало. Но и нынешний соперник по стыкам «Каустик» попался Казани в период сползания Волгограда со спортивного Олимпа. Сейчас там только ватерпольный клуб, который, кстати, приедет в Казань в начале следующей неделе, когда в столице Татарстана будет проходить розыгрыш Кубка России. Но вначале в Волгограде определится участник гандбольной Суперлиги 2025—2026 годов.

Впрочем, можно с уверенностью сказать, что Волгоград будет представлен в Суперлиге, поскольку в судейском корпусе работают сестры-близняшки Анастасия и Дарья Герасимовы из Волгограда. Кстати, при их работе в текущем месяце был заброшен гол, который войдет в историю гандбола, как, надеемся, и гол Юрия Семенова. Там игрок Ростова-на-Дону исполнил семиметровый, который отразил голкипер «МССУОР №2 — Академия» Степан Ряполов. Радость от отбитого броска захлестнула голкипера настолько, что он не обратил внимания, как мяч, закрутившись, ударился от паркет и поскакал в пустые ворота.

Неизвестно, повлиял ли этот эпизод на руководство московского клуба, но на стыковые матчи против «Акбузата» столичный «МССУОР №2» вышел с голкипером Сергеем Воронежевым. «МССУОР №2» выиграл достаточно крупно — 35:28, причем, наращивая преимущество по ходу матча, первый тайм которого выиграл всего лишь с разницей в три мяча.

Максим Васильев (№23) и Егор Моторин (№99). предоставлено realnoevremya.ru ГК «Зилант»

Гандбол на родине «Тяп-Ляпа»

Кстати, между первым и вторым поединками «Зиланта» и «Каустика» возникла необходимость напомнить, как в этом спальном районе завода «Теплоконтроль», родины пресловутого «Тяп-Ляпа», возник гандбольный оазис. Все-таки после возрождения гандбола «Зилант» поначалу проводил матчи в «Мирасе», затем в «Тулпаре». Что касается «Бустана», то в предуниверсиадские годы строительства спорткомплексов каждому вузу строили по объекту, и изначально была надежда, что для КГУ (сейчас — КФУ) просто расширят КСК УНИКС на прилегающем пространстве по ул. Нужина. Когда уже вышло постановление правительства России о строительстве спорткомплекса, выяснилось, что расширение УНИКСа невозможно.

Поступило предложение создать проезд профессора Нужина на безымянном участке между улицами Владимира Кулагина, Модельной, Актайской и Технической, здесь и был построен спорткомплекс «Бустан». Так спорт очень причудливо соединил красного директора Кулагина и советского ректора Нужина.

Во время строительства казалось, что он находится далековато от основных зданий КГУ, но с возведением развязок и новых дорог он уже перестал быть окраиной, как перестал быть окраиной и микрорайон, в котором находится комплекс спортивных объектов Поволжского университета спорта.

Константин Горбунов (слева) и Юрий Семенов. предоставлено realnoevremya.ru ГК «Зилант»

Три гола разницы

С конца первого тайма и в начале второго тайма у «Зиланта» что-то пошло не так, и преимущество в восемь мячей начало сокращаться. До шести мячей к перерыву, до четырех — в начале второго тайма 19:15. Наставник казанцев Александр Алексеев взял тайм-аут, доктор казанцев Инна Белова, встав на цыпочки, протирала полотенцем вспотевшую голову двухметрового Дмитрия Датчука, а игроки внимательно слушали дальнейшую стратегию. Помогло все в совокупности, и Евгений Грибков забил, прервав пятиминутную безголевую серию — 20:15. А вскоре вдохновленные казанцы вернули себе преимущество в счете в восемь мячей — 24:16.

Как и в первом тайме, перелом в игре у Волгограда произошел после того, как их голкипер Алексей Михайлов два раза подряд отражал пенальти, отбив броски Владислава Размаева и Евгения Грибкова. После этого волгоградцы потихоньку сокращали разрыв, и когда на 56-й минуте Даниил Кольцов реализовал семиметровый, то «Каустик» приблизился к «Зиланту» на расстояние двух мячей.

— Мы настраивались на победу, разбирали игру соперника, — комментировал по окончании матча Александр Алексеев. — «Каустик» — опытная команда, там есть и ветераны, и перспективная молодежь. Но они нам по силам, надо было во втором тайме дожимать. Те гандболисты, которые входили в игру со скамейки запасных, должны сделать серьезные выводы: помощи от них сегодня совсем не было.

Павел Елистратов . предоставлено realnoevremya.ru ГК «Зилант»

Голкиперы Андрей Верещагин и Виктор Николаев, полевые игроки Юрий Семенов (восемь голов), Евгений Грибков (шесть голов и, увы, два нереализованных пенальти), Денис Корякин (шесть голов), Павел Елистратов (три мяча), Владислав Размаев (два гола), Никита Ермашевич и Егор Моторин (по одному голу), Данил Гумянов, экс-волгоградец Максим Васильев, у казанцев также хватает опытных игроков в составе. Кому-то из них потребуется сделать выводы, а кому-то сыграть также блестяще, как на домашнем паркете, чтобы в следующем сезоне Казань вернулась в число сильнейших команд российского гандбола.

