В Казани оркестр театра Камала сыграл для малышей

В планах — запись современной и классической музыки

Концерт вела Миляуша Шайхутдинова. Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

В поиске новых зрителей театр Камала провел в Восточном зале своего недавно построенного здания беби-концерт. Можно было привести слушателя любого возраста, круглую площадку посередине помещения опустили до пола и устроили в ней мягкую зону. Эксперименты в формате «Классика для малышей и их родителей» планируется проводить на регулярной основе.

«Самое главное — это музыка»

Беби-концерт не инновация Камаловского театра, его идея давно проработана: можно шуметь, перемещаться, в зале есть не только закрепленные места, но и свободное пространство. Главное условие — материал, конечно, должен подходить для всех возрастов.

— Идея концерта пришла в голову заведующему музыкальной частью и главному дирижеру оркестра Данияру Соколову: чтобы не весь оркестр, а, скажем так, ансамбль выступил, сыграв композиции, которые, как мы считаем, оптимальны для детей, — объясняет режиссер Лилия Ахметзянова. — Параллельно мы проводим интерактивы, играем с платочками, двигаемся, дирижируем, лепим ноты, а в конце раздаем подарки.

Лилия Ахметзянова, она же Лилия Нурель, активно работала с ТЮЗом («Книга силы»), фондом «Живой город» («Табу»), Кариевским («Алифба: в стране букв»). Сейчас она — штатный режиссер Камаловского театра. В частности, к лету готовит променад внутри нового здания по пьесе Дины Сафиной.

В первом концерте для малышей участвовали две флейтистки, первая и вторая скрипка, альт, виолончель и рояль. Роль ведущей взяла на себя актриса Миляуша Шайхутдинова, помогали и другие артисты театра.

— Драматургии как таковой нет, — говорит Ахметзянова. — Мы специально не хотели создавать какой-то сюжет. Самое главное — это музыка.

Восточный зал превратили в детскую площадку. предоставлено пресс-службой театра Камала

Состав будут увеличивать, правила корректировать

— Мы давно хотели что-то подобное сделать, как только увидели круглый зал, в котором внизу можно сделать площадку, — говорит Соколов. — «Пушкинская карта» выдается с 14 лет, но в таком возрасте это уже сформировавшаяся личность, ее трудно куда-то направлять, перевоспитывать. Дети до 6 лет все впитывают, как губка. Можно им попытаться привить вкус к хорошей музыке, к классике, хотя бы на первом этапе заинтересовать маленького человека.

При этом зачастую именно маленьких детей либо не пускают в концертный зал, либо не берут с собой.

— С одной стороны, когда ты играешь серьезную музыку, не надо музыкантам мешать. С другой — мы решили попробовать такую историю, чтобы дети вели себя как дети, послушали живые инструменты, — объясняет дирижер.

Придумал концерт заведующий музыкальной частью и главный дирижер оркестра Данияр Соколов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Изначально, по словам Соколова, концерт планировали сыграть всем оркестром, но потом подумали, что для детей это может быть громко, самые маленькие могут испугаться. Но в процессе выяснилось, что дети тоже достаточно громкие (поэтому инструменты «подзвучивали»), так что следующий концерт, вероятно, будет исполнен оркестром или хотя бы большим составом.

Пришли разные зрители — от грудничков до пенсионеров. Кто-то скромно сидел на задних рядах, а кто-то бегал и ползал по кругу. На концерте звучал и татарский, и европейский материал: Фарид Яруллин, Салих Сайдашев, Рустем Яхин, конечно, Штраус, Вивальди, Моцарт.



Материал будет меняться, как и подача: зритель, что называется, новый, поэтому возникает много новых вопросов. Возможно, будут играть два концерта подряд, чтобы зрителям было просторнее, исполнять более короткие произведения — не каждый ребенок осилит пять минут классической красоты, порой ему достаточно пары минут. Планируется организовать абонементы, решить вопросы по ценам (деление на ряды с учетом обстоятельств здесь получается условным). Также нужно решить вопросы с входной группой, ведь некоторые зрители приходят с колясками.

— Родители вообще замечательно себя вели, — отмечает Соколов. — Дети постарше сидели с родителями, бабушками, в креслах. А кто-то танцевал в круге. Несколько родителей, насколько я понял, вообще, впервые пришли на классический концерт.

В планах у оркестра — отметить юбилей композитора Фасиля Ахметова, начав с камерных произведений, песен, квартетов, квинтетов, а также исполнять, к примеру, увертюры «Татарстан» и «Сабантуй».

В отличие от обычного концерта здесь разрешалось двигаться, танцевать и, вообще, вести себя, как дети. предоставлено пресс-службой театра Камала

Партитуры — в свободный доступ

Кроме того, у оркестра театра Камала есть госзадание. Поскольку в Восточном зале можно не только играть, но и записывать музыку, он должен за год зафиксировать 20 крупных симфонических произведений. Из них половина — классиков (в этом году это и Ахметов, и Алмаз Монасыпов). А еще 10 — современники. Сейчас идут консультации с московскими и петербургскими звукорежиссерами.

— Я мечтаю, чтобы это было похоже на сайт classic-online.ru, — говорит Соколов. — Чтобы была платформа, куда выкладываются записи и партитуры. Порой слышишь, мол, татарскую музыку никто не играет. Потому что ее нигде не слышали. Недавно я отослал партитуру симфонии-поэмы Монасыпова «Муса Джалиль» в Петербург. Их сразу заинтересовало.

Проблема в том, что музыкальными поисками в архивах большинству оркестров заниматься просто некогда. Потому и звучит на сцене проверенная классика. Так что свободный доступ к нотам частично мог бы решить эту проблему. Сам же Соколов заинтересовался судьбой композитора Ильдуса Якубова, написавшего, к примеру, 12 симфоний. Говорит ли массовому слушателю что-то это имя? В этом году у него юбилей — 90 лет, так что оркестр готовится представить музыку и этого автора.