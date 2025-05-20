Алексей Песошин: «Инвестиционные программы предприятий ЖКХ должны стать важнейшим внутренним ресурсом для обновления отрасли»

В кабмине подвели итоги отопительного сезона 2024–2025 годов

Итоги работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в Татарстане в отопительный период 2024—2025 годов подвели на заседании Кабинета министров Республики Татарстан. Провел заседание премьер-министр РТ Алексей Песошин. В прошлом году паспорта готовности к отопительному периоду в установленный срок получили все муниципальные образования республики, кроме Нижнекамска, сети теплоснабжения и горячего водоснабжения которого продолжают быть самыми плачевными в республике. Впрочем, процент сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, растет по всему Татарстану и на сегодняшний день составляет 37%, или 1 900 км. Алексей Песошин для решения проблем призывает предприятия ЖКХ развивать свои инвестиционные программы. Подробности — в материале «Реального времени».

Нижнекамск без паспорта готовности

Минувший отопительный сезон длился 243 дня — это две трети календарного года. Стартовал он 16 сентября и завершился 16 мая текущего года. Объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах за отопительный период составил 5 млн 976 тыс. Гкал, что немного ниже в сравнении с прошлым отопительным периодом.

— Благодаря слаженной работе муниципальных районов и предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, подготовка к осенне-зимнему периоду 2024—2025 годов была осуществлена в установленные сроки, — подчеркнул премьер-министр РТ Алексей Песошин, открывая заседание.

К отопительному периоду было подготовлено 3 210 котельных, 17 978 многоквартирных домов, 3 243 объекта образования, 1 959 объектов здравоохранения, 1 912 объектов культуры, 277 объектов спорта, 118 объектов молодежи, 164 объекта социальной защиты.

Глава Кабинета министров РТ подчеркнул: основным показателем готовности муниципальных образований к отопительному периоду является получение паспорта готовности. Так, по итогам проверки, проведенной Приволжским управлением Ростехнадзора, 44 муниципальных образования, кроме Нижнекамского района, своевременно получили паспорта готовности к отопительному периоду 2024—2025 года.

Проблемы инженерных сетей Нижнекамска фигурировали практически во всех докладах на заседании.

— В целях повышения качества теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей с 1 октября 2024 года все сети теплоснабжения и горячего водоснабжения города Нижнекамска были переданы в «Нижнекамские тепловые сети» АО «Татэнерго». Я хочу поблагодарить руководство, сотрудников «Татэнерго» за большой объем работ по устранению многочисленных аварий на теплотрассах и в жилых домах города. В соответствии с разработанной дорожной картой устранение нарушений теплоснабжения продолжится и в 2025—2026 году. Задача — получить паспорт готовности к следующему отопительному сезону, — отметил Песошин.

Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев проинформировал о том, что всего с момента перехода сетей в их компанию было зафиксировано 1 195 повреждений в системе теплоснабжения.

— Мы практически со своими подрядчиками всю зиму провели на траншеях в Нижнекамске, — отчитался энергетик.

По его словам, проблемы города только тарифными источниками не решить, нужны дополнительные инвестиции.

Провел заседание премьер-министр РТ Алексей Песошин. взято с сайта Правительства Республики Татарстан

Более четырех тысяч аварий

Впрочем, инциденты в сетях были не только в Нижнекамске. Всего по республике было зафиксировано 4 164 аварии. Из них больше всего — это 1 792 случая, или 43% от общего числа, — произошло в сфере водоснабжения, 958, или 23% от общего числа, — в сфере теплоснабжения.

— Это значительная цифра, поэтому прошу Министерство строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, руководителей теплоснабжающих организаций, глав муниципальных районов усилить контроль за качеством подготовки к отопительному периоду, сетевым компаниям необходимо ужесточить контроль за качеством ремонтных работ при подготовке к очередному отопительному периоду, своевременно обнаружить и заменить изношенные сети теплоснабжения и водоснабжения, — подчеркнул Алексей Песошин.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина, все нештатные ситуации, вызывавшие приостановку коммунальных услуг, устранялись в нормативные сроки. В целях ликвидации аварийных ситуаций и их предотвращения в республике сформирован аварийно-технический запас материалов и оборудования. С 2023 года на эти цели выделяется по 160 млн рублей. Данные средства направляются на приобретение оборудования, материалов и комплектующих для ликвидации аварий в системе жилищно-коммунального хозяйства в муниципалитетах.

— Данный механизм поддержки отрасли коммунального хозяйства доказал свою востребованность и эффективность. Согласно заявкам от муниципальных районов, ежегодно возрастает потребность в получении материалов и оборудования для устранения аварийных ситуаций и выполнения планово-предупредительных работ. За текущий год поступило уже 105 заявок, из которых 60% были связаны с восстановительными работами по водоснабжению и водоотведению, 30% — с работами по теплоснабжению, 10% — с прочими видами работ, — отметил министр.

Также для оперативного реагирования на чрезвычайные аварийные ситуации приобретены и имеются на балансе государственного унитарного предприятия «Татлизинг» две мобильные котельные установки, работающие на дизельном топливе, мощностью 2 500 и 3 500 кВт. При необходимости они оперативно будут доставлены в любой населенный пункт республики и подключены с целью нагрева воды в системе отопления и вентиляции и с возможностью подключения к существующим системам за минимальное время.

По данным статистики, протяженность коммунальных сетей в республике превышает 26,8 тысячи километров, треть из которых нуждается в замене. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Треть коммунальных сетей нуждаются в замене

По данным статистики, протяженность коммунальных сетей в республике превышает 26,8 тысячи километров, треть из которых нуждается в замене. Это: более 5 700 километров сетей водоснабжения, более 2 тысяч километров сетей водоотведения, более 1 тысячи километров сетей теплоснабжения.

По словам Марата Айзатуллина, в целях исправления ситуации с изношенностью и аварийностью коммунальных сетей реализуются программы, финансируемые из республиканского и федерального бюджетов. Расходы на эти цели в 2024 году составили почти 2 млрд рублей.

В текущем году запланирована реконструкция и модернизация 136 объектов инженерной инфраструктуры в 45 муниципалитетах. Объем затрат составит 11 млрд 700 млн рублей. Всего планируется заменить 387,8 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, два биологических очистных сооружения и семь котельных.

Итоги работы организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов в Татарстане в отопительный период 2024—2025 года подвели на заседании Кабинета министров Республики Татарстан. взято с сайта Правительства Республики Татарстан

Долг населения — более 10 миллиардов

Коснулись на заседании и темы задолженностей. Алексей Песошин отметил: подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения, организаций и предприятий за энергоресурсы. При этом он уточнил, что общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 10 млрд рублей и составляет 10,375 млрд рублей (на 1 мая 2024 года общая задолженность составляла более 9 млрд рублей).

На 1 мая этого года просроченная задолженность за газ и электроэнергию организаций жилищно-коммунального хозяйства составляет 238 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года фиксируется снижение на 15 млн рублей. Совокупная просроченная задолженность всех организаций жилищно-коммунального комплекса республики за электроэнергию составила 31,5 млн рублей, за год задолженность уменьшилась более чем на 5,4 млн рублей. Просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет 206,9 млн рублей, что ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9,4 млн рублей.

Снижению задолженности, по словам Марата Айзатуллина, способствует высокая собираемость.

— На протяжении длительного времени среднегодовой показатель собираемости платежей населения в республике не опускается ниже 98%. Так, на 1 мая текущего года уровень среднегодовой собираемости платежей с населения составил 99,5% подчеркнул он.

Без инвестиционных программ нет развития

Выслушав все доклады, Алексей Песошин призывал предприятия ЖКХ развивать свои инвестиционные программы.

— В текущем году мы значительно увеличили финансирование программы модернизации коммунальной инфраструктуры, направленной на решение критической проблемы износа инженерных сетей. Минстрою и муниципальным образованиям необходимо обеспечить эффективную реализацию программы, а также подготовить качественную проектную документацию для продолжения работ в следующие годы. Бюджетное финансирование позволяет нам решить лишь часть проблем. Инвестиционные программы предприятий ЖКХ должны стать важнейшим внутренним ресурсом для обновления и развития отрасли, — сказал премьер-министр.

Он также еще раз обратил внимание коллег на аварийность.

— Такая аварийность на объектах коммунального хозяйства обусловлена не только объективным износом сетей, но и зачастую недостаточно качественной подготовкой к отопительному сезону, — считает Алексей Песошин.

Он подчеркнул, что руководители муниципалитетов и предприятий ЖКХ должны формировать реальные планы подготовки к отопительному сезону и обеспечивать их безусловное выполнение, предпринимать все необходимые превентивные меры для предотвращения аварийных ситуаций, обеспечить оперативное информационное взаимодействие с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ при возникновении нештатных ситуаций.

На Казанской ТЭЦ-3 в конце декабря была включена в сеть паровая турбина — Т-50-130-1 с генератором №3. Проект реализован в рамках программы КОММод. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Энергопредприятия готовятся к следующему ОЗП

— Прошу всех присутствующих максимально мобилизовать свои усилия на качественную подготовку к предстоящему осенне-зимнему сезону, — призвал премьер-министр РТ, завершая совещание.

Мы связались с генерирующей компанией АО «ТГК-16», чтобы узнать, как компания намерена организовать подготовку к следующему отопительному сезону.

Об итогах работы в осенне-зимний период и планах на межотопительный период «Реальному времени» рассказал начальник производственно-технического отдела предприятия Булат Гиниятуллин.

По его словам, станции энергокомпании прошли отопительный период без остановок, обеспечив надежное теплоснабжение промышленных потребителей и социально значимых объектов. Аварийность на станциях снизилась на 37%.

В отопительный период на станциях не приостанавливалась и работа по ремонту и модернизации оборудования. На Казанской ТЭЦ-3 в конце декабря была включена в сеть паровая турбина — Т-50-130-1 с генератором №3. Проект реализован в рамках программы КОММод.

Сразу после завершения отопительного сезона на станциях ТГК-16 в Казани и Нижнекамске началась подготовка к следующему осенне-зимнему сезону. В межотопительный период запланировано выполнение порядка 62 мероприятий. В частности, выполнение капитальных ремонтов трех энергетических паровых котлов общей паропроизводительностью 1 260 тонн в час, одного котла утилизатора производительностью 401/121 тонна в час, двух паровых турбин общей мощностью 155 МВт, газовой турбины мощностью 405,6 МВт.