Ирек Сулейманов: «Потребление АИ-95 растет, поэтому мы и просим увеличить производство»

Президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ — о ценах на бензин, нехватку АИ-95 и перспективах рынка

Аналитики констатируют устойчивый рост цен на топливо в России. Как сообщает Росстат, в апреле бензин стал дороже на 0,6%, по сравнению с мартом. Тенденция наблюдается с начала 2025 года. Если же сравнивать с прошлым годом, то подорожание доходит до 12,33%. В целом за прошлый год бензин подорожал на 11,13%, и это превысило общий уровень инфляции в стране — 9,52%. Хотя в Татарстане по-прежнему самое дешевое топливо в Поволжье, президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает о том, стоит ли ждать нового скачка цен, о дефиците марки АИ-95 и о том, как сегодня выживают частные АЗС на рынке.

«Удорожание сопоставимо с инфляцией»

Сейчас трудно рассчитать, сколько будет стоить бензин, однако резких скачков цен не прогнозируется, по крайней мере в ближайшей перспективе. Могу предположить, что летом критичного повышения стоимости не будет. Но в то же время надо понимать, что изменения в ценовой политике топлива сопоставимы с ростом инфляции — все будет в этих рамках.

На сегодня высокая инфляция — самая большая проблема как для граждан, так и для компаний. Все вокруг дорожает, соответственно растут и наши затраты. Ведь частная заправка — всего лишь АЗС, у нас нет ни переработки, ни добычи нефти. ВИНКи — вертикально интегрированные нефтяные компании, такие как «Лукойл», «Роснефть», «Татнефть» и другие, занимаются полным циклом производства, начиная с добычи нефти, ее переработки и заканчивая разветвленной сетью заправок — от каждой деятельности они имеют свой доход. Конечно, нет легкого бизнеса и крупным компаниям тоже сложно, но у них есть сразу несколько источников прибыли, а у частных АЗС их меньше — только непосредственно продажа топлива, некоторых сопутствующих товаров и иногда каких-то услуг, не более того.

У частных АЗС меньше источников прибыли — только продажа топлива и некоторых сопутствующих товаров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сегодня малым компаниям нефтепродуктообеспечения помогает выжить только предприимчивость. Владельцам небольших заправок, безусловно, труднее сделать большую операторную, где можно было бы открыть магазин. Возможно, и необходимости такой нет, так как нет большого потока клиентов. Частники проводят акции, делают скидки — так и привлекают покупателей.

В последнее время наблюдается тенденция роста доли продажи сопутствующих товаров на заправках, она распространяется и на частные предприятия.

Безусловно, каждый продавец хочет продавать больше, делать наценку и зарабатывать на этом. Однако не всем это под силу.

Реализовывать подход, когда заправка имеет свою фабрику или пекарню, может только крупная компания. Из частных компаний Татарстана, такой опыт есть только у «Ирбиса».

«Бензина АИ-95 нужно больше»

В Ассоциацию сейчас входит свыше десяти частных АЗС, наша деятельность направлена на улучшение внутренней работы и в целом по отрасли. Мы структурно входим в Российский топливный союз и участвуем в работе Биржевого комитета, делимся цифрами с полей, предоставляем реальную информацию по региону федеральным министерствам.

Реализовывать подход, когда заправка имеет свою фабрику или пекарню, может только крупная компания, из частных компаний Татарстана такой опыт только у «Ирбиса». Василя Ширшова / realnoevremya.ru

Неоднократно писали письма о том, что хотелось бы увеличить производство 95-го бензина. Наши эксперты сделали выкладку и увидели, что год от года увеличивается потребление именно этой марки топлива. Долгое время производство бензина в процентном соотношении составляло: 40% АИ-95 и 60% АИ-92. Но сейчас потребление 95-го бензина растет, поэтому мы и пишем об этом, просим увеличить производство высокооктанового бензина.

Сейчас в республике активно развиваются платные трассы. К примеру, М-12, которая соединяет Москву и Казань, но для частных компаний назвать это направление перспективным трудно.

Достаточно посмотреть, за сколько на М-12 продают места под АЗС — это заоблачные цифры!

К тому же определены жесткие условия для выхода на эту трассу, но я считаю это правильным. На скоростных дорогах строятся не просто заправки, а целые комплексы. Сегодня это огромные вложения. Мало кто из частных заправок сможет это потянуть. Я не знаю ни одной частной заправки на М-12.

Для частных компаний назвать направление М-12 перспективным трудно, достаточно посмотреть, за сколько там продают места под АЗС — заоблачные цифры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Вкладываться в развитие стало очень тяжело»

Хотелось бы, чтобы правила, касающиеся функционирования предприятий, менялись как можно реже, например налоговое законодательство. С этого года налог на прибыль увеличили, сейчас он составляет 25%. При этом все вокруг дорожает.

К тому же ощутимо затрудняют процесс ведения бизнеса очень дорогие заемные деньги. Вкладываться в развитие своего дела стало очень тяжело. Условно говоря, у частника есть одна или две заправки и он хочет построить мойку, но кредит дают под 25—26% годовых — это же очень дорого!

Даже в те времена, когда брали заемные деньги под 9—11%, понимали что это риск. Сегодня этот риск стал на порядок выше.

Никто ведь не гарантирует прибыльность бизнеса. Программ по льготному кредитованию компаний нефтепродуктообеспечения не существует — это не социальный бизнес. К тому же заправок в республике достаточно и нет острой необходимости их открывать.