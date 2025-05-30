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Александр Красных: «С болью говорю об эстафете 4 по 200 метров, так называемой «Гордости нации»

00:00, 30.05.2025

Казанский пловец, вице-чемпион Олимпиады — о состоянии и перспективах российского плавания

Александр Красных: «С болью говорю об эстафете 4 по 200 метров, так называемой «Гордости нации»
Александр Красных . Фото: realnoevremya.ru

В июне сильнейшему воспитаннику в истории татарстанского плавания Александру Красных исполнится 30 лет. Подарок на круглую дату ему должны принести коллеги по плавательному цеху, которые в июле вернутся на международную арену, приняв участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Корреспонденту «Реального времени» удалось втиснуться в насыщенный график чемпиона, пообщаться с ним и попросить Александра оценить степень готовности российских пловцов, исходя из уровня их выступлений на чемпионате России в Казани.

«Чемпионат страны оставил двоякое впечатление»

Александр, чемпионат России в Казани, который вы комментировали для «Матч ТВ», плавно перетек в первенство страны в Саранске. Как вы оцениваете выступления сильнейших российских пловцов и результаты татарстанцев?

Чемпионат страны оставил двоякое впечатление. С одной стороны, мы видели хорошие результаты в исполнении наших спринтеров. По прогнозам на чемпионат мира, на ту же самую Универсиаду, на первенство мира, куда отбирались наши сильнейшие пловцы, никаких вопросов нет. В этом отношении настроение у меня приподнятое.

В то же время у нас были достаточно провальные выступления кролистов на средних дистанциях — не то, что хотелось бы видеть. И хорошие результаты у средневиков — все-таки в российском среднем кроле были славные традиции и на 400, и на 200 метров. Бог с ним, с дистанциями 800 или 1500 метров, там еще до нашего отстранения результаты были не вау. Но средний кроль у нас в последние годы был хорош, а сейчас подкачал. Я думаю, что проблема связана с тем, что именитые ребята перегорели от того, что очень сильно хотели себя показать. Вопрос, который хотелось бы задать предыдущему руководству сборной: куда делась молодежь, которая была в группе подготовки?

Это вопрос к предыдущему наставнику Сергею Чепику или персонально кому-то из тренерского штаба?

Я не знаю, кто сейчас отвечал за подготовку сборников, а кто занимался резервом. Но результат налицо: на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем никто в число участников чемпионата мира не отобрался.

Может сослаться на известную поговорку: все течет, все меняется, и провести параллели с эстафетами 4 по 200 метров вольным стилем, когда пловцы Татарстана всегда были в призерах, начиная с мужского квартета. Затем они ушли в тень, и в число лидеров выбралась женская четверка. Сейчас остались без медалей, но на первенстве на этой дистанции ярко проявили себя юниоры.

Сейчас юниоры очень хорошо плыли. И по раскладке как ребята проходили, и в целом плотность наших результатов, показанных ребятами на своих этапах, мне понравилась. Приятно было посмотреть, это порадовало. Вообще, в Татарстане был средний кроль, я помню, что выигрывал чемпионат России в составе эстафеты, либо регулярно был в призах. Сейчас мы видим — подошла смена, чтобы вернуть себе позиции в среднем кроле. Если у ребят дальше сложится хорошая подготовка, то можно ждать достойных результатов.

Татарстанец Андрей Минаков (в центре) отобрался на чемпионат мира. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Софья Дьякова сделала все великолепно, прямо молодец»

— Возвращаясь к чемпионату страны — на дистанциях 200 и 400 метров у нас произошел провал. При этом сразу из уравнения стоит вывести ребят-старичков, то есть и Мишу Довгалюка, и Ваню Гирева, и Мишу Вековищева, у которых присутствовала некая усталость. Вопрос, где у них смена на этих же дистанциях. Притом что в целом молодежь сейчас неплохо демонстрирует себя в других видах программы.

Я говорю это с болью, поскольку у России была достойная эстафета 4 по 200 метров, так называемая «Гордость нации». У нас же эта эстафета была всегда в призах, наверное, с чемпионата мира 2017 года в Будапеште, а до этого финишировала рядом с пьедесталом почета.

К российским сборникам мы еще вернемся, а пока оцените результаты лидеров татарстанской сборной на взрослом чемпионате.

Софья Дьякова сделала все великолепно, прямо молодец. Очень мне нравится, как она выглядела, как у нее все получается на данный момент. Видно, что проведена хорошая подготовка к чемпионату. Зрители смогли наблюдать результаты этой работы на контрольных стартах, каким стал чемпионат России. Стагнации результатов пока не присутствуют, хотя в таком возрасте говорить про стагнацию рановато.

По поводу Андрея Минакова, отрадно было видеть, что он наконец приблизился к своему лучшему результату. Интересно посмотреть, что будет дальше на чемпионате мира. Я думаю, Андрей сделал выводы относительно того, почему не получалось в последнее время. Если смотреть на чемпионат мира 2019 года, где Андрей был вторым, то в этом году будет сложнее. Результаты ребят на мировом уровне существенно подросли. Не стоит забывать, что этот чемпионат мира проходит в постолимпийский период. По традиции как раз в это время появляются новые звезды, что нам показал короткий чемпионат мира в Будапеште. Мы увидели много новых звездочек. Сейчас американцы стартовали на внутренних соревнованиях, и их результаты впечатляют.

Вернемся к чемпионату страны. Когда нас отстраняли от международных стартов, был вариант с переносом системы подготовки российских пловцов к самому чемпионату, а не к международным стартам, как ранее. В итоге пловцы меняли структуру подготовки с выходами на пики формы. Изменилось ли их настроение сейчас, когда чемпионат снова вернул себе статус отборочного?

Подготовка не сильно менялась. Международных стартов не было, но тренировочный процесс велся с прицелом на летние соревнования. Единственное, что чемпионат России на тот момент несколько утратил свои позиции, перестав быть отборочным. Тогда он представлялся более проходным стартом, и ребята готовились на летний старт, потому что именно летом достигают лучшую форму. Это связано и с биологическими ритмами.

В целом изменений не было, сейчас ситуация вернулась на круги своя. Ребята сильно хотели показать все, на что они способны на всех дистанциях, но, к сожалению, не везде получилось.

Софья Дьякова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мне интересно будет понаблюдать за одним из первых международных стартов Ильи Бородина»

Встаем на зыбкую поверхность прогнозов. Чикунова уже успела стартовать на международных стартах, а вот Лифинцев, Корнев, Мишарина должны дебютировать на длинной воде, памятуя что на короткой они уже стартовали на чемпионате мира прошлого года. От кого ждете прогресса?

Мне интересно понаблюдать за одним из первых международных стартов такого уровня в исполнении Ильи Бородина. Ему крайне не везло ранее, по определенным причинам он не смог стартовать на Олимпиаде в Токио, куда отобрался. Хотелось бы, чтоб он реализовал себя на самом высоком уровне.

В отношении Евгении Чикуновой мы можем вспомнить, что ее дебют уже состоялся, когда дважды финишировала четвертой на ОИ-2021. Относительно международного дебюта остальных наших спортсменов скажу, что у кого-то дебют получается громким и запоминающимся, у кого-то нет. На что может быть множество причин, включая те, что возникают со здоровьем, и внутреннее состояние влияет — мандраж.

Ранее на чемпионатах страны был вживую и не знал, что вы пробуете себя в роли комментатора. Услышал только сейчас, когда решил посмотреть старт чемпионата России по телевизору.

Первый раз комментирования у меня произошел на чемпионате Европы 2018 года в Глазго, на котором я не выступал, поехав в группе поддержки, и попробовал свои силы у комментаторского пульта на утренних сессиях. Спасибо Денису Панкратову, который мне предоставил эту великолепную возможность.

Затем у меня был любительский опыт комментирования Олимпийских игр, которые транслировались только «ВКонтакте». И уже после меня пригласили на комментирование официальных стартов, дебют у меня пришелся на чемпионат мира на короткой воде, когда я работал для «Матч ТВ». Сейчас на чемпионате России я работал с первого до последнего дня, плюс ко всему еще была работа на первенствах России. Опыт интересный, мне нравится. Хотелось бы развиваться в этом дальше, еще больше погружаясь в плавание. Мне интересно рассказывать нашему зрителю про аспекты плавания, про специфику, добавляя профессиональный взгляд к комментаторскому — так на всех крупных соревнованиях, кода у микрофона сидят профессиональный комментатор и эксперт. Я выступал пока на уровне эксперта, но буду учиться и переходить на уровень профессионального комментатора.

Красных на старте перед отбором на Олимпиаду в Токио. realnoevremya.ru

«Предположу, что полтинники ввели в программу Игр, чтобы американцы взяли больше медалей на Олимпиаде»

Вопрос из разряда наблюдений. Как известно, в плавании именно брассисты более остальных обделены, поскольку кролисты, спинисты и те, кто специализируются в баттерфляе, так или иначе могут совмещать старты на этих трех видах плавания. Плюс есть комплексное плавание. Неожиданно выяснилось, что и у брасса есть свой козырь — долголетие. Юлия Ефимова и Виталина Симонова, а также Олег Костин и Андрей Николаев перешагнули за 30. Причем девушки начинали соревноваться в 14 лет, и их карьера, растянувшаяся на 20 лет, это некая компенсаторика за то, что они не могут проявить себя в других плавательных дисциплинах.

По моему наблюдению, плавание в целом «стареет». Ведущие спортсмены становятся опытнее, продолжая быть конкурентоспособными. Помимо брасса, это заметно на коротких дистанциях. Посмотрите, в числе призеров Олимпиад и чемпионов мира были бразильцы, которым было не то чтобы за 30, но уже за сорок. Бруно Фратус выиграл золото в Токио в 32 года, Николас Сантус вообще в 42 года стал чемпионом мира.

С другой стороны, я хочу обратить ваше внимание на то, что на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе будут соревноваться во всех видах плавания на дистанциях 50 метров, а не только в вольном стиле, как это было ранее. И это простимулирует возрастных представителей плавания, поскольку есть целая плеяда спринтеров, у которых появляется возможность отобраться на Олимпиаду, подготовив себя только к дистанции 50 метров. Крупнейший старт.

Это расширение олимпийской программы — работа нового президента МОК Кирсти Ковентри?

Тут мы встаем на почву домыслов. У меня есть предположение, что полтинники ввели для того, чтобы у американцев появился шанс завоевать побольше медалей на домашней Олимпиаде. В этом нет ничего зазорного, мы помним, как на Олимпиаде в Токио в программу было включено карате, которое затем вывели из программы. Или же под Олимпиаду в Сочи российские организаторы вводили не новые виды спорта, а расширяли линейку имеющихся. Например, командные соревнования у фигуристов, чтобы иметь больше шансов на домашние награды. Надо посмотреть, как сложится ситуация далее, я подозреваю, плавание не должно опережать по количеству наград (в Париже их было 37 комплектов) легкую атлетику — «Королеву спорта» (48 комплектов). Останутся ли полтинники после Лос-Анджелеса или же не сократят ли ради них какие-то стайерские дистанции, это пока вопрос.

Беседовал Джаудат Абдуллин

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