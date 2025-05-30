Александр Красных: «С болью говорю об эстафете 4 по 200 метров, так называемой «Гордости нации»

Казанский пловец, вице-чемпион Олимпиады — о состоянии и перспективах российского плавания

Александр Красных . Фото: realnoevremya.ru

В июне сильнейшему воспитаннику в истории татарстанского плавания Александру Красных исполнится 30 лет. Подарок на круглую дату ему должны принести коллеги по плавательному цеху, которые в июле вернутся на международную арену, приняв участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Корреспонденту «Реального времени» удалось втиснуться в насыщенный график чемпиона, пообщаться с ним и попросить Александра оценить степень готовности российских пловцов, исходя из уровня их выступлений на чемпионате России в Казани.

«Чемпионат страны оставил двоякое впечатление»

— Александр, чемпионат России в Казани, который вы комментировали для «Матч ТВ», плавно перетек в первенство страны в Саранске. Как вы оцениваете выступления сильнейших российских пловцов и результаты татарстанцев?

— Чемпионат страны оставил двоякое впечатление. С одной стороны, мы видели хорошие результаты в исполнении наших спринтеров. По прогнозам на чемпионат мира, на ту же самую Универсиаду, на первенство мира, куда отбирались наши сильнейшие пловцы, никаких вопросов нет. В этом отношении настроение у меня приподнятое.

В то же время у нас были достаточно провальные выступления кролистов на средних дистанциях — не то, что хотелось бы видеть. И хорошие результаты у средневиков — все-таки в российском среднем кроле были славные традиции и на 400, и на 200 метров. Бог с ним, с дистанциями 800 или 1500 метров, там еще до нашего отстранения результаты были не вау. Но средний кроль у нас в последние годы был хорош, а сейчас подкачал. Я думаю, что проблема связана с тем, что именитые ребята перегорели от того, что очень сильно хотели себя показать. Вопрос, который хотелось бы задать предыдущему руководству сборной: куда делась молодежь, которая была в группе подготовки?

— Это вопрос к предыдущему наставнику Сергею Чепику или персонально кому-то из тренерского штаба?

— Я не знаю, кто сейчас отвечал за подготовку сборников, а кто занимался резервом. Но результат налицо: на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем никто в число участников чемпионата мира не отобрался.

— Может сослаться на известную поговорку: все течет, все меняется, и провести параллели с эстафетами 4 по 200 метров вольным стилем, когда пловцы Татарстана всегда были в призерах, начиная с мужского квартета. Затем они ушли в тень, и в число лидеров выбралась женская четверка. Сейчас остались без медалей, но на первенстве на этой дистанции ярко проявили себя юниоры.

— Сейчас юниоры очень хорошо плыли. И по раскладке как ребята проходили, и в целом плотность наших результатов, показанных ребятами на своих этапах, мне понравилась. Приятно было посмотреть, это порадовало. Вообще, в Татарстане был средний кроль, я помню, что выигрывал чемпионат России в составе эстафеты, либо регулярно был в призах. Сейчас мы видим — подошла смена, чтобы вернуть себе позиции в среднем кроле. Если у ребят дальше сложится хорошая подготовка, то можно ждать достойных результатов.

Татарстанец Андрей Минаков (в центре) отобрался на чемпионат мира. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Софья Дьякова сделала все великолепно, прямо молодец»

— Возвращаясь к чемпионату страны — на дистанциях 200 и 400 метров у нас произошел провал. При этом сразу из уравнения стоит вывести ребят-старичков, то есть и Мишу Довгалюка, и Ваню Гирева, и Мишу Вековищева, у которых присутствовала некая усталость. Вопрос, где у них смена на этих же дистанциях. Притом что в целом молодежь сейчас неплохо демонстрирует себя в других видах программы.

Я говорю это с болью, поскольку у России была достойная эстафета 4 по 200 метров, так называемая «Гордость нации». У нас же эта эстафета была всегда в призах, наверное, с чемпионата мира 2017 года в Будапеште, а до этого финишировала рядом с пьедесталом почета.

— К российским сборникам мы еще вернемся, а пока оцените результаты лидеров татарстанской сборной на взрослом чемпионате.

— Софья Дьякова сделала все великолепно, прямо молодец. Очень мне нравится, как она выглядела, как у нее все получается на данный момент. Видно, что проведена хорошая подготовка к чемпионату. Зрители смогли наблюдать результаты этой работы на контрольных стартах, каким стал чемпионат России. Стагнации результатов пока не присутствуют, хотя в таком возрасте говорить про стагнацию рановато.

По поводу Андрея Минакова, отрадно было видеть, что он наконец приблизился к своему лучшему результату. Интересно посмотреть, что будет дальше на чемпионате мира. Я думаю, Андрей сделал выводы относительно того, почему не получалось в последнее время. Если смотреть на чемпионат мира 2019 года, где Андрей был вторым, то в этом году будет сложнее. Результаты ребят на мировом уровне существенно подросли. Не стоит забывать, что этот чемпионат мира проходит в постолимпийский период. По традиции как раз в это время появляются новые звезды, что нам показал короткий чемпионат мира в Будапеште. Мы увидели много новых звездочек. Сейчас американцы стартовали на внутренних соревнованиях, и их результаты впечатляют.

— Вернемся к чемпионату страны. Когда нас отстраняли от международных стартов, был вариант с переносом системы подготовки российских пловцов к самому чемпионату, а не к международным стартам, как ранее. В итоге пловцы меняли структуру подготовки с выходами на пики формы. Изменилось ли их настроение сейчас, когда чемпионат снова вернул себе статус отборочного?

— Подготовка не сильно менялась. Международных стартов не было, но тренировочный процесс велся с прицелом на летние соревнования. Единственное, что чемпионат России на тот момент несколько утратил свои позиции, перестав быть отборочным. Тогда он представлялся более проходным стартом, и ребята готовились на летний старт, потому что именно летом достигают лучшую форму. Это связано и с биологическими ритмами.

В целом изменений не было, сейчас ситуация вернулась на круги своя. Ребята сильно хотели показать все, на что они способны на всех дистанциях, но, к сожалению, не везде получилось.

Софья Дьякова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Мне интересно будет понаблюдать за одним из первых международных стартов Ильи Бородина»

— Встаем на зыбкую поверхность прогнозов. Чикунова уже успела стартовать на международных стартах, а вот Лифинцев, Корнев, Мишарина должны дебютировать на длинной воде, памятуя что на короткой они уже стартовали на чемпионате мира прошлого года. От кого ждете прогресса?

— Мне интересно понаблюдать за одним из первых международных стартов такого уровня в исполнении Ильи Бородина. Ему крайне не везло ранее, по определенным причинам он не смог стартовать на Олимпиаде в Токио, куда отобрался. Хотелось бы, чтоб он реализовал себя на самом высоком уровне.

В отношении Евгении Чикуновой мы можем вспомнить, что ее дебют уже состоялся, когда дважды финишировала четвертой на ОИ-2021. Относительно международного дебюта остальных наших спортсменов скажу, что у кого-то дебют получается громким и запоминающимся, у кого-то нет. На что может быть множество причин, включая те, что возникают со здоровьем, и внутреннее состояние влияет — мандраж.

— Ранее на чемпионатах страны был вживую и не знал, что вы пробуете себя в роли комментатора. Услышал только сейчас, когда решил посмотреть старт чемпионата России по телевизору.

— Первый раз комментирования у меня произошел на чемпионате Европы 2018 года в Глазго, на котором я не выступал, поехав в группе поддержки, и попробовал свои силы у комментаторского пульта на утренних сессиях. Спасибо Денису Панкратову, который мне предоставил эту великолепную возможность.

Затем у меня был любительский опыт комментирования Олимпийских игр, которые транслировались только «ВКонтакте». И уже после меня пригласили на комментирование официальных стартов, дебют у меня пришелся на чемпионат мира на короткой воде, когда я работал для «Матч ТВ». Сейчас на чемпионате России я работал с первого до последнего дня, плюс ко всему еще была работа на первенствах России. Опыт интересный, мне нравится. Хотелось бы развиваться в этом дальше, еще больше погружаясь в плавание. Мне интересно рассказывать нашему зрителю про аспекты плавания, про специфику, добавляя профессиональный взгляд к комментаторскому — так на всех крупных соревнованиях, кода у микрофона сидят профессиональный комментатор и эксперт. Я выступал пока на уровне эксперта, но буду учиться и переходить на уровень профессионального комментатора.

Красных на старте перед отбором на Олимпиаду в Токио. realnoevremya.ru

«Предположу, что полтинники ввели в программу Игр, чтобы американцы взяли больше медалей на Олимпиаде»



— Вопрос из разряда наблюдений. Как известно, в плавании именно брассисты более остальных обделены, поскольку кролисты, спинисты и те, кто специализируются в баттерфляе, так или иначе могут совмещать старты на этих трех видах плавания. Плюс есть комплексное плавание. Неожиданно выяснилось, что и у брасса есть свой козырь — долголетие. Юлия Ефимова и Виталина Симонова, а также Олег Костин и Андрей Николаев перешагнули за 30. Причем девушки начинали соревноваться в 14 лет, и их карьера, растянувшаяся на 20 лет, это некая компенсаторика за то, что они не могут проявить себя в других плавательных дисциплинах.

— По моему наблюдению, плавание в целом «стареет». Ведущие спортсмены становятся опытнее, продолжая быть конкурентоспособными. Помимо брасса, это заметно на коротких дистанциях. Посмотрите, в числе призеров Олимпиад и чемпионов мира были бразильцы, которым было не то чтобы за 30, но уже за сорок. Бруно Фратус выиграл золото в Токио в 32 года, Николас Сантус вообще в 42 года стал чемпионом мира.

С другой стороны, я хочу обратить ваше внимание на то, что на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе будут соревноваться во всех видах плавания на дистанциях 50 метров, а не только в вольном стиле, как это было ранее. И это простимулирует возрастных представителей плавания, поскольку есть целая плеяда спринтеров, у которых появляется возможность отобраться на Олимпиаду, подготовив себя только к дистанции 50 метров. Крупнейший старт.

— Это расширение олимпийской программы — работа нового президента МОК Кирсти Ковентри?

— Тут мы встаем на почву домыслов. У меня есть предположение, что полтинники ввели для того, чтобы у американцев появился шанс завоевать побольше медалей на домашней Олимпиаде. В этом нет ничего зазорного, мы помним, как на Олимпиаде в Токио в программу было включено карате, которое затем вывели из программы. Или же под Олимпиаду в Сочи российские организаторы вводили не новые виды спорта, а расширяли линейку имеющихся. Например, командные соревнования у фигуристов, чтобы иметь больше шансов на домашние награды. Надо посмотреть, как сложится ситуация далее, я подозреваю, плавание не должно опережать по количеству наград (в Париже их было 37 комплектов) легкую атлетику — «Королеву спорта» (48 комплектов). Останутся ли полтинники после Лос-Анджелеса или же не сократят ли ради них какие-то стайерские дистанции, это пока вопрос.