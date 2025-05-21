Новый закон о такси грозит ростом тарифов и падением качества услуг

В Татарстане прогнозируют повышение цен на поездки, снижение комфортности и возвращение «серого извоза»

Фото: Реальное время

Закон о запрете на использование нелокализованных автомобилей для нужд такси принят, и эксперты уже составили неутешительные прогнозы на ближайшие три года. Ожидается, что поездки резко подорожают, количество таксомоторных парков существенно сократится, а на улицы российских городов вернется нелегальный извоз. «Реальное время» выяснило, как может измениться рынок такси в Татарстане, каких последствий его участники ждут от «закона о локализации» и во сколько обойдутся эти новшества бизнесу и пассажирам.

Закон о локализации просят проверить на дискриминацию

Закон о локализации такси принят Госдумой в финальном чтении. Его окончательная редакция предусматривает, что с 1 марта 2026 года в региональные реестры такси будут включаться лишь автомобили, которые отвечают одному из параметров локализации. Список соответствующих этому требованию моделей машин должен опубликовать Минпромторг, но он до сих пор не обнародован даже в предварительном варианте.

Ограничения не затронут те транспортные средства, которые были включены в реестр ранее указанной даты. Все остальные автомобили такси должны быть либо сделаны по специальным инвестиционным контрактам, заключенным с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года, либо отвечать требованиям правительства к госзакупкам продукции автопрома (оценивается по сумме баллов за выполнение технологических операций при производстве непосредственно в России и должно превышать 3,2 тыс. баллов). Под последнее условие подходят автомобили АвтоВАЗа, некоторые модели «Москвича» и электромобили Evolute.

Под условие локализации подходят автомобили АвтоВАЗа, некоторые модели «Москвича» и электромобили Evolute. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Владельцы машин будут обязаны указывать год выпуска авто и сумму баллов в уведомлении о включении информации в региональный реестр. Автомобили, которые не удастся включить в региональные реестры такси по причине несоответствия требованиям о локализации, законно использовать для перевозок будет невозможно.

Еще до принятия закона о локализации такси Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» обратился в Федеральную антимонопольную службу с письмом на имя руководителя ФАС Максима Шаскольского, в котором просил провести проверку тогда еще законопроекта на предмет недобросовестной конкуренции и предупредил о возможных последствиях его принятия. В частности, в обращении указывали, что проект нарушает закон «О защите конкуренции», запрещающий создание дискриминационных условий для отдельных участников рынка, нарушает права потребителей, ограничивая их возможность на получение услуги надлежащего качества, противоречит статье Гражданского кодекса, которая утверждает свободу граждан и организаций в заключении договора и определении его условий, и требования договора о Евразийском экономическом союзе, касающиеся защиты конкуренции в государствах — членах союза, и о перспективах роста цен на услуги такси.

«Реальное время» направило в антимонопольную службу запрос о результатах рассмотрения обращения Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир». По получении ответ будет опубликован.

«Поменял бы на иномарку»

Тем временем Общественный совет по развитию такси представил результаты опроса, в котором участвовали владельцы и управляющие 276 таксопарками. Выяснилось, что 51% из них располагает автомобилями Lada, 11% — другими отечественными моделями, 38% используют зарубежные авто.

Реа

При этом доля российских автомобилей в такси отнюдь не превалирует: в 40% опрошенных автопарках она достигает 20%, в 60% — от 10 до 18%.

Опрос также показал, что более 70% его участников предпочли бы заменить российский автомобиль на иномарку.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме того, были обнародованы данные сервиса заказа такси «Максим»: в центральной части России таксопарк партнеров-перевозчиков состоит на 20—40% из отечественных авто, на Урале и в Сибири — около 30%, а на востоке страны их количество в среднем не превышает 5%.

Назад в будущее

Изменение законодательства, как прогнозируют федеральные аналитики, может привести к росту тарифов на такси: в Москве цены на поездки могут вырасти в 3 раза, а в регионах — в 2 раза. «Реальное время» обратилось в «Яндекс Такси» с запросом о прогнозах на изменение тарифов, однако в компании заявили, что не дают комментариев на эту тему.

Татарстанские эксперты в своих оценках оказались осторожны и цифр не называли, однако подтвердили, что скачок цен неизбежен.

— Тарифы растут ежегодно и неизбежно вырастут в связи с принятием нового закона о локализации такси, — считает представитель Общественного совета по развитию такси в Республике Татарстан Булат Таепов. — Если перевозчики будут обязаны покупать только определенные модели автомобилей, соответствующие требованиям локализации, это повлечет за собой большие затраты. Такие автомобили не становятся дешевле со временем. И расходы на их покупку, лизинг, кредитование нужно будет закладывать в стоимость поездки.

На рост тарифов, по его мнению, повлияет и тот факт, что агрегатор забирает у водителя процент от стоимости поездки. Вырастет стоимость услуги для пассажира — вырастет доля оператора в тарифе, а водитель (владелец автомобиля) будет вынужден поднять цену, поскольку ему надо поездку окупить.

«Человек, который подрабатывает извозом по несколько часов в день, вряд ли станет покупать ради этого Lada Granta, если он до этого ездил на Kia Optima». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Поскольку список моделей машин, которые можно будет использовать для перевозок в такси, до сих пор не опубликован, сегодня сложно сказать, останется ли на рынке вообще такая услуга, как бизнес-класс, отметил Таепов. Высок риск того, что таксисты-«одиночки» вообще уйдут с легального рынка услуг:

— Из-за того, что автомобиль не проходит по требованиям, и неготовности менять иномарку на отечественный автомобиль, мы можем вернуться в прошлое. Мы же понимаем, что таксопарки смогут перестроиться и начнут покупать новые автомобили, а человек, который подрабатывает извозом по несколько часов в день, вряд ли станет покупать ради этого Lada Granta, если он до этого ездил на Kia Optima.

Заплатим не деньгами, а комфортом?

— Новый закон будет действовать, как я понимаю, для новых автомобилей, и только с 2026 года, — говорит директор казанского таксопарка «Блэк авто» Айрат Гатин. — С этого момента на машины, которые не проходят по утвержденным критериям, не будут продаваться лицензии. Но закон не имеет обратной силы, и автомобили, на которые лицензии уже получены, останутся в работе. Могу предположить, что парк будет стареть постепенно, а новые машины будут приобретаться уже с учетом требований закона. И я думаю, что возможно появление каких-то субсидий, акций для закупок отечественных автомобилей для нужд такси. Но в конечном итоге, мне кажется, будет страдать потребитель. Раньше, вызывая комфорт-плюс, он ожидал хорошего «корейца», возможно, «японца», а сейчас за те же деньги, получит «китайца» с российскими корнями.

За изменения в законодательстве о такси придется расплачиваться не деньгами, а качеством услуг. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гатин полагает, что в связи с необходимостью закупки автопарками новых машин по мере старения имеющихся тарифы на такси не увеличатся — за изменения в законодательстве придется расплачиваться не деньгами, а качеством. Но произойдет это не сегодня, и не завтра, и даже не в 2026 году, когда закон заработает в полную силу, а года через два: «2028 год может стать переломным в плане качества услуг».