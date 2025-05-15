Марат Хуснуллин: «Сегодня у нас проблемы, но мы должны быть готовы к новому рывку»

Вице-премьер надеется на сокращение сроков строительства, а краснодарский девелопер — на помощь с мегапроектом в Казани

Строить не только жилье, но и новые общественные пространства с учетом долгосрочных потребностей города и его жителей — эта идея стала основным лейтмотивом пленарной сессии по теме недвижимости в рамках KazanForum. Ее спикеры говорили о комплексном развитии территорий как о ключевом тренде в современном строительстве. Хотя отрасль переживает непростые времена из-за высокой ставки ЦБ, возможности для инвестиций остаются, убеждены эксперты. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призывал застройщиков не бездействовать, а быть готовыми взять высокий старт, когда «финансовая ситуация выровняется».

«Финансовая ситуация выровняется, и мы должны быть готовы»

Вопрос недвижимости — важнейший в развитии любой страны. Если государство занимается недвижимостью, значит оно развивается, отметил в начале своего выступления Марат Хуснуллин. «Конечно, сейчас Россия переживает непростое время с точки зрения стоимости ставки Центрального банка, с учетом ограничений лимитов по ипотеке, но это все временно, мы обязательно это переживем», — отметил он.

В последние годы в России наметился заметный прирост в строительстве жилья, за 5 лет было введено 568 млн кв. м недвижимости. При этом важно не только удержать высокие темпы сдачи домов, но и обеспечить их необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Этим целям отвечает новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Сейчас, по словам вице-премьера, страна переходит от точечной застройки к комплексному развитию территорий, которое должно охватить и крупные агломерации, и малые населенные пункты.

Если государство занимается недвижимостью, значит оно развивается, отметил в начале своего выступления Марат Хуснуллин. Анатолий Медведь/РИА Новости

Отдельно спикер остановился на вопросе сокращения сроков инвестиционно-строительного цикла почти в два раза. Сегодня от идеи до сдачи объекта в среднем проходит 1 250 дней, хотя еще в 2019 году был 2 181 день. Количество необходимых документов, материалов и согласований сократилось с 1 168 до 600. Однако теперь стоит задача — к 2030 году сократить инвестиционно-строительный цикл до тысячи дней, а количество документов до 350.

— Это та задача, над которой мы очень серьезно работаем, особенно девелоперы. Понимаете, насколько много нерегламентированных процедур, насколько высока зависимость от законов, действия региональных и муниципальных властей?! А это же инвестиции, тем более инвестиции в недвижимость, они длинные и не терпят краткосрочных эффектов, — подчеркнул Марат Хуснуллин, — Сегодня у нас есть проблемы, но ничего страшного, мы должны подготовиться — документацию градостроительную, планировочную [разработать]. Потом финансовая ситуация выровняется, и мы должны быть готовы к новому рывку и новому старту.

Поэтому сейчас предстоит поработать над сокращением сроков строительства и привлечь как можно больше средств в экономику недвижимости, отметил он.

В последние годы в России наметился заметный прирост в строительстве жилья, за 5 лет было введено 568 млн кв. м недвижимости. Анатолий Медведь/РИА Новости

«Непросто застраивать многоэтажками»

Тему «огромного градостроительного потенциала» страны продолжил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Большие территории отводятся под строительство многоквартирного жилья — 430 млн кв. м. Выданы разрешения на возведение еще порядка 170 млн «квадратов» недвижимости, а с привлечением средств граждан строится около 119 млн кв. м жилья.

— Главная задача — это ритмичность финансирования отрасли, а не изменение модели проектного финансирования в связи со снижением темпов продаж. Вы прекрасно понимаете, что рыночная ипотека сегодня практически недоступна, ставки заградительные — 25—27 процентов, для граждан непосильны. По поручению президента сформирован ряд специальных ипотечных программ, — сообщил замглавы Минстроя РФ, перечислив все виды льготной ипотеки.

При этом он признал, что количество семей, которым доступны эти госпрограммы, кратно отличается от числа семей, которые готовы улучшить жилищные условия через механизм ипотеки. Поэтому придется работать над тем, чтобы не снижать объемы ввода жилья — 100 млн кв. м в год и больше. «Мы пока справляемся с этим. У нас по состоянию на 1 мая ввод составляет + 5,6% к аналогичному периоду прошлого года. Это порядка 34,6 млн кв. м жилья, из которых половина — ИЖС». Стасишин напомнил, что с 1 марта механизм эскроу был введен и в сферу индивидуального домостроения, для которого также предусмотрены все льготные ипотечные программы. Но здесь главное — обеспечить земельные участки под ИЖС необходимой инженерной инфраструктурой, отметил он.

Тему «огромного градостроительного потенциала» страны продолжил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Анатолий Медведь/РИА Новости

Отдельно замминистра остановился на результатах работы в других направлениях: расселение аварийного жилья, формирование комфортной городской среды, модернизация коммунальной инфраструктуры, разработка мастер-планов городов. «Это уже не только про экономику развития города, но и про снижение тех административных процедур, о которых говорил Марат Шакирзянович. Виды разрешенного использования земельных участков, этажности, плотности застройки для того, чтобы более эффективно реновировать города в их исторических границах. Не просто застраивать многоэтажками, а создавать по-настоящему новый уровень комфортного проживания наших граждан», — заключил он.

Не гнаться за имиджем, а создавать комфортную среду обитания

Несколько других спикеров поделились своими наработками в сфере КРТ. Иностранные гости рассказали, как преобразовать территорию, чтобы улучшить качество жизни населения и стимулировать экономический рост. Али Альрауф, архитектор, урбанист из Катара, член правления Международного общества градостроителей, призывал не гнаться за имиджем, а создавать действительно комфортную среду обитания. По его словам, у каждого города своя душа и богатая история, поэтому важно вдохновляться его наследием, а не копировать чужой градостроительный опыт.

Эмин Агаларов, председатель правления Азербайджано-российского делового совета и президент компании Agalarov Development представил проект города Sea Breeze («Морской бриз»). Это растущий город-курорт на берегу Каспийского моря в Азербайджане. Почти за 20 лет здесь реализовали порядка 25 проектов на тысячу квартир. Город сочетает туристическую инфраструктуру и объекты недвижимости для жизни и инвестиций, имеет несколько кварталов с отелями, жилыми комплексами, виллами, апарт-отелями и туристическими объектами. Сегодня его территория 1,5 млн кв. м жилья и более 12 тысяч жителей.

Эмин Агаларов, председатель правления Азербайджано-российского делового совета и президент компании Agalarov Development представил проект города Sea Breeze. Анатолий Медведь/РИА Новости

— Порядка 30% прироста турпотока мы видим именно из России. Азербайджан в прошлом году принял около 2,7 млн туристов, из них порядка 800 тысяч человек было из России. В этом году мы предполагаем, что будет на 30 процентов больше и это число будет ежегодно расти, потому что тот проект, который я сейчас презентую, на расстоянии трех часов полета из Москвы и еще из многих городов России есть прямые рейсы, — сообщил Агаларов.

Александр Лукьянов, генеральный директор ООО «Дом.РФ Технологии» рассказал о новых технологиях в строительстве, в том числе на основе ИИ. Одна из них — это инновационное моделирование, которое с 2022 года стало обязательным для объектов, которые строятся в рамках госзаказа, а с 2024-го — для всех объектов. Такую технологию в своей работе уже используют 38 процентов застройщиков. «Надеемся, что в дальнейшем это будет нормой. Что здесь важно — это повышение прозрачности и эффективности строительства, снижение ошибок ручного ввода», — пояснил он.

«Город и региональная власть лучше знают, в какие проекты вкладывать деньги»

Краснодарский застройщик Николай Амосов, владелец ГК «Точно», презентуя деятельность своей компании в восьми регионах, включая Татарстан, также отмечал, что все проекты реализуются в рамках комплексного развития территорий. «Мы строим самостоятельно школы, детсады, поликлиники, фитнес-центры, секции различные по борьбе, боксу, футболу и так далее. Конечно же, уделяем очень много внимания зеленым зонам, строим парки, аллеи, памятники, храмы», — заявил он и добавил, что считает одной из ключевых ценностей в строительстве — уважение к человеку, городу и традициям. После чего презентовал второй татарстанский проект группы — жилой район «Кадерле», где потенциальный объем жилой застройки может составить 2,3 млн кв. метров.

скриншот realnoevremya.ru презентации проекта

Николай Амосов презентовал второй татарстанский проект группы — жилой район «Кадерле», где потенциальный объем жилой застройки может составить 2,3 млн кв. метров. скриншот realnoevremya.ru трансляции пленарной сессии KazanForum

Судя по видеоролику, здесь планируется создать до 9 тысяч рабочих мест, открыть восемь детских садов и четыре школы. Однако застройщик обратился к заместителю главы Минстроя России с просьбой поддержать мегапроект в Казани:

— Я бы хотел попросить, Никита Евгеньевич. Такие проекты сложно реализовывать бизнесу вместе с муниципальной властью и даже с региональной. Я считаю, что тут, конечно, нужна поддержка федеральной власти, потому что есть вопросы с инфраструктурой транспортной, сетевой. Проект большой, и мы его хотим реализовывать в рамках комплексного развития территории. Хотел бы попросить обратить внимание и поддержать.

— Знаете, это специфика региона, приезжаешь в любой другой регион, не в Татарстан и мой любимый город Казань. Мне говорят: вот если региональная власть — да, и, наверное, потом муниципальная. Посмотрите, что сказал застройщик: муниципальная власть и, может быть, даже региональная, — рассмеялся Стасишин, — Ну что вам ответить? Конечно, будем помогать всем большим проектам.

Правда, помощь пообещал с учетом мнения руководства города и республики: «Если город и региональная власть будут считать, что такому проекту надо помогать. Здесь у нас все достаточно просто и понятно. Проект в приоритете, коллеги знают, как работать со всеми инструментами поддержки социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры. Будем помогать, но если региональная и муниципальная власть не посчитает так, — значит не будем. Они точно лучше нас знают, в какие проекты им нужно вкладывать деньги федеральные, региональные, муниципальные и частные».