Аксаков об эксперименте партнерского банкинга: «Скорее всего, будет внесена инициатива о продлении на 5 лет»

В федеральный эксперимент по партнерскому финансированию могут включить Ингушетию, Чувашию и Крым

Фото: Динар Фатыхов

«Уроки финансового кризиса показали, что традиционная банковская система не всегда эффективно реагирует на вызовы времени. В условиях геополитического напряжения исламский банкинг будет развиваться быстрее. Потенциал — до 500 млрд рублей», — так оценил будущее новых инструментов председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на первой международной конференции под эгидой AAOIFI, которая прошла в рамка KazanForum. Федеральный эксперимент по партнерскому финансированию, стартовавший в 2023 году, будет продолжен после 1 сентября, но вопрос — на какой срок? Аксаков предложил в Казани продлить его еще на 5 лет, хотя власти Татарстана ранее выступали за бессрочный переход. Пока в работу принят «технический» вариант — продление до 2028 года. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Хуснуллин, Левитин, Когогин на два дня в «Казань Экспо»

Сегодня утром официально стартовал Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025», и первым почетным гостем федерального уровня стал заместитель председателя правительства России и глава оргкомитета мероприятия Марат Хуснуллин. Вместе с ним в Казань прилетел заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по экономическим вопросам доктор Ахмад Кавеса Сенгендо. Рано утром их тепло встретил Рустам Минниханов, после чего они втроем сфотографировались в холле «Казань Экспо».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru





Позже к обеду в коридорах выставочного центра можно было встретить других высокопоставленных гостей. Так, помощник президента РФ Игорь Левитин в кулуарах оживленно обсуждал продвижение международного транспортного коридора «Север — Юг», а министр строительства России Ирек Файзуллин провел деловую встречу с делегацией Узбекистана. Ближе к 15 часам в выставочном павильоне побывал гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин с командой топ-менеджеров. Одним словом, международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» собрал немало первых лиц и бизнесменов.

— Масштаб мероприятия, количество и представительство участников, широкая география стран — все это говорит о том, что Россию и исламские государства объединяют не только общие интересы, но и глубокое уважение друг к другу — заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на открытии XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025». По его словам, товарооборот между Россией и государствами Организации исламского сотрудничества вырос на 44% и по итогам прошлого года составил $163 млрд.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, в два с половиной раза выросло количество туристов — свыше 20 млн человек. Приветствуя участников форума, замгенсека ОИС по экономическим вопросам доктор Ахмад Кавеса Сенгендо сделал акцент и на распространении в России и в мире продукции халяль. По его прогнозу, оборот халяльной продукции в мире составит $7,7 трлн в 2025 году и вырастет до $9,45 трлн к 2034 году. Важное место на этом рынке занимает Россия, где оборот халяль-товаров вырос на 35%, отметил он.

Хиба против риба?

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2025» третий год проходит в федеральном статусе, поэтому его повестка стала охватывать широкий круг тем — от международной логистики и бизнеса до халяль-индустрии и моды. Но изначально, 16 лет назад, форум задумывался исключительно как дискуссионная площадка для продвижения исламского банкинга. Тогда республиканские власти впервые заговорили о том, что исламский банкинг мог бы стать альтернативным источником прямых иностранных инвестиций для реального сектора экономики. После того, как федеральные власти запустили с 1 сентября 2023 года эксперимент по партнерскому финансированию, каждая первая сессия форума посвящается обсуждению результатов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но в этом году пленарная сессия на тему: «Использование потенциала партнерских финансов в экономическом развитии Российской Федерации» проходила в преддверии завершения эксперимента. Как известно, с 1 сентября исламский банкинг де-юре прекратит свое действие, если не будет продлен на новый период. Так что сегодня фактически запустили дискуссию о том, на какой срок продлить эксперимент. До этого было принято техническое решение о его пролонгации до 2028 года. Соответствующий законопроект с закреплением этой нормы внесен в Госдуму и может быть принят до конца весенней сессии, сообщил на пленарной сессии председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Лично Аксаков придерживается другой позиции и выступает за продление сразу на 5 лет — до 2030 года. «Три года — маловато, потому что время пролетит быстро, как и эти два года», — заметил он в ходе дискуссии. По его словам, этого времени не хватит, чтобы мобилизоваться всем участникам рынка исламского банкинга.

— Уроки финансового кризиса показали, что традиционная банковская система не всегда эффективно реагирует на вызовы времени. В условиях геополитического напряжения исламский банкинг будет развиваться быстрее. Потенциал — до 500 млрд рублей, — оценил он блестящее будущее новых инструментов.

Правда, пока потенциал остается невостребованным. Анатолий Аксаков указал на низкие объемы сделок партнерского финансирования. «3,1 млрд рублей — это мало, очень мало», — сокрушался он. На самом деле, он привел устаревшие данные. По итогам 2024 года объем сделок в Татарстане — 4,5 млрд рублей, говорил в феврале министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов. С другой стороны, в реестре ЦБ значится 31 участник, половина которых из Татарстана. Остальные три региона — Башкортостан, Дагестан и Чечня показывают невысокую активность.

Что мешает сделать бессрочным?

— Не все участники официально вошли в эксперимент, необходимо привлекать игроков в реестр и выравнять условия для всех участников рынка исламского банкинга, — согласился с ним замминистра финансов РФ Иван Чебесков, присоединившийся к дискуссии по видео-конференц-связи. То, что большая часть игроков продолжает работать в «серой зоне», беспокоит федеральные власти.

— Но у ЦБ есть противоположная позиция. Завершить этот эксперимент и перейти к постоянному регулированию (т. е. сделать бессрочным), — возразил ему статс-секретарь — заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов, выступивший модератором сессии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Хорошее предложение, — поддержал его глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. И заметил, что дополнительные 5 лет дадут возможность мобилизоваться остальным игрокам и вовлечь остальные регионы. По его словам, к эксперименту хотят присоединиться Ингушетия, Крым, Чувашия, где проживает немало татар.

Тогда модератор сессии справедливо поинтересовался, почему при равных условиях эксперимент идет успешно в Татарстане и почти не двигается в других регионах — участниках? «Велико доверие к властям республики», — ответил депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другая причина продления эксперимента заключается в необходимости имплементации стандартов бухучета исламского банкинга в российскую практику. Старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев предложил перейти на общепринятые в мусульманском мире стандарты AAOIFI. По его словам, «Сбер» уже перешел на эти стандарты, в линейке 16 продуктов, объем сделок составил 30 млрд рублей. О запуске двух исламских продуктов сообщил «Промсвязьбанк». По словам вице-президента ПСБ Дмитрия Макеева, у бизнеса большой спрос на переводы платежей. Пока кредитная организация не зарегистрирована в реестре ЦБ, но успела получил фетву на оба продукта для бизнеса.

В заключение Анатолий Аксаков пояснил, что в ходе первого чтения предлагается продлить на три года и не менять количество регионов — участников эксперимента. «Но ко второму чтению, скорее всего, будет внесена инициатива о продлении на 5 лет. Три года воспринимается многими так: время пройдет, не успеем идеи реализовать, а эксперимент закончится, и идеи не будут реализованы», — пояснил он.

В ЦБ считают, что необходимо дополнительное время адаптации под новые стандарты и налаживание системы надзора. «Задача сделать бессрочным не эксперимент, а внедрить постоянное регулирование, такая позиция действительно существует, — пояснил позднее Алексей Гузков.

—Мы видим, что системе правого регулирования, как имплементировать стандарты нужна дополнительная подготовка. Время эксперимента дано для того, чтобы адаптироваться, наладить надзор. Есть риски, но в меньшей степени не кредитный и валютный, а операционный. Бессрочность — это значит мы должны перейти на постоянное регулирование, а пока к этому не готовы. Пока консенсус сложился до трех лет, и мы считаем это верным, так как это время дает возможность мобилизоваться банкам, участникам и регулятору. Экспромт не может быть бессрочным, — заключил он.