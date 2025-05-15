Ольга Любимова: «Мы готовы задействовать весь потенциал российской культуры»

В Казани впервые прошел съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества

Представители 18 стран собрались в Казанской ратуше. Фото: предоставлено пресс-службой KazanForum

Сегодня в Казанской ратуше во время экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2025» встретились министры культуры, а также их заместители, чрезвычайные и полномочные послы стран ОИС: в столицу Татарстана приехали представители 18 стран. Гости говорили о многополярном мире, культурном обмене, а также отмечали, что встречаться надо чаще, потому что общих тем много. А впереди — события, связанные с Казанью как со столицей исламского мира 2026 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы живем в глобализированной деревне»

В феврале 2025 года в Джидде на XIII конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) было решено, что Казань в 2026-м станет культурной столицей исламского мира. Сегодня в Казанской ратуше прошло пленарное заседание министров «Диалог культур — основа сохранения идентичности и разнообразия в многополярном мире». Этот съезд — подготовка к данному глобальному событию.

— В современных геополитических условиях, когда на наших с вами глазах исчезает иллюзия однополярного мира, выстраиваются новые пути экономического взаимодействия, перед культурой стоит ответственная задача, — взяла слово министр культуры России Ольга Любимова, которая была в составе делегации в Джидде. — Именно она может способствовать оздоровлению мировой обстановки и достижению нового уровня глобального партнерства. Министерство культуры Российской Федерации, как и наши коллеги из стран исламского мира, видит решение этой задачи через сохранение традиционных ценностей и воспитание уважения к истории.

Ольгу Любимову сопровождала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. предоставлено пресс-службой KazanForum

Любимова отметила, что в этом году в Омане и Бахрейне впервые прошли «Русские сезоны» (во главе с Мариинским театром и Академией Русского балета). Планируются мероприятия в Иране, Египте, Марокко, Арабских Эмиратах, Катаре, Кувейте, Тунисе, Индонезии и странах СНГ: Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.

— Мы готовы задействовать весь потенциал российской культуры, в который входят порядка 3 500 музеев, свыше 600 театров, более 42 000 библиотек, а в общей сложности — почти 100 000 учреждений культуры по всей нашей необъятной стране, — отметила Любимова.

Модератором встречи стала вице-премьер республики Лейла Фазлеева, которая выделялась на общем фоне в ярком калфаке и камзоле. Казань провела уже немало международных событий, напомнила она. И предоставила слово генеральному директору Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры Салему Бин Мохаммеду Аль-Малик.

Модератора Лейлу Фазлееву было видно издалека. предоставлено пресс-службой KazanForum

— Я задал вопрос, на каком языке мне нужно выступать, и мне предложили выступить на английском языке. В другом случае я, конечно же, выбрал бы русский язык, — начал он свою речь и отметил, что примерно 60% мирового культурного наследия находится под угрозой исчезновения. — Мы надеемся, что Российская Федерация поможет нам в сохранении и в уменьшении этого списка.

Аль-Малик также сообщил, что в Казани пройдет съезд по сохранению культурного наследия исламских стран.

— Я надеюсь, что мы будем двигаться вперед, опираясь на прошлое и на будущее, где идентичность, разнообразие и культура будут маяками, которые приведут нас к миру, — резюмировал гендиректор.

— Мы живем в глобализированной деревне, — поддержал коллегу директор департамента культуры Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Разуи. — У нас есть информационные технологии, развитие массовой информации, социальные платформы. Культурный диалог становится стратегическим инструментом между различными людьми разных национальностей, которые помогают достигать различных перспектив, преодолевать негативные стереотипы и противоборствуют ненависти.

«Существующие механизмы просто не могут обеспечить безопасность данных регионов»

Турко Даудов, постоянный представитель РФ при Организации исламского сотрудничества в Джидде, напомнил, что в этом году исполняется 20 лет, как Россия получила статус наблюдателя в ОИС. Об этом говорил и представитель Лиги арабских государств в РФ Валид Хамид Шилтаг:

— Популяризация наших культур также является наилучшим способом познакомить мир с истинными ценностями арабской и исламской цивилизаций, чтобы препятствовать их искажению и злонамеренному использованию со стороны террористических, экстремистских и антиисламских группировок.

Также Шилтаг выразил благодарность от лица организации России за категорическое осуждение инцидентов с осквернением Священного Корана.

— Многополярный мир испытывает достаточно большое давление из-за военных конфликтов, которые происходят в различных странах, — присоединился министр культуры Республики Индонезии Фадли Зон. — Существует очень много геополитических проблем, и мы видим, что многие существующие механизмы, системы просто не могут обеспечить безопасность данных регионов.

Председатель Организации по культуре и исламским связям Исламской Республики Иран Мохаммад Махди Имани Пур. предоставлено пресс-службой KazanForum

Казань межрелигиозная, межрегиональная, межконфессиональная

В частности, министр Индонезии отметил ситуацию в Газе, где с октября 2024 года сотни культурных объектов были разрушены. К слову, одним из последних, кто выступал на встрече, стал советник посольства Палестины по связям с общественностью в РФ Самир Мухаммед Абу Салех. Его речь была далека от проблем культуры. Салех напомнил, что сегодня исполняется 77 лет исходу около 725 тысяч палестинских арабов вследствие Арабо-израильской войны и Шестидневной войны.

— Израиль продолжает считаться единственным демократическим государством на Ближнем Востоке, но уже 18 месяцев продолжает агрессивную политику против мирного населения, что приводит к большим разрушениям и большому количеству жертв среди гражданского населения, — сказал Салех.

В частности, Салех озвучил требование провести международную конференцию по восстановлению Газы, на которое требуется как минимум $80 миллиардов.

Надо встречаться чаще, предложил председатель Организации по культуре и исламским связям Исламской Республики Иран Мохаммад Махди Имани Пур. И назвал несколько тем: права человека, образование молодежи, идеальная семья, будущее мира, формирование новейшей глобальной цивилизации, конструктивные и деструктивные эффекты ИИ.

— Нам есть что показать в Казани в качестве примера того, как может выглядеть взаимодействие — межрелигиозное, межрегиональное, межконфессиональное, — резюмировала Любимова в беседе с журналистами. — Нам есть что показать в качестве удачных примеров для нашего молодого поколения и для старших, любимейших посетителей наших учреждений культуры. Мы говорили о том, что от самых наших крупных легендарных федеральных учреждений культуры до самых маленьких муниципальных мы готовы к диалогу, к совместным проектам. Впереди у нас — одно большое общее дело: 2026 год, Казань — культурная столица исламского мира.