По законам шариата: эксперимент по внедрению исламского банкинга продлят еще на три года

Фото: Реальное время

Дальнейшая судьба исламского банкинга в России стала одной из ключевых тем KazanForum. Эксперимент по партнерскому финансированию стартовал в России в сентябре 2023 года на территории четырех регионов — Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни — и должен был завершиться 1 сентября 2025 года, но уже известно, что будет продлен еще на три года. На старте проекта на него возлагали большие надежды в плане обхода западных санкций. Однако исламская модель не смогла предложить альтернативное решение для международных расчетов. Кроме того, далеко не все участники российского рынка захотели войти в официальный реестр ЦБ РФ. Официально работает 31 организация, а объем рынка оценивается в 2,8 млрд рублей. Неофициально его объем практически в десять раз больше. Какие проблемы, вызовы и пробелы законодательства обсуждали компании, работающие по законам шариата, — в обзоре «Реального времени».

Партнерские финансы: «белые» и «серые»

«В середине 90-х годов прошлого века в деловой прессе и академических изданиях появились первые публикации на тему исламского банкинга. Но его легализация в России началась только в 2023 году, когда стартовал эксперимент о развитии партнерского финансирования», — напомнил Андрей Журавлев, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.

Согласно официальным данным Банка России, участниками эксперимента стала 31 организация — включая семь банков, три микрофинансовые организации предпринимательского финансирования, две инвестиционные платформы, одну управляющую компанию и одного регистратора. Семь участников принадлежат региональным властям, две являются дочерними по отношению к банкам-участникам, одна — дочерней по отношению к банку, не входящему в реестр ЦБ РФ. Еще 12 организаций статуса финансовых и аффилированности не имеют, но некоторые связаны между собой, охарактеризовал официальный рынок партнерских финансов Журавлев.

Все вместе эти компании разместили в активы 2,8 млрд рублей и привлекли 3,8 млрд рублей. 45% активного портфеля приходится на сделки, эквивалентные мударабе и мушараке; 43% портфеля — на сделки, эквивалентные мурабахе.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Альтернативные ЦБ РФ источники говорят, что число компаний, работающих по законам шариата в России, больше — 50, и их активы достигают 20 млрд рублей.

Эксперимент по партнерскому финансированию, по словам Журавлева, хотят продлить до 1 сентября 2028 года, законопроект о совершенствовании отдельных аспектов проведения эксперимента уже появился в публичном поле. На текущий момент, по его оценкам, в России существует неудовлетворенный спрос на услуги исламского финансирования.

В то же время обойти финансовые санкции с помощью легализации исламского банкинга в нашей стране не получилось — «у исламской финансовой модели нет каких-либо свойств, дающих решение самых злободневных вопросов текущей экономической повестки организации платежей и расчетов», отметил эксперт. Однако механизм партнерского финансирования — это задел на будущее, убежден он.

Почему исламским банкам сложно конкурировать с западными?

«Исламские финансы — это лишь малая толика от глобальных объемов, но они важны в ряде ключевых для России регионов, в том числе в Персидском заливе. Мы видим, что инвестиции из Персидского залива сейчас неохотно идут в Россию. Есть шанс за счет развития партнерского финансирования улучшить имидж Российской Федерации и привлечь в том числе и частных инвесторов, — считает Николай Сурков, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН. — И важный момент — Россия сегодня стремится стать экспортером халяльной продукции. Но здесь для успеха необходимо также и наличие халяльных финансов».

В глобальных масштабах рынок исламских финансов растет. Даже если эксперимент окажется неудачным, эта проблематика все равно вернется через 5–7 лет, убежден Сурков. Сегодня исламские банки в других странах также несут большие операционные издержки, им трудно конкурировать с западными банками. Прежде всего они привлекательны для тех, для кого важна этическая сторона вопроса.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«С 2009 года обсуждался вопрос о неготовности российского законодательства к исламскому банкингу. Но, например, ряд организаций, в частности ФД «Амаль», уже тогда начали работу, и оказалось, что законодательство не мешает работать и зарабатывать по законам шариата, — рассказал генеральный директор финансового дома «Тасним» (Ингушетия) Хасан Местоев. — Мы учредили компанию в 2020 году, но пока не входим в реестр ЦБ РФ, с 2023 года мы анкетируемся и подаем данные в Банк России».

Сегодня у исламских компаний, по его словам, нет доступа к льготам и субсидированию, которые есть у обычных банков, поэтому сейчас они неконкурентоспособны.

Исламским финансам конкурировать с традиционным банкингом, который развивался тысячелетиями, сложно, соглашается директор Центра исламского банкинга «Ак Барс банка» Марат Садриев: «Надо повышать информированность населения, нужны программы господдержки и налоговой поддержки, только силами участников рынка сделать эти продукты конкурентоспособными сложно».

«Пока среди участников эксперимента не так много банков, но он дает возможность спокойно, быстро и без рывков войти в этот рынок. Когда эксперимент закончится, войти в этот рынок небольшим организациям будет сложнее», — считает Садриев.

Рынку партнерского финансирования в России также нужны единые стандарты. «Мы объехали восемь зарубежных стран для изучения международного опыта. Везде подход разный. А недавно открыли офис в Дагестане, и нам в регионе сказали, что надо пересмотреть это дело, у них есть свои требования. Поэтому единые стандарты исламского банкинга необходимы», — считает банкир.

По словам министра финансов Чеченской республики Султана Тагаева, в Чечне только две компании вошли в реестр ЦБ РФ, а фактически их гораздо больше, и капитализация их значительная. Например, Фонд имени Шейха Зайеда не стремится вступить в реестр Банка России, привел в пример министр. «Пока мы не внесем изменения в Налоговый кодекс, эффективность исламских организаций всегда будет отставать. Налоговое законодательство должно учесть нормы ислама, в котором, например, нет налога на прибыль. В противном случае можно и 30 лет проводить эксперимент, это будет неэффективно», — убежден Тагаев.

Казань может стать крупнейшим центром проектного финансирования в России

На полях KazanForum cтало известно о том, что Татарстан готовится стать одним из первых регионов, где будет выпущен проектный сукук — исламские облигации. ВЭБ.РФ решил включиться в работу и первым реализовать проект по привлечению партнерского финансирования, рассказал Константин Вышковский, заместитель председателя ВЭБ.РФ. Андеррайтером выпуска станет «Газпромбанк».

ВЭБ.РФ готовит выпуск партнерских облигаций для ОЭЗ «Алабуга» на сумму порядка 5 млрд рублей. «Для ВЭБ.РФ это довольно скромная цифра, но, учитывая текущее состояния российского рынка партнерского финансирования, это будет значимая цифра», — считает Вышковский.

На полях KazanForum cтало известно о том, что Татарстан готовится стать одним из первых регионов, где будет выпущен проектный сукук — исламские облигации. взято с сайта minfin.gov.ru

Средства привлекаются на проект «Алабуги» по строительству промышленной инфраструктуры в области нефтехимии. Это будет современное перспективное производство, детали которого Вышковский пока не может раскрывать.

«Задача непростая, но она будет решена. Мы рассчитываем, что в ближайшее время, уже в этом году, в России, наконец, появится первый проектный сукук. И если наш проект будет позитивно оценен рынком, мы будем его масштабировать», — пообещал он.

Абсолютными лидерами по выпуску сукука в мире являются Малайзия, Саудовская Аравия и Иран, в этих странах объем выпуска исламских облигаций значительно превосходит выпуск классических, рассказал первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков. В России сукук также имеет большой потенциал для развития: в стране порядка 20–30 млн мусульман, уже создана нормативная база, есть инфраструктура и спрос на новые источники финансирования. Кроме того, наблюдается дефицит инструментов, работающих по нормам шариата.

Казань, по мнению Шулакова, может стать центром партнерского финансирования, поскольку в регионе проживает 1,5 млн мусульман. «Здесь мы видим заинтересованность руководства региона, а также широкую базу эмитентов и инвесторов», — оценивает он.

«Есть уверенность, что с участием «Газпромбанка» и ВЭБ.РФ тема партнерского банкинга полетит, — прокомментировал Александр Аксаков, директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ. — Рынок партнерского капитала в мире в этом году превысит $5,3 трлн. В России очень низкая база — всего 2,8 млрд рублей. Это очень маленькая сумма. Граница в 1 трлн рублей не за горами, если рынок будет продвигать такие продукты».

Безусловно, сегодня рынок ожидает расширения списка регионов в составе эксперимента, но сначала надо доказать эффективность пилота, считает Аксаков.

«ДОМ.РФ тоже готов присоединиться к выпуску инфраструктурного сукука. Участие институтов развития добавит доверия на этом рынке. Если мы выступим первопроходцами, то в будущем большее количество игроков подключатся к этой работе», — считает Аксаков.

О внедрении инструментов партнерского финансирования задумалась и «Санкт-Петербургская международная товарная биржа». Помощник президента биржи Казбек Пшиншев отметил, что сегодня в обществе есть большой запрос на «этичные инвестиции» независимо от вероисповедания инвесторов.